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Карантинная романтика: что поможет сохранить "огненную" страсть в отношениях

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Карантинная романтика: что поможет сохранить "огненную" страсть в отношениях
13:42 Сегодня Телеграф Фото: Pixabay

Новости шоу бизнеса:Спрос на какие товары секс-шопов испытывают украинцы: интересный рейтинг.

Культура, которая долгие годы была под запретом, больше не табу. Секс-шопы открываются все чаще во всех уголках Украины, а походы в них становятся таким же привычным явлением, как выход в торговый центр на шопинг.

Социальные сети потихоньку заполняются анонсами БДСМ-вечеринок, да и в целом общество проявляет все больше интереса к теме сексуальных отношений.

За последние годы спрос на товары интим-бутиков увеличился в десятки раз. Изменились не только количественные показатели, но и сама аудитория. Если еще в 2016 году среди клиентов преобладали мужчины, то в 2019 процент женщин среди покупателей секс-товаров практически достигает 70%.

Мы спросили у специалистов, какие интимные игрушки чаще всего покупают украинские женщины и мужчины в 2019 году. Статистика получилась интересной и местами неожиданной.

Почему нам так трудно забыть бывшего

По словам основателя первого украинского секс-шопа “Насолода” Татьяны Юрченко, лидерами рейтинга среди женской аудитории стали:

За 20 лет выбор секс-гаджетов стал гораздо шире: производители предлагают вибраторы самых различных форм и изготавливают их уже из более реалистичных материалов. С каждым годом модели интим-игрушек становятся еще технологичнее – теперь уже никого не удивишь управлением секс-гаджетом со смартфона.

  • 3. Вагинальные шарики, металлические или силиконовые.

О том, насколько полезно вносить нотки разнообразия в сексуальную жизнь, знает каждый, и один из лучших способов достичь этого – ролевые игры. Неудивительно, что четвертое место в рейтинге занимает именно эта группа товаров.

  • 5. БДСМ-атрибутика.

Согласно статистике, мужчины чаще всего покупают в секс-шопе:

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  • 1. Анальные игрушки (пробки, бусы, анальные лубриканты).

  • 2. Легкий бондаж (наручники и фиксаторы, зажимы для сосков и клитора).

  • 3. Шарики (металлические и силиконовые).

  • 4. Вибраторы (классические, фаллоимитаторы из стекла, клиторальные, симуляторы орального секса)

  • 5. Духи и косметику (ароматы-афродизиаки, усилители оргазма, масла и свечи)

Все пары проходят определенные этапы в отношениях. Первые два-три года — эмоции и страсть, потом все становится гораздо скучнее, люди привыкают друг к другу. Это время и возможность развиваться, но мало кто его использует в этом направлении. Следствие этому — ужасающая статистика: 70% семейных пар разводятся спустя 3-5 лет совместной жизни. В Европе и во всем мире эти показатели гораздо меньше. Основательница секс-шопа Насолода подчеркивает, что постоянные эксперименты в постели, ролевые игры и секс-игрушки помогают парам выйти на новый уровень, разнообразить сексуальную жизнь и сохранить семью.

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Отношения, Любовь, Страсть, Секс, Секс-шоп.
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