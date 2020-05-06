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Знакомства в самоизоляции: Где и как познакомиться с мужчиной

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Знакомства в самоизоляции: Где и как познакомиться с мужчиной
11:34 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пандемия — не повод отказываться от новых встреч и знакомств. Даже если вы находитесь в самоизоляции, есть масса возможностей завести романтические отношения.

  • 1

    Знакомства в режиме онлайн

    Самый безопасный способ обрести нового друга во время карантина — специализированные сайты. В период эпидемии на всех сервисах, аналогичных Tinder и Badoo, наблюдается значительный прирост активных пользователей. Многие известные ресурсы даже отменили платный доступ на свои площадки до окончания режима самоизоляции.

    Плюс подобных платформ в том, что мужчина при регистрации сразу указывает свои физические данные, интересы и предпочтения. С их помощью вы сможете быстро определить, подходит он для общения или нет. Минусы — не всей информации в анкете можно доверять.

    Для девушек, изучающих иностранный язык, это прекрасная возможность совместить приятное с полезным. Знакомство с жителем другой страны поможет вам попрактиковаться в устной речи, поближе узнать его культурные и семейные традиции, ценности.

    Вполне возможно, онлайн-встречи за время эпидемии приведут к серьезным отношениям. А полученные знания вам пригодятся уже в статусе невесты. Будьте активны, проявите инициативу при знакомстве, не ждите, когда вас заметят и оценят. И тогда ваши шансы найти интересного и подходящего партнера будут намного выше.

    Не ограничивайте себя: чем больше друзей вы заведете, тем больше будет возможностей для выбора! До окончания карантина вы еще успеете разобраться в своих симпатиях и предпочтениях. Хотите, чтобы мужчины на сайтах знакомств сразу вас запоминали? Тогда составьте для себя короткую, интригующую анкету.

    Правильное начало общения — залог его продолжения. "Привет, как дела?" — эта фраза не приведет вашего собеседника в восторг. Лучше написать о том, что вас заинтересовало, например, о деталях биографии человека, которые были указаны в анкете, или с его фото.

    Если у возможного партнера есть снимки из путешествий и стран, которые вы тоже посетили, то начните разговор с этого: "О, у нас с тобой схожие интересы! Когда ты последний раз был на Бали?" И откажитесь от банальных комплиментов, на сайтах знакомств к ним давно все привыкли.

    Обсуждение последствий пандемии сразу после приветствия сведет к нулю все впечатление, которое вы уже успели произвести. Сделайте упор на то, что интересно вам обоим: хобби, места для отдыха, предпочтения в кино и музыке.

    И будьте осторожны: в интернете очень много мошенников и людей с неадекватным поведением, особенно сейчас. Поэтому переписку с новым знакомым нужно как можно быстрее переводить в формат видеозвонков. Так вы составите о собеседнике более полное представление и отсеете тех, кто не подходит.

  • 2

    Увлечения — лучший повод для знакомства

    Схожие интересы, увлечения, хобби помогут вам завязать разговор в чате, заинтересовать человека, организовать первое онлайн-свидание. Кроме того, они станут поводом для продолжения контактов с новым знакомым.

    Вспомните любимые занятия, о которых вы хотели бы поговорить, и посетите сайты и форумы, где обсуждается подобная тематика. К примеру, социальная сеть LiveLib идеально подойдет тем, кто обожает читать. Там обязательно найдется несколько человек, готовых поддержать общение с вами, среди них будут и мужчины.

    Вы уже знаете, что активность и настойчивость в этом случае только приветствуются. Сначала переписка в чате, потом приглашение на видеосвидание, а дальнейшее общение зависит от вашего желания его продолжать.

    Еще один вариант: напишите 10 фильмов, которые оставили у вас неизгладимые впечатления. Психологи говорят, что этот список расскажет о характере человека намного больше, чем он сам готов признать.

    Посетите сайты для киноманов или онлайн-кинотеатры, и здесь вы наверняка найдете мужчину, у которого есть аналогичный шорт-лист. Просмотрите общий чат, где обмениваются мнениями и рекомендациями, найдите того, кто видел уже знакомые вам фильмы. Заведите разговор, спросите его мнение о задумке режиссера, игре актеров.

    Этот момент станет отправной точкой для начала общения в Сети. Если отношения будут развиваться, то увлечение поможет вам сблизиться еще больше.

    Вот популярные площадки для совместного просмотра с возможностью переписки:

    Текстовый чат Кино без регистрации" — здесь можно общаться в общей и приватной беседе.

    "Видеочат RU" — чат для русскоязычных пользователей из России и стран СНГ. Здесь есть даже услуга случайного выбора собеседника, а также общение в видеорежиме.

     

    Обсуждения фильмов доступны также и в онлайн-кинотеатрах, таких как Premier, TVzavr, "Кинопоиск HD", ivi. На время карантина они полностью убрали или значительно снизили стоимость подписки.

    Если вы азартны по натуре, то геймерские интернет-площадки станут идеальным местом для первой встречи. Совместные баталии, разработка общих стратегий часто становятся основой для отношений. А режим онлайн-игры позволит понять, насколько комфортно вам вместе с этим партнером, даже не выходя за пределы собственной квартиры.

    Удачу можно попытать на GameTree, социальной сети для игроманов. SAMP или GTA Online также подходят для общения. А в VR Chat можно даже прокачать навыки владения иностранными языками — здесь собираются люди со всего мира.

  • 3

    Романтические отношения в рабочих условиях

    Многие вынуждены работать во время карантина. Врачи, администраторы, продавцы, кассиры, курьеры, осуществляющие доставку еды, — мы ежедневно выходим на свой трудовой пост.

    И именно к нам за помощью обращаются мужчины, которым так не хватает общения в условиях изоляции. Это хороший повод для знакомства и начала новых отношений. Используйте этот шанс. Вполне возможно, будущий партнер начнет посещать аптеку или магазин только ради еще одной встречи с вами.

    Это же правило работает и в обратном направлении. Вы можете оказаться человеком, нуждающимся в помощи, и потенциальный избранник придет к вам домой в качестве курьера или приглашенного специалиста.

    Чтобы завязать знакомство, достаточно лишь нескольких слов, а закрепить его можно повторным вызовом. Это самый простой способ проверить, захочется ли вам продолжить общение или пора его прекращать.

    Но не забываем о главном правиле: встречаем гостя в маске и соблюдаем необходимую дистанцию при разговоре. Рандеву с прогулками лучше отложить до снятия ограничительных мер.

  • 4

    Страстные свидания в условиях эпидемии

    Режим самоизоляции предполагает отказ от личных контактов и встреч. Что же делать девушкам с бурным темпераментом, которым недостаточно только романтических отношений? Для таких пылких натур также существуют специальные интернет-площадки для знакомств. Здесь можно встретить партнеров по интересам и договориться о страстном общении по телефону или с помощью сеанса видеосвязи.

    Есть и специальные парные приложения для свиданий на расстоянии, которые можно запускать одновременно со своим партнером с любых гаджетов. Они исключают личный контакт, при этом позволяя обоим участникам получить весь набор чувственных ощущений.

    Многим женщинам для выстраивания отношений необходимо быть уверенными в том, что избранник поддержит их сексуальные эксперименты. Поэтому подобные приложения и сайты помогают решить этот вопрос без угрозы для здоровья не только в период карантина.

  • 5

    Рекомендации на время пандемии

    Длительное пребывание в условиях самоизоляции может нанести ощутимый удар по психологическому состоянию. Поэтому не стоит отказываться от возможности обрести новых друзей и знакомых, особенно если вы вдруг почувствовали себя одинокой.

    Встреча с мужчиной, даже если это будет всего лишь онлайн-свидание, поднимет настроение и подарит положительные эмоции. Это хороший способ позаботиться о своем душевном здоровье и, возможно, обрести спутника жизни.

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Отношения, Знакомства, Сеть, Карантин, Самоізоляція, Знакомства с мужчиной, Встречи по сети.
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