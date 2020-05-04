Что отличает леди от остальных женщин?

1 Одежда Леди носит одежду по размеру. Она понимает, что ее не красят натянутые петли на блузе, грудь, которая вываливается из декольте, или складки на поднимающейся юбке.Она не поправляет одежду на людях: не одергивает юбку, не подтягивает колготки и не возвращает на место спадающие лямки нижнего белья. Для всех этих манипуляций существует дамская комната.Леди носит вьетнамки только в бассейн. Она не ходит в такой обуви по городу даже в жаркие дни.Она носит спортивный костюм только там, где он уместен: в спортзале, в походе, на пробежке.У нее никогда не торчат лямки нижнего белья. В том числе силиконовые.Она не забывает снять этикетки с подошвы обуви после покупки.

2 За столом Истинная леди знает, что если на столе есть тканевая салфетка, то она непременно должна оказаться на коленях. При этом салфетку можно складывать сгибом как от себя, так и к себе. Главное, чтобы верхний слой был короче, чем нижний. Один из признаков того, что дама не ориентируется в правилах этикета, — это когда трапеза уже идет, а тканевая салфетка так и лежит сложенной на столе (как на фотографии слева).Если нужно выйти из-за стола, леди просит ее извинить и оставляет салфетку слева от своей тарелки, а не на спинке стула или самом стуле. А вот в детали того, почему надо уйти, никого посвящать не нужно.Она не станет поднимать салфетку с пола сама, если уронила ее. Это сделает официант и принесет чистую.Леди не вытирает рот салфеткой, а лишь осторожно промокает уголки губ.Если она не употребляет алкоголь, то не сообщает об этом остальным и не отказывается, если предлагают. Благодарит, какое-то время держит бокал в руке, потом делает вид, что пьет. После чего ставит бокал. С диетами то же самое: не стоит обременять этой информацией окружающих.Никогда не пользуется за столом в ресторане зубочисткой и не подкрашивает губы помадой. Для этого есть дамская комната.

3 Очки На форумах ведутся горячие споры о том, допустимо или нет носить на голове очки от солнца. Некоторые модницы убеждены, что так можно делать. А российские и зарубежные эксперты в сфере этикета категоричны: истинная леди не носит очки как ободок. Закинуть этот аксессуар на голову можно, если вы, к примеру, ненадолго заскочили в магазин. В других ситуациях очки необходимо снять и положить в сумку или чехол.Леди снимает очки от солнца, когда заходит в помещение. А также когда на улице пасмурно или уже темно.Когда она видит человека в первый раз, то всегда снимает этот аксессуар. Если кто-то обращается к ней на улице, сначала снимает очки, а только потом отвечает.Если нужно остаться в очках, то леди непременно поинтересуется у собеседника, не будет ли он против.

4 Речь В ее речи нет лексического мусора: слов-паразитов, ненормативной лексики, сленга.Она не употребляет слово "туалет". Синонимы — "дамская комната", "уборная".Вместо грубых слов она использует эвфемизмы, то есть нейтральные по смыслу слова или выражения, которыми заменяют другие, считающиеся неуместными или неприличными. Например, вместо "толстая" говорит "округлые формы" или "в теле", вместо "старый" — "человек почтенного возраста" и так далее. Слов, помогающих смягчить или завуалировать слишком грубую или негативную окраску, очень много, и они украшают речь.Имеет значение не только то, что она говорит, но и как она это делает. А именно темп речи, ее скорость, мелодичность. Истинная леди говорит мягко и медленно. В ней нет суеты, и это касается поведения в целом и речи в частности, она не торопится.Не задает окружающим вопросы, которые могут поставить их в неловкое положение. К этой категории можно отнести вопросы типа "сколько вы зарабатываете?", "вы замужем? планируете?", "а деток когда думаете заводить?", "вы в положении?", "сколько вам лет?".Если ей сказал что-то неприятное небезразличный человек, то она говорит об этом и просит так больше не делать. В противном же случае просто улыбается в ответ и уходит.В светском и деловом общении она избегает таких тем, как личная жизнь, здоровье, политика, вероисповедание, диеты и трагичные события.

5 Язык тела Истинная леди помнит о том, что мы разговариваем даже тогда, когда молчим. За нас говорит наше тело: жесты, мимика, осанка. Также очень многословны макияж и одежда.Леди не садится в кресло глубоко и держит осанку. Именно садится, а не плюхается.Она не просто ходит или сидит с ровной спиной — она с ней живет. И помнит о том, что осанка влияет на то, как нас воспринимают окружающие. Именно по осанке можно считать информацию о нашей уверенности в себе, состоянии здоровья и многом другом.Она умеет красиво и элегантно сидеть. Помнит о том, что колени должны быть вместе, а носки — быть направлены в одну сторону. При этом поза не должна выглядеть вычурно.