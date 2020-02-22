Как подружиться со свекровью: лучшие советы новоиспеченной невестке

Новости шоу бизнеса:Предлагаем Вашему вниманию золотые правила семейного общения со свекровью.

Сколько смешных историй существует про невестку и свекровь, но в реальной жизни бывает не так весело, как в анекдотах. Невестки часто жалуются на авторитарность "второй мамы", а свекрови, в свою очередь, недовольны выбором сына. Тем не менее убегать от проблемы не стоит, а необходимо попытаться выстроить правильные отношения с мамой своего супруга. Как это сделать, знает психолог Кристина Грибова.

Не секрет, что порой жить отдельно от свекрови не всегда представляется возможным, и тогда нужно находить варианты мирного сосуществования. Желательно изначально настроиться на положительные и дружеские отношения, а не накручивать себя заранее против "лишнего сожителя".

Необходимо сразу установить правильную дистанцию

Любое общение приносит хорошее настроение, либо же его портит. Если общаться с человеком вам тяжело, во время или после разговора остается неприятный осадок — тогда подружиться вам будет сложно. В большинстве случаев то, как будут выстраиваться ваши отношения, зависит именно от вас. Важно, с каким настроем вы вступаете в отношения со свекровью. Если вы заранее ее невзлюбили и имеете много к ней претензий внутри, это может стать проблемой. Ваш тон, манера разговора и язык тела будут выдавать истинное отношение.

Стоит помнить, что "ласковое слово и кошке приятно", поэтому постарайтесь не сразу вступать на тропу войны, а сначала подружиться.

Если этого сделать все-таки не удалось, отойдите на безопасное расстояние и постарайтесь его удерживать.

Определение границ

Порой свекровь, руководствуясь только лучшими побуждениями, начинает учить вас на кухне, в отношениях к сыну или в жизни. Старайтесь воспринимать это не как поучения, а как новые знания. Может, чему-то вы действительно от нее научитесь? Или задайте себе вопрос: если бы ваша мама вам сказала то же самое, вы отреагировали бы так же? У вас внутри должно быть полное спокойствие и уверенность, что вы сами знаете, как поступать, и именно эта уверенность поможет не выбить вас из колеи.

При этом не стесняйтесь говорить о том, что вам не нравится, чего бы вы не хотели, отстаивайте свои интересы, но дипломатично и интеллигентно.

Таким образом вы займете зрелую позицию и не будете копить внутри себя недовольство и гнев. Ей, как и любому представителю взрослого поколения, хочется уважения, и в ваших силах его ей выказать. Например, тем, чтобы с пониманием выслушать ее мнение или сделать какую-то мелочь так, как хочет она. Вам несложно, а ей приятно.

Очень важно, какую позицию занимает муж в отношениях между вами. Он как человек, близкий обеим женщинам, должен помогать избегать конфликтов, искать компромиссы и стараться сглаживать острые углы. По-хорошему, от того, как мужчина поставит вас в глазах матери и наоборот, будет зависеть вектор ваших отношений. Если он с пренебрежением относится к матери, скорее всего, вы тоже через время переймете эту модель поведения. И наоборот. Например, он при маме будет делать вам выговоры о непомытом поле и недосоленном ужине. Тогда мама посчитает нужным вам тоже это систематически напоминать.

Иногда можно поговорить с мужем о том, что вас беспокоит и вызывает раздражение, и таким образом воздействовать на свекровь через супруга.

Даже если муж вам говорит, что не состоит с мамой в дружеских отношениях, что вам можно ее не слушать и что для него самого ее мнение не так важно, не стоит этому верить на сто процентов. Это мама, которая была ею на протяжении всего времени, пока воспитывала его. Займите нейтральную позицию, никогда не дружите против свекрови, это со временем может выйти вам боком.

Чего делать точно не стоит:

— Относиться к свекрови как к лишнему элементу вашей семьи.

— Не уважать и не учитывать ее мнение.

— Демонстративно показывать, что то, о чем она говорит, вам абсолютно все равно, вы все равно будете делать по-своему.

— Держать свое мнение при себе, аргументируя это тем, что можете наговорить лишнего или таким образом пожалеть "маму".

— Терпеть критику. Нужно сразу сказать о том, что вам не нравится — это поможет избежать будущих конфликтов.

— Никогда не жалуйтесь мужу на его маму (и наоборот), а лучше поговорите, как быть в спорной ситуации

"Ключики" к свекрови:

— Иногда просите у нее совета, как бы она сделала это.

— Узнайте, какие у нее любимые блюда и как она их готовит.

— Предлагайте помощь по хозяйству.

— Обозначьте свое личное пространство и дайте понять, что хотите уединиться и позаниматься своими делами.

— Подарите ей абонемент в фитнес-клуб или в театр.