Вера Холодная: печальные факты о звезде немого кино

1 У неё было огромное количество поклонников, ей приписывалось множество романов, но при этом многие современники отмечали: романтические похождения были не по части королевы экрана. Вера Холодная вышла замуж сразу после окончания гимназии, но счастье её, как и жизнь, оказалось слишком коротким. Не от мира сего В семье Василия Андреевича и Екатерины Сергеевны Левченко подрастали три дочери: Вера, Надежда и Софья. Старшая, Вера, всегда держалась особняком, и даже сёстры немного сторонились её. Она играла в тихие игры, не шалила и не баловалась, часто бывала грустна и серьёзна. При этом Вера не доставляла родителям никаких хлопот, а потом вдруг заявила о своём желании стать балериной. Мама, решив, что дочь с её телосложением точно не поступит, отвела девочку в балетное училище при Большом театре. Но Вера, к удивлению, успешно прошла конкурс и была зачислена. Она усердно занималась, но вскоре бабушка будущей актрисы закатила грандиозный скандал. По её мнению, девочке из приличной семьи не пристало скакать на сцене. Вся семья зависела от бабушки материально, и Вере пришлось вернуться в обычную гимназию. Вера стала снова посещать частную гимназию Перепёлкиной, а параллельно увлекалась теннисом, игрой на фортепиано и пением. Она неизменно становилась участницей всех гимназических концертов, где читала стихи и выступала в самодеятельных постановках. Ей было 10, когда внезапно умер от холеры отец. Мама, и так не отличавшаяся крепким здоровьем, слегла на какое-то время. И на неокрепшие плечи Веры легла забота о младших сёстрах. Софья вспоминала позже: Вера была очень доброй, всегда заботилась о ней и даже помогла поступить в балетное училище, когда заметила её склонность к танцам. В 15-летнем возрасте девушка побывала на спектакле с участием Веры Комиссаржевской и совершенно потеряла покой. Впечатлительная гимназистка заболела в прямом смысле слова: у неё поднялась температура. Врач посоветовал родным Веры оберегать её от столь ярких эмоций. Впрочем, после выздоровления она уже не решалась признаться матери и бабушке в том, что по-прежнему грезит сценой.

2 Счастье и страх потери В 1910 Вера Васильевна закончила гимназию. Выпускной бал во всех отношениях оказался для неё счастливым: именно там она впервые увидела Владимира Холодного. Он был юристом, увлекался автогонками, и вообще был человеком весьма привлекательным и перспективным. Весь вечер Вера Левченко танцевала со своим кавалером и окончательно уверилась в его привлекательности после того, как он стал вдохновенно читать ей стихи Николая Гумилёва. Молодые люди смотрели друг на друга влюблёнными глазами и уже вскоре после бала заявили родителям о своём намерении создать семью. В том же году они обвенчались. Невеста на свадьбе была чуть грустна. Она почему-то была уверена, что такое счастье не может быть долгим. Через два года после венчания у супругов родилась дочь Евгения. Роды были крайне тяжёлыми, и врачи не рекомендовали молодой женщине рожать хотя бы несколько лет. Вера и Владимир Холодные оба мечтали о большой семье и, когда их девочке исполнился годик, они удочерили маленькую Нонну. Когда же Вера получила свою первую большую роль в кино, она стала совершенно счастлива и, кажется, даже забыла обо всех дурных предчувствиях, мучивших её много лет. У неё была замечательная семья, мама и сёстры помогали ей воспитывать детей, а она безостановочно снималась. До настоящего времени дошло всего несколько картин с участием Веры Холодной. Она же снималась в год, по разным данным, в 10-13 картинах. Когда началась Первая мировая война, супруг актрисы отправился на фронт, где и был тяжело ранен в 1915 году. Тогда Вера посвятила себя тому, чтобы выходить мужа. Она разрывалась между необходимостью выполнять условия контракта и своим долгом жены. Несмотря на нехватку времени и чрезмерную усталость, она старалась быть заботливой женой и мамой.