Токсичные отношения: женские привычки, которые побуждают мужчину прекратить отношения

1 Попытки изменить мужчину Как пишет Мари Форлео в своем бестселлере "Ты — богиня! Как сводить мужчин с ума" одна из потребностей всех мужчин – это быть принятым таким, какой он есть. Автор книги призывает женщин сравнить выбор мужчины с покупкой товара в магазине. Мы свободны в своем выборе, можем выбрать какой угодно "чайник", и наши попытки изменить уже купленный товар – глупы и безуспешны. Приходится принимать его со всеми недостатками либо же менять чайник. Третьего не дано.

2 Болтливость Если на первых порах ваша привычка щебетать без умолку будет умилять мужчину, спустя пару месяцах умиление сменится раздражительностью и желанием сбежать далеко и надолго. Оставьте сплетни, разговоры о платьях и пересказ серий любимого шоу для мамы или подруг, мужчину этими разговорами травмировать не стоит.

3 Привычка конкурировать Если вам свойственна конкуренция, вы готовите лучше всех и водите машину безупречно, то, скорее всего, вы перенесете эту привычку в отношения с мужчиной. Причем незаметно для себя. Иногда такая атмосфера соревнования идет отношениям на пользу и добавляет им остроты, но очень часто мужчина устает от этого. С женщиной он хочет расслабиться, а не покорять очередную высоту. Если не хотите превратить роман в гонку, то сбавьте обороты и соревнуйтесь с кем-нибудь другим.

4 Излишняя независимость Самостоятельная и успешная Мисс Независимость притягивает мужчин, излишне властная и не способная идти на компромиссы дама – отталкивает и пугает. Если вы жалуетесь на недостаток рыцарей вокруг вас, задумайтесь – может быть, рыцарю не место рядом с вами, вы все сама да сама? И сумки дотащите, и кран почините. Попробуйте хотя бы на время сбросить с плеч рыцарские доспехи, уступите роль рыцаря мужчине — и он захочет быть им для вас снова и снова.

5 Неспособность расстаться с прошлым У всех у нас есть печальный опыт расставания, прежних ошибок и неудачных романов, однако для некоторых он становится порой настоящей проблемой. Если в беседе с новоиспеченным бойфрендом вы то и дело предаетесь воспоминаниям о бывшем, ежедневно проверяете его страницы в соцсетях или даже ищете с ним встречи, ваш мужчина может от таких отношений быстро устать — мало кому понравится быть запасным игроком и по совместительству личным психологом.

6 Отсутствие чувства юмора "Она заставляет меня смеяться", - один из самых ценных комплиментов, которым может одарить женщину поистине заинтересованный в ней мужчина. Очень часто чувство юмора оказывается куда более мощным оружием, чем маникюр, шпильки, помада. Если вы мрачны и не склонны к иронии, а его шутки вызывают у вас недоумение, то вряд ли ваш роман продержится долго.

7 Потеря интереса к себе Ни для кого не секрет, что мужчины чаще всего влюбляются в женщин, которые влюблены в себя. Им всегда есть чем заняться, не скучно с сами собой, они любят за собой ухаживать и ставить свои интересы в приоритет. Тем печальнее наблюдать, как с появлением бойфренда они забрасывают привычные занятия в спортзале и бассейне, отказывают себе в столь любимых посиделках с подругами и (что особенно печально) отказываются от гламурного мейкапа и стильной одежды в пользу халатов, пижам и безыскусного "хвоста". Как бы ни была сильна эйфория влюбленности, не забывайте, что каждый мужчина в душе остается охотником, и самый верный способ удержать его внимание — не отказывать во внимании самой себе.