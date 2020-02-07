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Хорошего человека должно быть много!: 10 главных правил очаровательных "пышек"

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Хорошего человека должно быть много!: 10 главных правил очаровательных "пышек"
12:35 Сегодня Телеграф bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Топ-10 главных правил харизматичных девушек "в теле".

  • 1

    Честность

    Не стоит перебарщивать с фотошопом в своих фотографиях. Если в интернете парень видит одно, а при встрече другое, то вряд ли мастерица фотошопа вызовет у него доверие в дальнейшем. В любых отношениях.

  • 2

    Золотая середина

    Лучше избегать двух крайностей. О чем мы? Про облегающие лосины с принтами и серые, скучные балахоны. В первом случае это смотрится вульгарно, второй вариант визуально прибавляет возраст. Так же не рекомендуются горизонтальные полоски – они «округляют» фигуру.

  • 3

    Самооценка

    Важно понимать, что предпочтения мужчины не зависят от того, он успешный человек, красавец, или неудачник. Вкусы формируются вне зависимости от достижений и социальной жизни. «Он на меня не посмотрит» это самое популярное заблуждение у девушек. Пышек выбирают не потому, что «худышки» отказали, а потому, что в них искренне влюбились.

  • 4

    Интим

    Откроем секрет: парни далеко не в восторге от застенчивых партнерш в постели. Если дело дошло до близости, значит он уж точно сделал свой выбор и ему определенно нравится то, что он видит. Поэтому в такую долгожданную для него ночь не будет неуместно стесняться, выключать свет и прикрываться одеялом. Он возбужден, он влюблен, почему бы не сделать эту ночь незабываемой?

  • 5

    Настроение

    Речь идет о чересчур строгих диетах, которые влияют на нервную систему, в следствии чего человек становится раздражительным, агрессивным, депрессивным. Питание влияет на настроение, соответственно с диетами нужно быть поосторожнее. Просто потому, что парню надоест возлюбленная, которая все время не в духе.

  • 6

    Чего уж точно не надо делать

    Как быстрее избавиться от своего парня? Доводить его нытьем, а ля «Я толстая», «Я страшная», «Я набрала килограммы», «У меня жирные ляжки»… Словами невозможно передать, как раздражающе это выглядит со стороны. Окончательно же добивают вопросы, в стиле «А тебе правда нравится мое тело?» «А если бы я была худая, я бы тебе нравилась больше, чем сейчас?».

  • 7

    Гордость

    Даже если женщина очень недовольна своим весом, это не должно быть поводом, чтобы терпеть унижения от кого-либо ни было. Сколько бы ни составлял вес дамы, она всегда должна держаться достойно, как истинная королева. Тогда желания насмехаться над ней и не возникнет.

  • 8

    Здравый смысл

    Не стоит стесняться ходить в бассейн или на пляж. На самом деле, худые девушки стесняются раздеваться не меньше полных, недостатки в фигуре есть практически у всех. У кого-то растяжки, у кого-то целлюлит, кто-то недоволен своими пропорциями…

  • 9

    Расставание

    Пышечки склонны думать, что абсолютно все плохое, что происходит в их жизни, это вина лишнего веса. Тем более расставание. Но тут правда и мимо не проходила. Парни уходят даже от топ-моделей и актрис-красоток мирового масштаба. Внешность не решает все на свете.

  • 10

    Ухоженность

    То, о чем говорилось в начале. Следить за собой нужно всегда! Опрятность и ухоженный вид – это правило для всех габаритов и типов внешности. Умеренный макияж, элегантная одежда, причесанные волосы, гладкая кожа лица, аксессуары, выбранные со вкусом, сияющий взгляд… Разве кто-то устоит?

5 качеств, которыми обладает по-настоящему мудрая женщина

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Женщины, Советы, Самооценка, Лишний вес, Пышка.
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