Красотки, покорившие подиум: как выглядели в детстве мировые модели (Фото) Их называют самыми красивыми женщинами в мире, они восхищают и вдохновляют. Тем не менее, в детстве супермодели были обычными беззаботными девочками. На старых фотографиях они запечатлены без макияжа, роскошных нарядов, но с тем же блеском в глазах и прекрасными улыбками.