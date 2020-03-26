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Красотки, покорившие подиум: как выглядели в детстве мировые модели (Фото)
Их называют самыми красивыми женщинами в мире, они восхищают и вдохновляют. Тем не менее, в детстве супермодели были обычными беззаботными девочками. На старых фотографиях они запечатлены без макияжа, роскошных нарядов, но с тем же блеском в глазах и прекрасными улыбками.
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