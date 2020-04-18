Знаменитые актрисы, которых мы не помним в молодом возрасте (Фото)

Этим знаменитым актрисам пришлось бороться, чтобы закрепиться в киноиндустрии, и их опыт показал себя как плюс. Если вы думаете, что они выглядят великолепно сейчас, подождите, пока вы не увидите, насколько невероятно они были очаровательны в свои двадцать.
Гленн Клоуз. Американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, сценаристка, певица и кинопродюсер. Является рекордсменкой среди актрис, имеющих наибольшее количество номинаций на премию "Оскар" без побед.
Джессика Лэнг. Американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер, фотохудожник, иллюстратор, певица, филантроп и Посол доброй воли ЮНИСЕФ. Лауреат двух премий "Оскар", трёх премий "Эмми", пяти премий "Золотой глобус", "Премии Гильдии киноактёров США" и премии "Тони".
Джейн Фонда. Американская актриса, общественная активистка и писательница. Лауреат двух премий "Оскар", четырёх премий "Золотой глобус", двух премий BAFTA и премии "Эмми". Дочь актёра Генри Фонды.
Кэти Бейтс. Американская актриса и режиссёр. Лауреат премии "Оскар", двух премий "Эмми", двух премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии киноактёров США".
Глория Стюарт. Американская актриса. За свою актёрскую карьеру, которая длилась свыше 70 лет, Стюарт успела поработать в театре, в кино, а также на телевидении.
Дайан Китон. Американская актриса, кинорежиссёр и продюсер. Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за лучшую женскую роль в фильме "Энни Холл". Лауреат "Золотого глобуса" за роль в фильме "Любовь по правилам и без".
Хелен Миррен. Английская актриса театра, кино и телевидения, лауреат премии "Оскар". Известна исполнением роли Цезонии в фильме "Калигула" и ролей венценосных особ.
Голди Хоун. Американская актриса, продюсер, режиссёр. Лауреат премии "Оскар" за роль в фильме "Цветок кактуса" в 1970 году.
Барбра Стрейзанд. Американская певица и актриса, также достигшая успеха как композитор, кинорежиссёр, продюсер и политическая активистка. Обладательница двух "Оскаров" в номинациях "Лучшая актриса" и "Лучшая оригинальная песня", а также премий "Эмми", "Грэмми" и "Золотой глобус".
Мерил Стрип. Американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер. Киноведами и критиками признана одной из величайших актрис современности. Мерил Стрип начинала свою актёрскую карьеру в театре в 1971 году, сыграв в спектакле по пьесе Тирсо де Молина "Севильский обольститель".
Кармен Делл’Орефисе. Американская модель; занесена в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой долгой карьерой, актриса, автор книги "Быть красивой: секреты и приемы, которым я научилась за 40 лет работы моделью", доктор Университета искусств в Лондоне.
Джуди Денч. Британская актриса театра и кино, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус", многократная обладательница премии BAFTA. Кавалер ордена Кавалеров Почёта, дама-командор ордена Британской империи.
Мэгги Смит. Британская характерная актриса. Семикратный лауреат премии BAFTA, двукратный лауреат премии "Оскар", четырёхкратный лауреат "Эмми". Кавалер ордена Кавалеров Почёта, Дама-Командор ордена Британской империи.
Шарлотта Рэмплинг. Британская актриса, кавалер ордена Британской империи, обладательница множества международных и национальных наград. Номинантка на премию "Оскар".