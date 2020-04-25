Ими восхищается весь мир: самые очаровательные турецкие актрисы

10

Мерве Болугур

В Турции идеалом красоты считается полная, но пропорционально сложенная женщина, у которой выделяется грудь, бедра и животик. Но турецкие актрисы стараются соответствовать мировым канонам красоты. Предпочитают современные наряды, красят волосы в блонд. Однако турчанки всегда ухаживают за собой, следят за кожей лица и рук, никогда не выходят на люди без красивой прически, макияжа и маникюра.