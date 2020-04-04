ТОП качеств сексуально зрелой женщины

1 Женщина по-доброму, с симпатией относится к мужчинам "В отношениях между девочками и мальчиками есть этап межполовой агрессии, но в идеале он должен завершиться еще в начальной школе", — объясняет Лариса Штарк. В возрасте 7—10 лет вполне нормально не испытывать теплых чувств к представителям противоположного пола. Мальчики дергают девочек за косички и обзываются, а девочки считают всех мальчиков дураками и противными забияками. В этом смысле песня про то, что мальчики сделаны из "веснушек и хлопушек, линеек и батареек", а девочки — из "цветочков и звоночков, из тетрадок и переглядок" — совершенно правдива. "Зрелая женщина воспринимает мужчину как друга, такого же человека из плоти и крови, который так же, как и она, чувствует, переживает, беспокоится о чем-то. Она не занимает позицию "мамочки", беспокоясь, что мужчина с чем-то не справится. Понимает, что он справится, просто ему, как и всем людям, важны поддержка и участие", — говорит психотерапевт. У зрелой женщины есть простая, искренняя симпатия к мужчинам. Базовая, общечеловеческая.

2 Она легко идет навстречу мужчине Она отвечает на проявление его интереса, демонстрирует свою симпатию, если, конечно, испытывает ее. Не стесняется проявлять чувства, показывает желание общаться, встречаться. У многих женщин есть неосознанное убеждение, что проявлять свои чувства — стыдно, неудобно. Они не могут признаться в своих симпатиях, желаниях, не способны обозначить, чего хотят от конкретного мужчины. В их понимании именно мужчина должен быть активным, завоевывать ее внимание, а сами почему-то изображают неприступную холодную королеву. "Мужчину это очень деморализует: он не понимает, нравится женщине или нет, не знает, что она испытывает по отношению к нему. Боясь быть отвергнутыми, не проявляет себя. В такой ситуации завязать отношения бывает очень сложно", — считает Лариса Штарк. Речь не о том, чтобы преследовать мужчину, атаковать его эсэмэсками и приглашениями на свидание. Нет. Зрелые женщины способны перехватить взгляд понравившегося мужчины, улыбнуться ему. При знакомстве легко поддерживают разговор, не скрывают своей симпатии, не избегают контакта. Это вообще характерно для нашего менталитета: легко показывать негативные чувства и с трудом выражать симпатию. Но ведь речь о таких маленьких шажках, сделать их совсем нетрудно.

3 Инициирует близость или откликается на приглашение к ней Это происходит уже на этапе более близкого знакомства, когда оба партнера чувствуют, что нравятся друг другу настолько, что хотят секса. "Зрелая женщина понимает язык приглашения к близости. Он у всех пар свой. Проявляется в манере одеваться, в позах, жестах, словах, интонациях, взглядах и прикосновениях", — объясняет сексолог. Бывает, мужчина приобнимет за талию, погладит по плечу или посмотрит на женщину полным страсти взглядом. А она, не замечая его внимания, продолжает помешивать кашу в кастрюльке. Если женщина не понимает сигналы к близости, не реагирует, то мужчина боится двинуться дальше — слишком уж давит на него эта позиция активного, страстного, "животного". Сексуальная зрелость женщины заключается в умении считывать эти сигналы, реагировать на них и инициировать их самой: погладить, поцеловать и так далее. Ведь нет ничего плохого в том, что она тоже хочет секса.

4 Спокойно принимает все, что связано с телесностью "Она не стесняется и не боится контактировать с естественными проявлениями контакта — слюной, спермой, влагалищной смазкой, нормально контактирует с кожей и различными частями тела мужчины", — объясняет Лариса Штарк. Секс — это же в том числе отношения в постели, не только психологическое и любовное взаимодействие. Зрелая сексуальность — про то, чтобы не стесняться телесного выражения.

5 Хорошо знает свое тело и любит его "Сексуально зрелая женщина позволяет партнеру дотрагиваться до себя, целовать, ласкать, отдается ощущениям. А не думает, давно ли она эпилировала ноги, не поджимает живот, не переживает, как выглядит ее грудь, и не беспокоится, что мужчина сейчас увидит какие-то изъяны ее тела", — объясняет Лариса Штарк. Женщина понимает, что прекрасна со всеми своими волосками, полностью и легко принимает свое естество. А если партнеру что-то не нравится в ее теле, то это дело вкуса. А он, как известно у всех разный, и всем не угодишь.

6 Готова к экспериментам и разнообразию Для зрелого человека эксперименты — это прежде всего про искренний интерес к партнеру и себе, любопытство и желание делать сексуальное взаимодействие более разнообразным. При этом важно оставаться в контакте с собой, чувствовать, нравится ли происходящее самой, а не кидаться в омут с головой, не думая о последствиях.

7 Умеет понимать предпочтения партнера Бывает, что есть некое шаблонное представление о мужчине — я вижу его таким-то, и он должен этому образу соответствовать. И за этой установкой сложно разглядеть истинного партнера, его интересы, желания. Зрелость проявляется в желании узнать человека, принять его через сексуальный и телесный опыт.

8 Проявляет сексуальность не только в постели "Интимное общение — это не только половой акт. Но и не просто человеческие нежности. Речь именно о взаимодействии с определенным сексуальным подтекстом", — объясняет Лариса Штарк. Сексуально зрелая женщина может, рассказывая что-то, наклониться ближе к уху, погладить его, поцеловать. Схватить за попу, наконец. Любым приемлемым и уместным способом проявлять к нему свой сексуальный интерес.

9 Может отказаться от секса, не обижая партнера "Не старается быть супер секс-бомбой, которая всегда хочет и может. Чувствует, когда нет желания, сил, возможностей, и спокойно умеет донести это до партнера", — говорит Лариса Штарк. И в свою очередь понимает, что мужчина — тоже не вечный герой-любовник, а обычный человек, который может быть уставшим и не в настроении. Не обижается на него за отказ.

10 Понимает, что секс — это удовольствие "Считается, что зрелая женщина легко достигает оргазма, и не однократно. Это не всегда так. Тем более что удовольствие она может получать от всех этапов эротического взаимодействия", — считает Лариса Штарк. Флирт, поглаживания, объятия, поцелуи, непосредственно фрикции — это все про наслаждение и радость тоже.