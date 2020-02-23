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Развитие внутренней духовности: выберите розу и узнаете многое о себе (Видео)

Развитие внутренней духовности: выберите розу и узнаете многое о себе (Видео)
15:24 Сегодня Телеграф test.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Интересный психологический тест, который расскажет многое о Вашей духовности и подсознании.

В интернете можно встретить огромное количество психологических тестов, которые могут рассказать о вас очень много. Большинство из них состоит из опросников некоторых учёных. Однако у таких тестов есть существенный недостаток.

Действительно, когда-то ученые проводили огромные работы по созданию универсальных опросников и долгие годы испытывали их в клинических условиях. Однако проблема таких тестов состоит в сложности интерпретации их результатов.

И очень часто получается так, что вы должны сначала пройти тест в интернете, а затем еще и прибегать к сторонней помощи, дабы кто-то со стороны рассказал вам, что же значат все эти полученные вами цифры.

Также еще одна большая их проблема в том, что отвечать человеку приходится на просто огромное количество вопросов. Иногда их число доходит практически до 600 штук! Это занимает слишком много времени и уже точно не вписывается в распорядок дня современной занятой женщины или мужчины.

Для таких людей был изобретен следующий тест. Вы должны выбрать одну из 5 роз. Сделать это просто, а времени у вас уйдет всего 4 минуты на весь тест. К тому же с результатом тоже все будет понятно — в ролике вам все расскажут на доступном языке.

Во время того, как вы выбираете розу, вам необходимо будет загадать желание. Выбранный же цветок поможет охарактеризовать вас и сказать, когда же именно сбудется ваше желание.

Очень важно загадать желание, не связанное с материальным миром. Дело в том, что тест рассчитан на развитие внутренней духовности. А значит и желание должно быть исключительно духовного характера.

А какая ты? Семь типов жен: какой не стоит быть, и какой нужно

Не думайте перед выбором. Заминка при выборе розы может смазать результаты теста, и вы попросту получите недостоверный результат.

После того, как вы выбрали номер вашей розы — готовьтесь услышать результат.

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Женщины, Тест, Психологический тест, Выбери картинку.
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