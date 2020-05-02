Что на самом деле значат женщины в жизни мужчины

1 Мама Итак, начать следует с основного. Многие девушки, особенно жёны, при фразе "Мама – самая главная женщина в жизни мужчины" непроизвольно закатывают глаза. Их можно понять! Ведь мужчина, связав себя узами брака, образовывает новую семью, свою собственную. И, соответственно, супруге он должен уделять бóльшую часть своего внимания. Но это он и сам должен понимать, и его мама, если она умная женщина. Да и не в главенствовании кроется вопрос. Это неразумно – расставлять приоритеты между родившей и воспитавшей женщиной и возлюбленной. Ведь у них разные функции. Женщина-мать занимается воспитанием. Она знакомит своего сына с окружающим миром, формирует отношение к прекрасной половине человечества, прививает определённые ценности и навыки, которые пригодятся ему в жизни. Есть одна теория. Хотя её можно назвать, скорее, философией. Она называется: "Три женщины в жизни мужчины". И мама – первая. Есть немало рассуждений на эту тему. С первой мальчик становится мужественным. С ней он остаётся навсегда – своими мыслями, чувствами и неуловимой связью, которую можно не видеть, но она ощутима. Первая всегда есть в душе, в жизни и в разуме. У каждого мужчины она разная. Но какой бы мама ни была – она Первая.

2 Во взрослой жизни Пока сын маленький, женщина-мать занимается превращением его в полноценного члена общества. Но он вырастает, и в жизни появляется другая – возлюбленная, вторая половинка, к которой нередко его мама заранее, даже не будучи знакомой, начинает относиться плохо. Почему? Тут срабатывает чувство собственности. Женщина считает, что сын – её мужчина, целиком и полностью. Она его вырастила и он принадлежит ей. Безусловно, это не так. Он – отдельный человек, личность. И когда сын женится – это не значит, что его у мамы "отбирают". Он всего лишь основывает свою семью. В худшем случае свекровь будет портить жизнь молодоженам, всячески пытаясь принимать участие в их браке, считая, что она лучше знает, как надо. В этом случае заботы возлагаются на плечи мужчины. Если он сможет мягко расставить точки над "i" - хорошо. Нет? Тогда в семье у него не получится быть самостоятельным и ответственным мужчиной. Он всё время будет пытаться угодить маме и оправдываться перед возлюбленной. А это прямой путь к войне между невесткой и свекровью. Умная женщина-мать не будет врываться в квартиру своего сына и его жены, делать там уборку, готовить борщи и давать советы по поводу личных отношений. В её голову даже не придёт и мысль о том, что её сына "отобрали". Напротив, она всё сделает для того, чтобы его отношения сложились счастливо.

3 Вторая половинка Важнейшая роль женщины в жизни мужчины отводится его возлюбленной, которая наделяет его особой энергией, является для него музой и вдохновением. Когда в жизни мужчины появляется такая женщина – он начинает понимать, что способен на такие поступки, свершение коих ранее казалось для него невозможным. И очень важно, чтобы она была именно такой. Не домработницей, которая бы стирала и убирала. Не "второй мамой" - вечно пекущейся о его сохранности и готовящей борщи. Та особа, при которой мужчина с придыханием произносит: "Это – моя любимая женщина!", должна поддерживать огонь любви, постоянно подбрасывая туда своеобразный "хворост". Показывать жизнь с её прекрасной стороны, звать на поиски приключений и ярких эмоций, искать совместные развлечения, приносящие радость. Каждая подобная мелочь – это небольшая деталь большого пазла под названием "счастливые отношения".

4 Отсылка к социальным потребностям Психология – интересная наука. Один из объектов её изучения – это межличностные отношения. Потребность, которая обуславливает социальную сущность человека. В данном случае мужчины. "Моя любимая женщина" - это та особа, которая удовлетворит его социальные и некоторые физические потребности в полной мере. И в виду имеется не только интимная близость. Социальные потребности намного шире. Это любовь, понимание, поддержка, проявление единомыслия, уважения, верности, преданности, привязанности. И всё перечисленное должно идти от сердца, души, а не потому, что "так надо". Эта роль женщины в жизни мужчины не односторонняя. Ему тоже надо делать всё перечисленное. Если в паре что-то отсутствует, возможно, отношения не идеальны? Впрочем, сейчас речь не об этом.

5 Супружество Роль женщины в жизни мужчины была описана лишь вкратце. На самом деле в данной теме существует ещё немало нюансов. Жена – это более основательный статус, чем возлюбленная. И есть бесчисленное множество книг и размышлений касательно того, что быть супругой сложно. Многие, действительно, так считают. Но людям свойственно всё усложнять, а потом жаловаться. Просто нужно кое-что понять. Значение женщины в жизни мужчины, который выбрал её в качестве своей спутницы, очень важно. Вспомнить хотя бы клятву в ЗАГСе. Она ведь даётся не просто так. Быть вместе и в бедности, и в богатстве, и в здравии, и в болезни - разве это только слова? Нет. Это – то, что определяет роль женщины как соратника, помощника и союзника мужчины. То же самое касается и его. Суть супружества в том, что каждый из партнёров готов в любой момент прийти на помощь и поддержать – в любом случае, что бы ни произошло. Жаль, что многие об этом забывают.

6 Дочь Ещё одна роль, которая имеет значение. И как бы странно это ни звучало, но сейчас речь пойдёт о том, что каждая женщина для своего супруга – это дочь-жена. Удивительно, но многие называют это ещё одной её ролью. Дочь-жена – та, рядом с которой супруг становится настоящим мужчиной, свергающим горы ради удовлетворения её капризов. Женщина, умеющая в подходящий момент проявить слабость и попросить заботы, вызывает в нём особые чувства. Рядом с таким беззащитным и хрупким созданием он способен почувствовать себя суперменом. Это нужно не только ей, но и ему – чтобы лелеять самолюбие. Женщине только важно помнить в такие моменты: "дочь" не только просит о помощи, но ещё и слушается.

7 Друзья Кто бы что ни говорил, но муж и жена должны уметь дружить. Такие отношения основаны на общих увлечения и интересах, а ещё на доверии и искренности. Ведь кем является друг? Тем, кто способен прочувствовать все радости и печали своего ближнего товарища так, как ощущает их он. Есть одна хорошая фраза: "Друзья – это семья, которую каждый из нас выбирает сам". Муж – это уже родной человек. А когда он ещё и друг – это в два раза лучше.