Знаменитые актрисы, которых мы не помним в молодом возрасте (Фото)

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Этим знаменитым актрисам пришлось бороться, чтобы закрепиться в киноиндустрии, и их опыт показал себя как плюс. Если вы думаете, что они выглядят великолепно сейчас, подождите, пока вы не увидите, насколько невероятно они были очаровательны в свои двадцать.

Гленн Клоуз. Американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, сценаристка, певица и кинопродюсер. Является рекордсменкой среди актрис, имеющих наибольшее количество номинаций на премию "Оскар" без побед.