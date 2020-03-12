Скачать
Четверг, 12.03.2020
Заявление Трампа на фоне коронавируса: нефтяной рынок обрушился второй раз за неделю
Заявление Трампа на фоне коронавируса: нефтяной рынок обрушился второй раз за неделю
Коронавирус в США: Трамп обещает "меры беспрецедентного характера"
Коронавирус в США: Трамп обещает "меры беспрецедентного характера"
Официально: Усик и Чисора проведут бой в Лондоне
Официально: Усик и Чисора проведут бой в Лондоне
Том Хэнкс с женой подцепили коронавирус в Австралии
Том Хэнкс с женой подцепили коронавирус в Австралии

Его мнение: главные качества, которые делают женщину идеальной для ее мужчины

Смотрите фото (11)
Его мнение: главные качества, которые делают женщину идеальной для ее мужчины
06:25 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Отношения между мужчиной и женщиной — это очень большой труд. Нельзя просто встречаться с кем-либо и думать, что вы всегда будете счастливы.

  • 1

    Честность и преданность

    Это вполне очевидные качества, ведь никто не желает быть обманутым. Старайтесь не лукавить со своим партнером даже в мелочах. Научитесь доверять друг другу — тогда вы уж точно позабудете о проблемах с недоверием. Будьте верны своему любимому!

  • 2

    Поддержка

    Помните, что мужчина не всегда обязан быть сильным. В жизни каждого человека бывают моменты, когда просто необходима молчаливая помощь. Если вы знаете, что ему плохо, будьте рядом! Поговорите с ним или просто помолчите вдвоем, одаривая друг друга своей любовью и теплом.

  • 3

    Забота

    Куда же без нее? Ни один мужчина не захочет быть рядом с женщиной, которая вообще никоим образом о нем не заботится. Помните, что заботой являются не только бесконечные уборки и стирки, но и ваша ласка, ваше умение поддержать разговор и ваша готовность всегда и везде помогать ему.

  • 4

    Легкость на подъем

    Да, это качество оказалось здесь неспроста! Оказывается, мужчины действительно больше всего ценят тех женщин, которые охотно идут на эксперименты, неожиданные предложения и идеи. С такой ему всегда будет интересно!

  • 5

    Зрелость

    Он будет ценить вас куда больше, зная, что вы не станете ревновать его к коллегам или донимать просьбами о внимании, когда у него выдался тяжелый день. Покажите своему мужчине, что вы действительно мудрая женщина.

  • 6

    Понимание

    Это неотъемлемая часть счастливых отношений. Даже если что-то дается вам нелегко, постарайтесь не спешить с выводами, ведь что сложного в том, чтобы попытаться понять любимого человека? Он будет вам благодарен и ответит тем же!

  • 7

    Независимость

    Да, мужчины ценят тех женщин, которые вполне самодостаточны и самостоятельны без них. Только такая женщина может завоевать сердце мужчины раз и навсегда!

  • 8

    Ухоженность

    Вполне очевидный пункт. Даже если вы вместе уже 5 лет, это совсем не значит, что теперь вам можно не мыть голову и не брить ноги. Да, за это он вас не разлюбит, но тем самым вы продемонстрируете ему свое безразличие, ведь раньше вы для него старались!

  • 9

    Чувство юмора

    Каждому приятно быть с человеком, который умеет вовремя рассмешить и поднять настроение. Это привносит в отношения легкость и расслабленность.

  • 10

    Уверенность

    Мужчины пусть и не против давать советы, помогать и порой решать все важные вопросы самостоятельно, но женщинам тоже не стоит отходить на второй план. Покажите, что вы и сами в состоянии справляться со своими делами. Мужчина не должен все делать за вас!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Женщины, Отношения, Качества женщин, Отношения с мужчиной.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
02 Какое чувство движет Вами: психологический тест
03 Вакарчук больше не глава партии "Голос"
04 Украина на карантине: опубликовано решение Кабмина
05 Иран согласился отправить в Украину черные ящики со сбитого самолета "МАУ"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: в ООН дали рекомендации беременным женщинам
COVID-19: в ООН дали рекомендации беременным женщинам
Карантин в Украине: УГКЦ дала рекомендации прихожанам
Карантин в Украине: УГКЦ дала рекомендации прихожанам
Минобразования вводит карантин во всех учебных заведениях
Минобразования вводит карантин во всех учебных заведениях
Рецепт дня: Скумбрия, запеченная с горчицей, орехами и сыром
Рецепт дня: Скумбрия, запеченная с горчицей, орехами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь