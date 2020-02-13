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Токсичные отношения: женские привычки, которые побуждают мужчину прекратить отношения

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Токсичные отношения: женские привычки, которые побуждают мужчину прекратить отношения
11:00 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: otnosheniya.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Вы не обделены мужским вниманием, но почему-то не получается построить длительные отношения?

  • 1

    Попытки изменить мужчину

    Как пишет Мари Форлео в своем бестселлере "Ты — богиня! Как сводить мужчин с ума" одна из потребностей всех мужчин – это быть принятым таким, какой он есть. Автор книги призывает женщин сравнить выбор мужчины с покупкой товара в магазине. Мы свободны в своем выборе, можем выбрать какой угодно "чайник", и наши попытки изменить уже купленный товар – глупы и безуспешны. Приходится принимать его со всеми недостатками либо же менять чайник. Третьего не дано.

  • 2

    Болтливость

    Если на первых порах ваша привычка щебетать без умолку будет умилять мужчину, спустя пару месяцах умиление сменится раздражительностью и желанием сбежать далеко и надолго. Оставьте сплетни, разговоры о платьях и пересказ серий любимого шоу для мамы или подруг, мужчину этими разговорами травмировать не стоит.

  • 3

    Привычка конкурировать

    Если вам свойственна конкуренция, вы готовите лучше всех и водите машину безупречно, то, скорее всего, вы перенесете эту привычку в отношения с мужчиной. Причем незаметно для себя. Иногда такая атмосфера соревнования идет отношениям на пользу и добавляет им остроты, но очень часто мужчина устает от этого. С женщиной он хочет расслабиться, а не покорять очередную высоту. Если не хотите превратить роман в гонку, то сбавьте обороты и соревнуйтесь с кем-нибудь другим.

  • 4

    Излишняя независимость

    Самостоятельная и успешная Мисс Независимость притягивает мужчин, излишне властная и не способная идти на компромиссы дама – отталкивает и пугает. Если вы жалуетесь на недостаток рыцарей вокруг вас, задумайтесь – может быть, рыцарю не место рядом с вами, вы все сама да сама? И сумки дотащите, и кран почините. Попробуйте хотя бы на время сбросить с плеч рыцарские доспехи, уступите роль рыцаря мужчине — и он захочет быть им для вас снова и снова.

  • 5

    Неспособность расстаться с прошлым

    У всех у нас есть печальный опыт расставания, прежних ошибок и неудачных романов, однако для некоторых он становится порой настоящей проблемой. Если в беседе с новоиспеченным бойфрендом вы то и дело предаетесь воспоминаниям о бывшем, ежедневно проверяете его страницы в соцсетях или даже ищете с ним встречи, ваш мужчина может от таких отношений быстро устать — мало кому понравится быть запасным игроком и по совместительству личным психологом.

  • 6

    Отсутствие чувства юмора

    "Она заставляет меня смеяться", - один из самых ценных комплиментов, которым может одарить женщину поистине заинтересованный в ней мужчина. Очень часто чувство юмора оказывается куда более мощным оружием, чем маникюр, шпильки, помада. Если вы мрачны и не склонны к иронии, а его шутки вызывают у вас недоумение, то вряд ли ваш роман продержится долго.

  • 7

    Потеря интереса к себе

    Ни для кого не секрет, что мужчины чаще всего влюбляются в женщин, которые влюблены в себя. Им всегда есть чем заняться, не скучно с сами собой, они любят за собой ухаживать и ставить свои интересы в приоритет. Тем печальнее наблюдать, как с появлением бойфренда они забрасывают привычные занятия в спортзале и бассейне, отказывают себе в столь любимых посиделках с подругами и (что особенно печально) отказываются от гламурного мейкапа и стильной одежды в пользу халатов, пижам и безыскусного "хвоста".

    Как бы ни была сильна эйфория влюбленности, не забывайте, что каждый мужчина в душе остается охотником, и самый верный способ удержать его внимание — не отказывать во внимании самой себе.

  • 8

    Чрезмерный контроль

    Существует очень тонкая грань между заботой и преследованием. Не нужно каждые пять минут названивать партнеру и спрашивать, где он и с кем. Если он по-настоящему дорожит вашими отношениями, он не станет вас обманывать и заранее предупредит, что встретится вечером с друзьями. Не стоит в каждом его шаге искать подвох или измену. Мужчина нуждается в личном пространстве так же, как и вы сами.

    И самое главное — не читайте его переписку. Тем самым вы показываете, что не доверяете ему.

    Если в ваших отношениях ссоры стали случаться все чаще, это вовсе не означает, что партнер вас разлюбил или нашел другую. Иногда полезно проанализировать свое собственное поведение и попробовать поискать причину конфликта в себе.

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Женщины, Мужчины, Отношения, Привычки, Женские привычки.
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