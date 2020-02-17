Скачать
Понедельник, 17.02.2020
Затопленные улицы и парализованный транспорт: мощный шторм снова накрыл Европу
Затопленные улицы и парализованный транспорт: мощный шторм снова накрыл Европу
Нафтогаз уточнил сумму убытков от захвата Россией активов в Крыму
Нафтогаз уточнил сумму убытков от захвата Россией активов в Крыму
Каратистка Терлюга завоевала золото турнира в Дубае
Каратистка Терлюга завоевала золото турнира в Дубае
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 февраля

Черты характера женщин, которые не переносят мужчины

Смотрите фото (4)
Черты характера женщин, которые не переносят мужчины
11:17 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: otnosheniya.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Очень часто среди прекрасной половины человечества встречаются личности, с которыми невыносимо трудно общаться.

  • 1

    Женщина-сноб

    Независимая и холодная женщина-сноб практически лишена сентиментальности и требует беспрекословного подчинения во всем. Такие дамы часто превращают отношения партнера в сделку, а семейный быт в армейскую службу. Выдержать постоянное давление и соответствовать многочисленным требованиям такого типа женщин крайне непросто. Невозможность внести в отношения хоть крупицу романтики превращают совместную жизнь в тяжкое испытание.

    Эмоциональная холодность может быть связана со стереотипами воспитания – часто женщины-снобы вырастают из девочек, которые в детстве получили недостаточно любви от родителей. Если вы все же решили строить отношения с дамой такого типа, попытайтесь окутать ее нежностью и заботой, которых ей не хватило в детстве. Однако не нужно сильно рассчитывать на удовлетворительный результат.

  • 2

    Истеричка

    Женщины истерички, в противоположность снобам, на все реагируют излишне эмоционально. Любое неверное слово может стать поводом для впечатляющего своими масштабами скандала – в ход обязательно пойдут потоки брани и обвинения во всех смертных грехах. Самое удивительное в дамах-истеричках то, что снаружи они могут быть очень тихими и даже неуверенными в себе. Как раз патологическая неуверенность в себе чаще всего заставляет их сомневаться и в партнере. Еще одна причина бурных истерик – желание обратить на себя внимание.

    Корни, как и всегда, растут из детства – девочка, завоевывавшая внимание родителей капризами, плачем и криками, обязательно вырастет в женщину-истеричку. Конечно, и в таком случае можно пытаться идти на уступки и искать компромиссы, но чаще всего такие отношения просто превращаются в постоянный невыносимый образ жизни.

  • 3

    Женщина-хамелеон

    Поистине уникальный вид, который может сочетать в себе самые разные черты характера, умело меняя настроение, как настоящие хамелеоны окрас. На работе такая дама может быть необыкновенно собранной и исполнительной, а в коллективе обаятельной и веселой. Вот только возвращаясь домой, женщины-хамелеоны как по волшебству утрачивают свой шарм и превращаются в тирана для всех своих домочадцев.

    Чтобы давить на мужа-подкаблучника может применяться как холодность, так и бурные истерики. Тирания распространяется на отношения, быт и даже на интимную сферу. Чаще всего, при первом знакомстве такие девушки выглядят как сама невинность. Заполучив желаемого мужчину, женщина-хамелеон снимает маску, удивляя менее привлекательным истынным лицом . Выдержать даму с таким характером может только спутник с железной волей, но стоит ли она таких усилий?

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Женщины, Мужчины, Типы женщин, Черты характера женщин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Секрет хорошего зрения: самый полезный напиток для глаз
02 Почему выпадают волосы: причины и решения проблемы
03 Откуда появился коронавирус: в Китае опубликовали отчет
04 Прогноз на неделю: украинцев ждет весенняя погода
05 Такого еще никогда не было: титул "Мисс Германия" получила 35-летняя бизнесвумен
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Песков о &quot;нормандском формате&quot;: Встреча обсуждается, конкретных дат нет
Песков о "нормандском формате": Встреча обсуждается, конкретных дат нет
Верховная Рада заслушает отчет правительства на этой неделе
Верховная Рада заслушает отчет правительства на этой неделе
В Японии из-за коронавируса отменили праздничное обращение императора
В Японии отменили праздничное обращение императора
17 февраля - начало Ретроградного периода Меркурия
17 февраля - начало Ретроградного периода Меркурия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь