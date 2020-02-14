К какому типу женщин Вы относитесь?

1 Жена-госпожа Жена с руководящей позицией. Дома она командует и властвует, ждет, что все должно быть так, как хочет она. И кто-то должен сделать все это за нее. Она не ведет хозяйство, в доме зачастую очень грязно. Есть тоже нечего – для чего-то же придумали рестораны? Эта жена очень ленива, очень много времени уделяет себе, занимается тем, что ей нравится, в ущерб домашнему уюту. Она любит всех обсуждать, оценивать, судить. Главный человек, которого она всегда оценивает и критикует, – это ее собственный муж. Она любит жаловаться на него и мыть ему кости повсеместно. С такой женой муж никогда не достигнет успеха.

2 Жена-вор Жена, которая не поддерживает своего мужа, считает его идеи ерундой, думает только о себе. Она считает, что муж в первую очередь должен думать о ней. Она не уважает его работу, деятельность, хобби, все время критикует его, но мотив критики уже такой: "Я хочу, чтобы все было, как у соседа!" Она всегда его с кем-то сравнивает (не в его пользу), всячески акцентируя на этом внимание. Такая жена любит демонстрировать свое превосходство перед мужем публично, раздавая ему указания и демонстрируя, как хорошо он ее слушается. Она хочет, чтобы он выглядел так, как нравится ей, разговаривал так, как нравится ей, вел себя так, как нравится ей. В общем, всячески пытается украсть его индивидуальность. Готовит она то, что любит сама, даже если муж это не ест. Жена-вор крайне не бережлива в деньгах. Она может потратить все до копейки на свою шубу, а потом требовать от мужа, чтобы он заработал еще денег, взял в долг и перестал ее позорить (все ведь в шубах). Ей все время мало денег, сколько бы муж ни заработал. И она всегда тратит их до копейки на себя, а муж обойдется. Одни брюки есть – этого достаточно.

3 Жена-убийца Самый страшный тип жен - жены, которые не верят и ни во что не ставят мужа. Эти жены изменяют мужу направо и налево, бросают своих мужей ради других мужчин, не уважают мужа и не видят в нем ничего хорошего. Она не любит его и даже не пытается делать вид, что для нее имеют значение его чувства.

4 Жена-мать Такие отношения уже более нейтральны, они, по крайней мере, не разрушают мужчину, однако и не развивают его. Такая жена всегда заботится о муже, кормит его и одевает, но делает это с позиции мамочки: "А шарфик надел? А подштанники? А обед в коробочке взял? А начальнику позвонил?" Полный контроль, неверие в то, что муж может что-то сделать сам. Он хороший, но неразумный, и без помощи мамочки не справится. Она везде защищает его, покупает ему одежду на свой вкус (удобную и теплую). Она решает, куда его отпустить, а куда нет. Она бережет доходы своего мужа, старается экономить, хорошо ведет хозяйство. Вот только решения принимает во всем сама – и про мужа обычно говорит, как про старшего ребенка. Мужчина с такой женой становится инфантильным и слабым, зато он тепло одет, накормлен и ухожен.

5 Жена-младшая сестра В этих отношениях уже много теплоты и восхищения. В этих отношениях муж – как старший брат. Он силен, он умен, он самый лучший. Но в таких отношениях женщина не может открыть ему сердце – она, скорее, готова слушать его часами, пряча свои эмоции и чувства. Она скромна. Она очень уважает мужа, восхищается им. Но в этих отношениях нет равного взаимообмена, а мужчине рано или поздно надоедает слепое обожание. Ему хочется быть ей чем-то полезным.

6 Жена-друг Отличное начало хорошего брака. Дружба – это всегда взаимное уважение, обмен энергиями. Хорошим другом всегда дорожат, ему стараются помочь. В дружбе уже есть место бескорыстию и разумному самопожертвованию, когда ради друга мы можем отложить свои дела. И мы поддерживаем его в трудные времена, и вместе радуемся, когда все получается. Друга уже хочется кормить так, как он любит. Ему стараешься дать самое лучшее – именно из уважения к нему. И здесь есть взаимный обмен, когда каждый из друзей открывает свое сердце, искренне и бескорыстно. Друзья могут иногда ссориться, но всегда обсуждают, что не так.