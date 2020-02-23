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Истинное женское счастье: что для него необходимо

Истинное женское счастье: что для него необходимо
11:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Каждая женщина должна быть счастливой. Что же необходимо женщине для обретения настоящего счастья?

Старшему поколению трудно принять тот факт, что не все девушки сейчас хотят иметь семью и детей сразу после окончания школы. Времена изменились, и готовить борщи для мужа — уже далеко не повод быть счастливой.

Самореализация

Конечно, кто-то видит себя в роли счастливой мамы и жены. И в этом нет ничего плохого. Но кому-то этого мало. Хочется состояться и на работе, достичь каких-то высот. Даже если из-за этого роль мамы и жены придется отложить на несколько лет. Работа, особенно любимая, одна из вех счастливой жизни.

Друзья

Причем верные и надежные. У взрослого человека обычно это всего пара человек. И это хорошо. Приятели и коллеги — это не настолько близкие люди, которым можно рассказать о своих проблемах и поесть шаурму в час ночи.

Финансовая свобода

Не каждый муж проходит испытание декретом. Да и просить на помаду и колготки не каждая женщина захочет. Прибавьте сюда стоимость всех косметических процедур, салоны красоты и новое платье "для настроения". И вполне нормально, что женщина хочет и может заработать на это сама. Еще и на квартиру с машиной.

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Любовь к себе

Сюда можно еще прибавить самоуважение и заботу о своем здоровье. Уже заезженно, но все же — счастье начинается с самого себя. И если нет внутренней любви, то и снаружи жизнь радовать не будет.

Мотивация

Для заботы о себе, стремлении идти вперед. И для каждой это что-то свое. Кто-то хочет машину, а кто-то попу как у Ким. Каждый день ходить на нелюбимую работу, чтобы за неделю до зарплаты занимать у соседей? Ваша мотивация — повод начать жить так, хотите именно вы.

Хобби

Макияж, курсы кройки и шитья или танцы на пилоне. Все, что вам нравится. Правда, будьте готовы к некоторым тратам и безграничному удовольствию. А чужое мнение пусть будет чужим. Вам же хорошо?

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Отношения, Женщина, Мужчина, Счастье.
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