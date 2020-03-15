Тогда и сейчас: знаменитые женщины в годы своей молодости (Фото)

О многих из этих прекрасных актрис, певиц и ведущих мы узнали, когда они были уже в зрелом возрасте, ко многим слава пришла во второй половине жизни. Но как они выглядели раньше, когда им было 20, 30 лет? Предлагаем узнать это сейчас.