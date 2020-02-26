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Среда, 26.02.2020
До и после: как макияж меняет женщин (Фото)
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До и после: как макияж меняет женщин (Фото)

Можно долго спорить, хорошо ли это, честно ли или нет, но нельзя отрицать того факта, что все эти девушки и женщины преобразились — кто-то в большей, а кто-то в меньшей степени. Но если такое изменение внешности с помощью макияжа придаёт женщине уверенность в себе, в своей красоте и помогает полюбить себя, то оно, наверное, оправдывается, что бы кто ни говорил. И, несмотря на наличие шуток про знакомства с девушками в бассейне или бане, давайте согласимся с тем, что макияж — это, скорее, благо, нежели зло, если использовать его умело и грамотно.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Женщины, Красота, Макияж, После, До, Магия макияжа.
03:22 Сегодня Телеграф
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