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Знаменитые актрисы, которых мы не помним в молодом возрасте (Фото)

Смотрите фото (15)
Знаменитые актрисы, которых мы не помним в молодом возрасте (Фото)
02:32 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Они постарели, не потеряв ни грамма гламура, и некоторые из их лучших ролей пришли к ним, когда им было 60 лет.

  • 1

    Этим знаменитым актрисам пришлось бороться, чтобы закрепиться в киноиндустрии, и их опыт показал себя как плюс. Если вы думаете, что они выглядят великолепно сейчас, подождите, пока вы не увидите, насколько невероятно они были очаровательны в свои двадцать.

    Гленн Клоуз. Американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, сценаристка, певица и кинопродюсер. Является рекордсменкой среди актрис, имеющих наибольшее количество номинаций на премию "Оскар" без побед.

  • 2

    Джессика Лэнг. Американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер, фотохудожник, иллюстратор, певица, филантроп и Посол доброй воли ЮНИСЕФ. Лауреат двух премий "Оскар", трёх премий "Эмми", пяти премий "Золотой глобус", "Премии Гильдии киноактёров США" и премии "Тони".

  • 3

    Джейн Фонда. Американская актриса, общественная активистка и писательница. Лауреат двух премий "Оскар", четырёх премий "Золотой глобус", двух премий BAFTA и премии "Эмми". Дочь актёра Генри Фонды.

  • 4

    Кэти Бейтс. Американская актриса и режиссёр. Лауреат премии "Оскар", двух премий "Эмми", двух премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии киноактёров США".

  • 5

    Глория Стюарт. Американская актриса. За свою актёрскую карьеру, которая длилась свыше 70 лет, Стюарт успела поработать в театре, в кино, а также на телевидении.

  • 6

    Дайан Китон. Американская актриса, кинорежиссёр и продюсер. Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл". Лауреат "Золотого глобуса" за роль в фильме "Любовь по правилам и без".

  • 7

    Хелен Миррен. Английская актриса театра, кино и телевидения, лауреат премии "Оскар". Известна исполнением роли Цезонии в фильме "Калигула" и ролей венценосных особ.

  • 8

    Голди Хоун. Американская актриса, продюсер, режиссёр. Лауреат премии "Оскар" за роль в фильме "Цветок кактуса" в 1970 году.

  • 9

    Барбра Стрейзанд. Американская певица и актриса, также достигшая успеха как композитор, кинорежиссёр, продюсер и политическая активистка. Обладательница двух "Оскаров" в номинациях "Лучшая актриса" и "Лучшая оригинальная песня", а также премий "Эмми", "Грэмми" и "Золотой глобус".

  • 10

    Мерил Стрип. Американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер. Киноведами и критиками признана одной из величайших актрис современности. Мерил Стрип начинала свою актёрскую карьеру в театре в 1971 году, сыграв в спектакле по пьесе Тирсо де Молина "Севильский обольститель".

  • 11

    Кармен Делл’Орефисе. Американская модель; занесена в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой долгой карьерой, актриса, автор книги "Быть красивой: секреты и приемы, которым я научилась за 40 лет работы моделью", доктор Университета искусств в Лондоне.

  • 12

    Джуди Денч. Британская актриса театра и кино, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус", многократная обладательница премии BAFTA. Кавалер ордена Кавалеров Почёта, дама-командор ордена Британской империи.

  • 13

    Мэгги Смит. Британская характерная актриса. Семикратный лауреат премии BAFTA, двукратный лауреат премии "Оскар", четырёхкратный лауреат "Эмми". Кавалер ордена Кавалеров Почёта, Дама-Командор ордена Британской империи.

  • 14

    Шарлотта Рэмплинг. Британская актриса, кавалер ордена Британской империи, обладательница множества международных и национальных наград. Номинантка на премию "Оскар".

Эталоны красоты и женственности: жемчужины итальянского кинематографа

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