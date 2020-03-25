Хуже, чем с мужчиной! Почему расставание с подругой так тяжело пережить

1 Вы доверяли ей самые сокровенные секреты Она знала о вас все и даже больше. Даже те вещи, в которых вы никогда бы не признались никому другому. Но она умела хранить ваши секреты и не подумала бы использовать их против вас. Конечно, до того момента, как вашей дружбе пришел конец.

2 Вы могли не притворяться кем-то другим Зачем вам было что-то изображать, если рядом с этим человеком вы могли быть самой собой? И она принимала вас такой, какая вы есть. Также, как и вы ее. Со всеми достоинствами и недостатками. Поэтому будет нелегко осознать, что теперь все изменилось.

3 Вы занимали важное место в жизни друг друга Вы вместе росли или общались в течение длительного периода времени, но у вас было ощущение, что вы знакомы всю жизнь и знаете друг о друге действительно все. Вам были рады в ее доме, так же как и ей в вашем. Вы часто посещали семейные праздники друг друга и знали обо всех дальних родственниках. И теперь вам придется лишиться какой-то важной части своей жизни. Это действительно непросто.

4 Вы не ожидали, что дружба закончится Расставание с подругой — всегда неожиданность. Психологи утверждают, что многие люди воспринимают это как предательство. Еще бы. Ведь, например, когда вы начинаете встречаться с мужчиной, вы иногда думаете о том, а что будет, если (или, когда) ваши пути разойдутся. Но с близкой подругой, с которой вы, возможно, делили еще игрушки в детском саду, а затем сидели за одной партой, вы никогда не задумываетесь, что будет, если вы вдруг перестанете общаться. Поэтому чувствуете себя более незащищенной и неподготовленной к такой ситуации. Не знаете, как реагировать и, главное, как строить свою жизнь дальше.