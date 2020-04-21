Идеальный мужчина: каким он должен быть?

1 Каким должен быть супруг? Каждая женщина мечтает выйти замуж за идеального мужчину. Так какие качества присущи хорошему мужу? Женщина хочет создать семью с внимательным и заботливым мужчиной, она нуждается в защите. Даже если партнер физически не очень силен, он может поддержать любимую добрым словом, утешить, если она расстроена. Всем дамам приятно получать милые подарки и комплименты, а без внимания часто становится скучно и даже немножко обидно. Еще одно хорошее качество характера супруга – это умение слушать: женщины хоть и любят ушами, но и сами не прочь рассказать, как обстоят их дела, что нового и интересного произошло не только в их жизни, но и какие изменения случились в судьбе друзей и родных. К важным нюансам семейной жизни можно отнести и понимание: очень здорово, когда люди находятся «на одной волне», могут поддержать добрым словом или советом. Какие еще качества характера супруга ценит жена? Это возможность мужчины зарабатывать. Совсем не обязательно, чтобы мужчина был сказочно богат, но если он не работает и не может обеспечить себя, то женщина не доверит такому мужчине будущее детей. С другой стороны, существуют такие качества, которые должны для любой женщины стать стоп-сигналом. Если мужчина хам и грубиян, общаться с ним может только женщина, которая себя не уважает. Еще хуже, если избранник распускает руки – от него сразу же нужно бежать, не оглядываясь. Наркоман или алкоголик – еще одна категория мужчин, не соответствующая идеалам ни одной женщины. Жадность также не украсит будущего избранника: с ним жить скучно и неуютно. Конечно, при знакомстве не просто сразу понять и оценить все качества характера мужчины. Но, наблюдая за его поведением и отношением к окружающим, можно составить точное представление. Идеал найти сложно, да и у каждого он свой: то, что нравится одной женщине, может категорически не подойти другой.

2 Идеальная женщина Как и для каждой девушки существует свой единственный образ идеального мужчины, так и у мужчин есть свой набор качеств, которые они хотят видеть в своей половинке. Одному нужно, чтобы жена была хранительницей очага, наводила дома уют, следила за детьми и занималась их воспитанием. Чтобы превыше всего жена почитала и уважала мужа, его мнение и желания. Другой же мужчина посчитает такую женщину курицей-наседкой, а своим идеалом будет видеть девушку, взбирающуюся по карьерной лестнице, любящую светские вечера или веселые клубы. Но всё же есть некоторые общие черты, о которых мечтают все представители сильного пола.

3 Сексуальность Это то качество, которое не будет лишним ни для одной женщины. Мужчины всегда это оценят и заметят, к тому же когда дома ждет сексапильная жена, мужу всегда хочется возвращаться к ней.

4 Спокойствие и рассудительность Особенности характера мужчин таковы, что истеричные женщины не нравятся им категорически. Но мнения расходятся, когда дело касается умных девушек. Некоторые барышни думают, что молодые люди их избегают, но на самом деле это не совсем так. С умными женщинами интересно поговорить, они грамотно ведут домашнее хозяйство, да и в работе такие леди успешны. Идеальных женщин, как и мужчин, наверное, не существует. Но каждый представитель сильного пола имеет свое представление о совершенстве.

5 Любовь Ни для кого не секрет, что каждый человек нуждается в любви. Потому что для того, чтобы чувствовать себя полноценно и уверенно, важно ощущать свою «нужность». Есть мнение, что каждый человек – это только «половинка». Вдвоем всегда легче и проще: беды и проблемы не так значимы в компании верного тебе человека. А одиночество делает людей несчастными, грустными, злыми и неуверенными. Любовь же – чувство во всех отношениях прекрасное. Она облагораживает человека, делает его добрее.

6 Семья Люди, любящие друг друга от чистого сердца, рано или поздно решают стать ячейкой общества. Семья – это уже не просто два человека, это огромная сила. Именно здесь тебя всегда примут таким, какой ты есть, помогут советом и поддержат добрым словом. В хорошем союзе вырастают добрые воспитанные дети, для которых главным примером были родители, любящие друг друга и ребенка. Семья – это то место, куда каждый стремится после работы. Зачастую, если характеры супругов схожи, то они всегда найдут общее занятия для себя и темы для интересных разговоров.

7 Дети Влюбленные люди, решившиеся на создание семьи, рано или поздно решаются на то, чтобы завести ребенка. Во многом это зависит и от качества характера супруга: многие мужчины с опаской относятся к детям. Они считают их огромной ответственностью. Кроме этого, с появлением ребенка женщина может уделять мужу меньше времени и будет не такой веселой и беззаботной. А еще мужчина становится, как правило, главным добытчиком в семье, так как жена в первые годы жизни ребенка часто не работает. Вот тут и проявляются сильные качества характера супруга. Именно в это время проверяется крепость чувств и взаимное понимание между мужчиной и женщиной.