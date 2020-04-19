"Ladies of Grey": седовласые красавицы в фотопроекте Биргитты Зоутман Этот проект британского свадебного и портретного фотографа Биргитты Зоутман (Birgitta Zoutman) был вдохновлён фотопортретом её матери, которую она убедила прийти в свою студию на фотосессию.