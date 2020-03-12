Его мнение: главные качества, которые делают женщину идеальной для ее мужчины

1 Честность и преданность Это вполне очевидные качества, ведь никто не желает быть обманутым. Старайтесь не лукавить со своим партнером даже в мелочах. Научитесь доверять друг другу — тогда вы уж точно позабудете о проблемах с недоверием. Будьте верны своему любимому!

2 Поддержка Помните, что мужчина не всегда обязан быть сильным. В жизни каждого человека бывают моменты, когда просто необходима молчаливая помощь. Если вы знаете, что ему плохо, будьте рядом! Поговорите с ним или просто помолчите вдвоем, одаривая друг друга своей любовью и теплом.

3 Забота Куда же без нее? Ни один мужчина не захочет быть рядом с женщиной, которая вообще никоим образом о нем не заботится. Помните, что заботой являются не только бесконечные уборки и стирки, но и ваша ласка, ваше умение поддержать разговор и ваша готовность всегда и везде помогать ему.

4 Легкость на подъем Да, это качество оказалось здесь неспроста! Оказывается, мужчины действительно больше всего ценят тех женщин, которые охотно идут на эксперименты, неожиданные предложения и идеи. С такой ему всегда будет интересно!

5 Зрелость Он будет ценить вас куда больше, зная, что вы не станете ревновать его к коллегам или донимать просьбами о внимании, когда у него выдался тяжелый день. Покажите своему мужчине, что вы действительно мудрая женщина.

6 Понимание Это неотъемлемая часть счастливых отношений. Даже если что-то дается вам нелегко, постарайтесь не спешить с выводами, ведь что сложного в том, чтобы попытаться понять любимого человека? Он будет вам благодарен и ответит тем же!

7 Независимость Да, мужчины ценят тех женщин, которые вполне самодостаточны и самостоятельны без них. Только такая женщина может завоевать сердце мужчины раз и навсегда!

8 Ухоженность Вполне очевидный пункт. Даже если вы вместе уже 5 лет, это совсем не значит, что теперь вам можно не мыть голову и не брить ноги. Да, за это он вас не разлюбит, но тем самым вы продемонстрируете ему свое безразличие, ведь раньше вы для него старались!

9 Чувство юмора Каждому приятно быть с человеком, который умеет вовремя рассмешить и поднять настроение. Это привносит в отношения легкость и расслабленность.