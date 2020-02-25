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Несколько причин не выходить замуж прямо сейчас

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Несколько причин не выходить замуж прямо сейчас
12:44 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В большинстве случаев представительницы прекрасного пола действительно не против найти себе спутника жизни, но есть и те, кто напрочь отказывается вступать в брак.

  • 1

    Быть незамужней не означает быть одинокой

    Женщины, которые отказываются от брака, не отказываются от отношений! Это главная истина. Пара может встречаться несколько лет, при этом даже не жить вместе. Порой это освежает отношения, дает возможность спешить друг к другу, скучать, удивлять. Не брак дает людям семейное счастье, а то, как они относятся друг к другу. Даже без кольца на безымянном пальце можно наслаждаться жизнью, любить и быть любимой.

  • 2

    Любовь - это таинство...

    Именно поэтому некоторые женщины отказываются подписывать какие-либо договоренности и ставить штамп в паспорте, превращая свои отношения в процедуру. Но это не мешает им наслаждаться всей красотой своих чувств!

  • 3

    Чувство защищенности не основывается на браке

    Штамп в паспорте - не гарант счастливых отношений. Гарант - любовь. Если партнеры действительно питают друг к другу эти чувства, то они всегда будут вовремя приходить на помощь, чувствовать, когда их поддержка необходима, и говорить правильные слова.

  • 4

    Вы все еще можете получить колечко!

    Это похоже на тот самый заветный миг предвкушения. Если женщина в отношениях, но еще не в браке, то она вполне может мечтать о том, что однажды получит свое драгоценное колечко. Немного наивно, но ведь некоторым нравится фантазировать и дразнить себя!

  • 5

    Вы можете расстаться

    Брак не должен быть тем, что вас сдерживает и обременяет, ведь вы должны быть честны по отношению к своему партнеру. Если чувства ушли и их уже не вернуть, то не стоит тянуть кота за хвост. Поставьте точку. Конечно, такую точку куда проще ставить, если вы не вступали в брак.

  • 6

    Вы всегда можете передумать

    Это продолжение пункта про кольцо. Если сейчас вы совсем не хотите вступать в брак, но не отказываетесь от отношений, то вы просто даете себе фору. Как же приятно будет однажды утром проснуться и осознать, что наступил тот день, когда вы готовы стать женой!

    Как видите, нет ничего страшного в том, чтобы быть чуть менее решительной по отношению к браку, чем многие женщины. Позвольте себе делать в жизни то, чего вам действительно хочется. Только так вы сможете стать счастливой!

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Девушки, Женщины, Отношения, Свадьба, Замужество, Невеста, Выйти замуж.
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