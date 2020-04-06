Как не навязываться мужчине: советы для девушек

1 Волшебное слово Задумывались когда-нибудь, какое слово вызывает у человека наибольшее количество приятных эмоций? Заставляет чувствовать себя нужным и чувствовать свою индивидуальность? Оказывается, ни зайки, ни котики, ни солнышки не ласкают слух так, как его собственное имя. Именно свое имя мужчине необходимо слышать постоянно. Конечно, любые ласкательные названия выполняют достаточно полезную работу, ведь никто так не назовет вашего парня, кроме вас. Но заменять на 100 % имя своего возлюбленного на какого-нибудь зайчика, масика и иже с ними не стоит. Просто старайтесь как можно чаще употреблять имя своего молодого человека. А вот вспоминать имя только в порыве гнева тоже не стоит, иначе возникнет неприятная ассоциация. Вот и первый ответ на вопрос, как не надоедать парню.

2 Тактильное общение Мы совсем забыли, какую силу имеет неожиданный тактильный контакт. Психологи уверены, что внезапные прикосновения вызывают в большинстве случаев положительные эмоции. Конечно, если вы не набрасывайтесь на своего избранника при каждом удобном случае. Важность неожиданных прикосновений именно в их непредсказуемости. Нечаянно дотронуться нужно в тот момент, когда молодой человек абсолютно не ждет этого, таким образом, создается положительная физическая связь. После таких внезапных прикосновений, парень начнет мечтать о них, когда вас рядом не будет. Не упускайте подходящий момент для того, чтобы как будто случайно прикоснуться к нему. Важно не надоедать парню слишком активной заботой.

3 Не болтайте обо всем подряд, лучше экономьте информацию Фактически каждый мужчина обладает одним занимательным качеством. Чем меньше ты разговариваешь, тем больший интерес к тебе проявляет молодой человек. Это самое важное в вопросе, как не надоедать парню. Если вдруг очень захочется рассказать, как подругу бросил парень, как выгуливала утром собаку, как неожиданно повернулся сюжет в любимом сериале или поделиться подробностями из жизни офиса, лучше не спешить. Все дело в том, что мужчины, когда получают большое количество информации, в какое-то момент времени просто "отключают" мозг, потому что слушать больше нет смысла. Молодые люди не выносят лишней информации и ненужных подробностей. Именно поэтому пошаговый отчет он также вам составлять не будет, отделавшись только самой важной информацией. Поэтому на вопрос, как прошел день, лучше ответить: "Ничего особенно, работали, и была в кафе с девчонками", тут ваш мужчина и изъявит желание узнать подробнее. А если спрашивает сам, то и слушает внимательнее. Чтобы завладеть его вниманием, просто натолкни на тему разговора, подожди некоторое время, пока он не начнет спрашивать сам. Например, вы скажете, что видели его друга по дороге домой и замолчите на несколько секунд, интерес возьмет свое, и он уточнит подробности там. Если же начать выливать на него тону информации, то мужчина просто перестанет улавливать суть разговора, что в будущем может просто привести к глобальной ссоре.

4 Никуда без комплиментов Явная лесть мужчинам не по душе. Часто ли вы встречали мужчину, который, красуясь у зеркала, спросит, правда ли, что новый джемпер его стройнит. Но абсолютно каждый любит, когда дорогая ему женщина ценит то, что он делает. Поэтому мужчине можно и нужно делать комплименты, но только его знаниям, умениям и силе. Сложил новый стол – молодец! Открыл банку с помидорами – самый сильный. А можно даже ко дню рождения написать благодарственное письмо парню.

5 Вспомнить все Подумай о том времени, когда вы только встретились, как впервые признались друг другу в любви, как отправились на первое свидание. Может, есть что-то особенное, что напомнит вам обоим о том замечательном времени? Хорошо подумай, ведь это что-то может стать настоящим спасением во время ссорах, что позволит вам обоим вспомнить о том, как сильно вы любите друг друга. Это могут быть те же духи, что были на тебе при первой вашей встрече, предложи ему отправиться по тем местам, в которых раньше вы проводили много времени, посмотрите вместе фильм, на который первый раз сходили в кинотеатр, на последнем ряду которого вы поцеловались впервые. Можно написать письмо парню и сделать сюрприз. Обычно такие психологические манипуляции срабатывают. Преподнести все это можно, как сюрприз парню.

6 Скажем "нет" бесконечным телефонным звонкам Если ты не хочешь лишний раз выводить своего мужчину из себя, помни, что молодые люди вряд ли большие любители долгих телефонных разговоров. Не звоните ему по сто раз на дню. Если быть откровенными, это не надо ни тебе, ни ему. Хочешь проверить: врет он тебе или нет? На работе он или у жгучей брюнетки в гостях? По телефону правды не будет в любом случае, а без постоянных звонков можно обойтись. Поверь, его раздражает, когда постоянные звонки отвлекают его от работы, совещаний или других важных дел. В любом случае, лучше всего дать ему возможность соскучиться по тебе, тем более, вечером будет больше тем для разговора. Чем меньше вы общаетесь в течение дня, вопрос, о чем поговорить с парнем и разговор в целом пройдет на ура.

7 Дорогой, а о чем ты сейчас думаешь? Что любят парни? Точно не такие вопросы. И здесь дело не в дотошности, и не в любопытстве вовсе. Зачастую, это просто вредная привычка, а не постоянное желание быть уверенной в том, что тебя слышат, любят и твой мужчина вообще рядом. Избавляться от желания задавать подобного рода вопросы нужно сразу же, ни к чему хорошему это не приведет.