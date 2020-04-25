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Ими восхищается весь мир: самые очаровательные турецкие актрисы

Ими восхищается весь мир: самые очаровательные турецкие актрисы
12:47 Сегодня Телеграф wuzzup.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Подборка самых красивых турецких женщин из мира кино.

  • 1

    Дилан Чичек Дениз

  • 2

    Бергюзар Корель

  • 3

    Дениз Байсал

  • 4

    Фахрийе Эвджен

  • 5

    Джансу Дере

  • 6

    Эльчин Сангу

  • 7

    Озге Гюрель

  • 8

    Ханде Догандемир

  • 9

    Xазал Кайа

  • 10

    Мерве Болугур

    В Турции идеалом красоты считается полная, но пропорционально сложенная женщина, у которой выделяется грудь, бедра и животик. Но турецкие актрисы стараются соответствовать мировым канонам красоты. Предпочитают современные наряды, красят волосы в блонд. Однако турчанки всегда ухаживают за собой, следят за кожей лица и рук, никогда не выходят на люди без красивой прически, макияжа и маникюра.

Восемь известных женщин, которые поразительно изменились во внешности (Фото)

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Девушки, Женщины, Актрисы, Самые красивые, Турецкие актрисы.
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