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Почему красивым женщинам не везет в любви?

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Почему красивым женщинам не везет в любви?
03:56 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Давно замечено, что чем проще женщина выглядит, тем большим успехом она пользуется среди представителей противоположного пола.

  • 1

    Завышенные требования к партнеру

    Поскольку красивые женщины быстро привыкают к повышенному вниманию со стороны, они редко соглашаются строить серьезные отношения с первым, вторым и даже пятым поклонником. Им все время кажется, что они достойны лучшего кандидата. Так и ждут красотки годами "своего принца на белом коне", забывая о том, что любой человек обладает определенным количеством недостатков.

  • 2

    Скрытые комплексы

    В то же время, известно немало примеров, когда красивая женщина настолько сильно комплексует по поводу собственной внешности, что начинает бессознательно отталкивать от себя любого потенциального жениха. Самое обидное, что чаще всего все эти страхи являются надуманными. Устав стучаться в закрытые двери, мужчина находит себе "серую мышку", а красавица продолжает коротать вечера в одиночестве.

  • 3

    Робость мужчин

    Как ни странно, но желающих познакомиться с настоящей красавицей не так уж и много. Многие потенциальные ухажеры панически боятся сделать первый шаг в сторону очень привлекательной дамы. А все потому, что многие мужчины считают, что недостойны даже рядом стоять с такой неземной красоткой!

  • 4

    Сложный характер

    Очень красивые женщины зачастую ведут себя эгоистично и совершенно не умеют приспосабливаться к людям. Из-за такого несладкого характера сильные мужчины от них уходят. А со "слабаками", готовыми терпеть любые выходки, красавицам просто не интересно. И получается замкнутый круг одиночества.

  • 5

    Неправильные установки родом из детства

    Синдром отличницы, развившийся на фоне высоких требований со стороны родителей, испортил жизнь не одной красавице. Девочки, которых с детства приучали к выбору только самого лучшего, нередко остаются в активном поиске до самой старости. Часто причиной одиночества красивых женщин становится подсознательный страх перед родителями, которые могут не одобрить их выбор.

  • 6

    Выраженная сексуальность

    Мужчины очень любят ярких и раскрепощенных женщин, но почему-то создают семью совсем с другими. Возможно, виноваты их собственные комплексы? К тому же, из-за яркой внешности и сексуальной одежды окружающие часто предполагают у девушки стервозный характер, хотя на самом деле она является самым добрым и мягким человеком на свете.

  • 7

    Ставка на яркую внешность

    Чтобы мужчина захотел навсегда связать с женщиной свою жизнь, помимо красоты, она должна иметь еще очень много других качеств. К сожалению, некоторые красавицы делают ставку на яркую внешность, полагая, что все остальное приложится. Они перестают развиваться интеллектуально и духовно, поэтому быстро становятся неинтересны потенциальному жениху.

    К сожалению, зачастую яркая красота становится для женщины крестом, который она вынуждена нести всю свою жизнь. Если, несмотря на неотразимую внешность, вы все еще одиноки, то найти истинную причину несостоявшейся личной жизни поможет психолог.

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Девушки, Отношения, Любовь, Красивые девушки.
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