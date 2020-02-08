Героиня оперы: жизнь и смерть невероятной Анны Николь Смит (Фото)

1 О жизни покойной звезды Playboy Анны Николь Смит была написана и поставлена опера силами одного из создателей мюзикла "Джерри Спрингер: Опера". Ричард Томас и композитор Марк-Энтони Турнаж написали оперу, премьера которой состоялась в Королевском оперном доме в Лондоне 17 февраля 2011 года. Ричард Томас говорит, что трагическая история жизни мисс Смит — бывшей стриптизерши, скончавшейся от передозировки, — была "классической американской историей знаменитости".

2 Она родилась под именем Вики Линн Хоган 28 ноября 1967 года в Мексии, штат Техас. Отец бросил их. Ее мать работала заместителем шерифа. Однажды она повалила дочь на пол, надела наручники и посадила под арест за вождение в нетрезвом виде.

3 Бросив школу, Вики Линн какое-то время работала официанткой в ресторане фастфуда. Она недолго была замужем за поваром Билли Уэйном Смитом, от которого в 18 лет родила сына Дэниела. Переехав в Хьюстон, скромная, "плоскогрудая" девушка устроилась кассиром в супермаркет Wal-Mart, а потом снова начала подрабатывать официанткой. Затем она перекрасилась в блондинку, накачала себя силиконом и объявила, что станет "следующей Мэрилин Монро".

4 В 1991 году без гроша в кармане 22-летняя девушка устроилась стриптизершей в ночной клуб в Хьюстоне, где она и заметила Дж. Говарда Маршалла второго — выпускника Йеля, прикованного к инвалидному креслу нефтяного магната, почти в четыре раза старше нее. У него был капитал в 1,4 миллиарда долларов и, как говорил его сын, "сильная тяга к большим грудям".

5 Дж. Говард не жалел денег на свою новую подругу, покупая ей "Мерседесы", дизайнерские вещи и бриллианты. Когда она сказала, что хочет увеличить грудь до огромного размера 44DD, он с радостью оплатил и это.

6 Когда они встречались, Маршалл полетел с ней в Нью-Йорк, где она потратила два миллиона долларов на украшения, расплатившись его платиновой картой American Express. К концу жизни Маршалл потратил на нее 6 миллионов долларов — 4 миллиона на украшения, а остальное — на недвижимость, автомобили, меха и т.д. Ее брак с Маршаллом длился всего 403 дня и закончился его смертью в августе 1995 года, когда магнат скончался от сердечного приступа в возрасте 89 лет.

7 Грудь Анны Николь не оставила равнодушным журнал Playboy. Она попала на обложку мартовского номера в 1992 году и позировала обнаженной для разворота майского номера.

8 В июне 1993 года Анну Николь Смит назвали "Любовницей года" по версии журнала Playboy.

9 Подобные гламурные фотосессии привели ее к съемкам в фильмах "Подручный Хадсакера" и "Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад" (оба в 1994 году). Ее роли критики разнесли в пух и прах.

10 Анна Николь пустилась в судебные тяжбы после смерти мужа в борьбе за его состояние. Дело "Маршалл против Маршалл" быстро превратилось в спор о наследстве Маршалла, во время которого на американском телевидении каждый день появлялись новые фото Анны Николь, спорящей в суде, прижав к груди фотографию мужа. Она пыталась отсудить часть наследства у его сына Эверетта Пирса Маршалла.

11 В период между 2002 и 2004 годами ставшая знаменитой блондинка снялась в собственном реалити-шоу "Анна Николь Смит Шоу". Это были хроники ее жизни с долей анархической пошлости. Состояние Дж. Говарда так и осталось для нее вне досягаемости. Пагубную роль сыграли постоянные судебные процессы, внимание прессы и наркотики, к которым она пристрастилась.

12 Далее последовали небольшие роли в кино. В 2005 году она появилась в роли себя в фильме "Будь круче" с Джоном Траволтой и Умой Турман. На фото: Смит на матче Lakers с Дэнни Де Вито на съемках рекламного ролика к фильму. Ее появление на публике стало неоднозначным: на австралийском телешоу в 2005 году она сняла платье, обнажив груди с логотипами MTV, а ранее на одном из радиошоу в прямом эфире предложила ведущему снять трусы.

13 14 ноября 2004 года Анну Николь Смит охрана уводит из зала пресс-конференций на 32-й ежегодной церемонии вручения премии American Music Awards в Лос-Анджелесе.

14 Анна Николь Смит принимает награду в виде огромного бюстгальтера на церемонии VH1 Big в Лос-Анджелесе в 2004 году.

15 Ее 20-летний сын Дэниел скончался в 2006 году в ее палате, всего через несколько дней после того, как она родила дочь. Медэкспертиза нашла в его организме метадон и два антидепрессанта. Вместе эти три наркотика вызвали остановку сердца. (Startraks Photo / Rex Features)

16 18 дней спустя она вышла замуж за адвоката Говарда К. Стерна — отца ее дочери.

17 Анна Николь Смит с дочерью Дэннилинн Хоуп и Говардом К. Стерном во время интервью у себя дома на Багамах 28 октября 2006 года.

18 Анна Николь Смит и адвокат Говард Стерн в Верховном суде Вашингтона в феврале 2006 года. Верховный суд США одобрил ее право оспаривать дело о ее доле в многомиллионном наследстве Маршалла в федеральном суде.

19 Полицейские у больницы, куда забрали Анну Николь Смит, 8 февраля 2007 года в Голливуде. Смит упала в обморок в комплексе Seminole Hard Rock Cafe Hotel and Casino. Она умерла до того, как ее успели доставить в больницу.

20 Местные жители у могилы Анны Николь Смит в Нассау на Багамах 2 марта 2007 года. Бывшая модель Playboy и жена миллиардера была похоронена на Багамах после трех недель судебных разбирательств по поводу ее тела.

21 Шеф полиции Чарли Тайгер объявляет результаты вскрытия тела Анны Николь Смит в Форт-Лодердейле, штат Флорида. Медэксперт Джошуа Перпер заключил, что Николь Смит умерла от передозировки — в ее крови были обнаружены следы девяти препаратов.

22 Принц Фредерик фон Анхальт — известная лос-анджелесская личность и восьмой муж За За Габор — попал на первые полосы газет, объявив, что у него была 10-летняя связь с Анной Николь Смит и что, возможно, именно он — отец ее дочери. Вскоре анализы на отцовство показали, что это не так.

23 После закрытого слушания по поводу отцовства в Нассау в апреле 2007 года экспертиза ДНК показала, что биологическим отцом дочери Смит Дэннилинн был ее бывший парень, фотограф Лари Биркхэд. Несколько человек заявляли свои права на дочь Смит, включая Биркхэда, Говарда Стерна и мужа За За Габор Принца Фредрика фон Анхальта.

24 Директор музыкального аукциона Дуг Норвайн читает строчку из дневника Анны Николь 5 апреля 2007 года. Два дневника Смит вошли в список других вещей, выставленных на открытый аукцион. Написанные от руки дневники в начале 90-х показали всем молодую женщину, глубоко влюбленную в нефтяного магната Дж. Говарда Маршалла, но тревожащуюся из-за своей фигуры.

25 Говард Стерн и доктор Сандип Капур 12 марта 2009 года в полицейском участке. Адвокат и любовник Анны Николь Смит Говард Стерн и доктор Сандип Капур были арестованы по обвинению в заговоре с целью накачать Анну Николь Смит наркотиками.

26 Говард К. Стерн покидает здание суда в Лос-Анджелесе 6 января 2011 года после того, как его обвинили во введении путем обмана наркотических веществ в тело Анны Николь Смит.