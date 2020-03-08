"Падшие женщины", из которых могли бы получиться отличные общественные деятели

1 Если хотят найти компромат на мужчину-политика, то рассказывают, что он ходил к продажным женщинам. Если на женщину любой профессии, то говорят, что она была той, к кому ходили. Вот только, судя по историческим примерам, из бывших обитательниц публичных домов получаются общественные деятели куда лучше, чем из тех, кто покупает себе живого человека на час-другой. Марта Ришар Пятнадцатилетнюю французскую немку Марту сманил из дома взрослый любовник - а потом бестрепетно сдал в публичный дом для солдат, "работа" в котором была настоящей пыткой. Девушке приходилось принимать до полусотни мужчин в день, и, конечно, в какой-то момент она заразилась сифилисом. Ей удалось сбежать в столицу и вылечиться, но, поскольку бежать ей некуда, она снова оказывается в публичном доме. На счастье Марты, на неё обратил внимание Анри Ришар. Сначала он выкупил Марту, сделав своей постоянной любовницей, потом женился на ней. Но её имя отказываются убрать из справочника продажных женщин Парижа, так что Марта столкнулась со всеобщим отвержением. Она с головой ушла в сверхмодное увлечение, в котором могла бы стать крутой, невзирая ни на какие справочники: в авиацию. Анри купил ей самолёт, и Марта часами училась выделывать виражи. Эдвиж Фейёр в заглавной роли в фильме "Марта Ришар на службе Франции" Участие в авиашоу сделала ей суперзвездой страны и, когда началась Первая Мировая, пыталась записаться в армию. Ей отказали. Тем временем, на фронте умер муж, и Марта приняла предложение военной разведки – соблазнить видного немецкого дипломата в Испании, чтобы передавать сведения во Францию и срывать военные операции немцев. Марта была так успешна, что получила Орден Почётного Легиона... Через пятнадцать лет после войны. До того её по-прежнему отвергала "приличная публика". Какая разница, сколько она спасла их сыновей и братьев, ведь когда-то её телом торговали! На этом история Марты вовсе не заканчивается. Во время Второй Мировой она участвовала в Сопротивлении, но её быстро вычислило гестапо. От смерти в концлагере, куда её отправили, Марту спасло то, что Германия как раз проиграла войну. Вернувшись во Францию, Ришар немедленно занялась политической карьерой и заняла довольно крупный пост только для того, чтобы прикрыть публичные дома во всей стране. Лобби сутенёров могло сколько угодно твердить про "защищённость" женщин в этих домах, которую даёт им законность, но Ришар хорошо знала систему изнутри - никакой защищённостью там и не пахло. Настоящая Марта Ришар После Ришар ушла в писательницы, поучаствовала в Сексуальной революции, основав премию эротической литературы "Табу", опубликовала мемуары и дала множество интервью, в которых не боялась высказываться достаточно бескомпромиссно. Для французских феминисток Ришар - настоящий образец сильной женщины, сумевшей не потерять себя и не сломаться после буквально рабства и долгих лет травли и решившей помочь другим женщинам.

2 Молли Би-Дэм Молли, как часто бывает, начал продавать её муж. Он считал, что она должна расплачиваться за то, что его семья больше не даёт ему деньги - ведь финансирования он лишился из-за того, что женился, против воли родных, на официантке. Вот пусть и будет благодарна ему по гроб жизни. Притом он был картёжником, так что спускал всё, что отдавали ему клиенты, и любил выпить - а выпив, распустить руки. В конце концов Молли сбежала на Дикий Запад, к золотоискателям, рассудив, что если ей не суждено вырваться из жизни продажной женщины, по крайней мере, она накопит деньги себе на старость. Если доживёт до старости. В общем, даже грязные обитатели салунов и вечная опасность погибнуть от пули, сифилиса и туберкулёза оказались для неё привлекательнее жизни с таким мужем. В борделях Дикого Запада так же часто умирали от туберкулёза и сифилиса, как и в публичных домах больших городов. Кадр из фильма "Стрелок" На последнем отрезке пути, когда дорога шла по диким местам, зимой, в метель, Молли заметила, что одна из женщин с ребёнком на руках выбивается из сил и скоро упадёт. Беглянка сошла с лошади, отыскала хижину, и в этой хижине женщины и ребёнок пересидели метель, укрывшись шубами. После этого они нагнали основной обоз, очень удивив мужчин в нём - те считали, что женщины уже умерли. По одной из версий, прозвище "Молли Би-Дэм" Молли получила из-за возгласа одного из мужчин, который понял, что она жива и здорова ("Молли, будь ты проклята!.."). В городке золотоискателей Би-Дэм открыла публичный дом, который резко отличался от других: он был похож, скорее, на коммуну сбившихся вместе проституток. Благодаря изобретательности Молли, деньги шли не только за счёт обычных услуг: она устраивала нечто вроде забавных эротических шоу с прилюдным принятием ванны, в которую перед тем кидали монеты, пока дно ванны не перестанет виднеться. Через два года край захлестнула эпидемия оспы. Государство не принимало (и не могло принять) никаких мер, а о гражданской сознательности на Диком Западе и речи не шло. Заболевшие могли просто умирать в своих постелях, всеми брошенные, ослепшие от болезни и покрытые язвами. Возможно, болезнь выкосила бы весь город, но у города (что он вряд ли мог оценить до конца) была Молли Би-Дэм. Она взяла управление кризисной ситуацией на себя и разбила полевой госпиталь, куда и её компаньонки, вслед за Молли бестрепетно переквалифицировавшиеся в сёстры милосердия, сносили со всего города больных. Елена Бонэм-Картер в фильме "Одинокий рейнджер" Увидев хоть какую-то организацию борьбы с эпидемией, к госпиталю присоединился доктор, и многие больные начали идти на поправку благодаря работе проституток под его началом. Позже ещё несколько горожан устыдились и присоединились к волонтёркам. Молли и её приятельницы падали с ног от усталости, но не покидали госпиталя до конца эпидемии - и в честь Молли город придумал новый праздник. Увы, но побыть живой легендой ей удалось недолго. Ещё через два года она умерла от туберкулёза. Несмотря на то, что она была ирландкой, её категорически отказался отпевать католический священник. Обряд похорон совершил священник-методист. На могиле написали её настоящее имя: Мэгги Холл.