До и после: как макияж меняет женщин (Фото)

Можно долго спорить, хорошо ли это, честно ли или нет, но нельзя отрицать того факта, что все эти девушки и женщины преобразились — кто-то в большей, а кто-то в меньшей степени. Но если такое изменение внешности с помощью макияжа придаёт женщине уверенность в себе, в своей красоте и помогает полюбить себя, то оно, наверное, оправдывается, что бы кто ни говорил. И, несмотря на наличие шуток про знакомства с девушками в бассейне или бане, давайте согласимся с тем, что макияж — это, скорее, благо, нежели зло, если использовать его умело и грамотно.