Топ причин бросить мужчину, даже если он клянется в любви

1 Увы, но правда заключается в том, что не всеми отношениями нужно дорожить. И уж точно не стоит испытывать иллюзий, если вы видите, что в вашем романе происходят следующие вещи. Его желания всегда стоят выше ваших В здоровых отношениях компромисс всегда колеблется в равной пропорции. Если в один момент вы понимаете, что в вашей паре вы постоянно уступаете его желаниям и интересам, то у нас для вас плохие новости – вы состоите не в отношениях. Это даже не партнерство и не сожительство – это добровольное рабство. Разумеется, никто не призывает вас считать каждое ваше доброе дело и сравнивать их с его "ответами". Но все же такие вещи чувствуются на интуитивном уровне. И не стоит их игнорировать.

2 Его обещания ничего не стоят Особенно это касается пресловутых обещаний измениться ради вас и ради вашей любви. По-настоящему любящий мужчина не будет ждать, пока вы соберете вещи, чтобы дать подобную клятву. И уж тем более он не станет ее нарушать, как только опасность разрыва миновала. Если отношения в паре действительно серьезные, каждый партнер будет готов тратить месяцы, а то и годы, чтобы преодолеть кризис и исправиться в лучшую сторону. Если же это обещание работает ровно до того момента, пока вы не улыбнулись и не сказали "я тебя простила", – это явный признак того, что ваш возлюбленный нисколько не боится вас потерять.

3 Он ждет от вас ненужных жертв В нормальных отношениях люди, как правило, имеют хобби и увлечения вне дома. Разумеется, в любви все мы чем-то жертвуем, но требовать от партнера, чтобы он порвал со всеми своими друзьями и личными занятиями и сузил свой мир до вашей спальни, – это, как минимум, эгоистично.

4 Вам все время приходится за него бороться Не жизнь, а освободительная операция. То его захватит в плен работа, то его чересчур заботливая мама. А то и вовсе бывшая возлюбленная, с которой он все не прекращает вас сравнивать. Каждый раз вы включаете все свое обаяние и таланты, чтобы удержать его внимание, но тщетно. Что ж, плохие новости: он вами просто не дорожит. Есть ли смысл и дальше продолжать играть в одни ворота?

5 Вам стыдно за его поведение Это может показаться пустяком, но на самом деле, если вы постоянно ловите себя на том, что извиняетесь перед окружающими за поведение своего партнера, это означает, что другие уже заметили в нем что-то не то. И, что еще страшнее, даже вы это понимаете (заметим, речь здесь идет не о поддержке, а об оправдании его не совсем уместного поведения). Важно тут уяснить одно: он может вести себя как угодно до тех пор, пока вам не будет за него стыдно. Если же вы за него краснеете, то, скорее всего, вы просто не подходите друг другу.

6 Ваши лучшие друзья не выносят его Вы можете с нами поспорить и сказать, что если друзья действительно желают вам счастья, они примут любой ваш выбор. Да, фразой "вы просто мне завидуете" порушилась не одна крепкая дружба, и все же мы убеждены: лучшие друзья всегда желают видеть нас счастливыми и улыбчивыми, и если уж они берут на себя ответственность советовать вам бросить кого-то – значит, они действительно всерьез волнуются за вас. И, знаете, порой к ним и правда стоит прислушаться: все-таки со стороны виднее.

7 Вы ссоритесь больше, чем наслаждаетесь Любовь может быть непростым испытанием, и все же это не борьба на минном поле. Ссориться – это нормально, а вот препираться на ровном месте каждый день – это тот самый "звоночек", который должен вас предупредить о том, что ваши отношения отравляют жизнь вам обоим. В этот момент вы имеете полное право подвергнуть ваш роман тотальному пересмотру, но прежде чем решать проблему кардинально, советуем прочитать вот этот материал: "5 стадий любви".

8 Он не идет навстречу Едва услышав фразу "нам надо поговорить", он бежит от нее (и от вас) под любым предлогом или вовсе без оного, переводит тему или просто игнорирует. Знакомо? К несчастью, с этим сталкиваются многие из нас, но если ваши отношения действительно нуждаются в работе, а он продолжает избегать серьезного разговора всеми правдами и неправдами, то, скорее всего, ваш роман приказал долго жить.

9 Вы сомневаетесь в своих решениях Минуту назад вы были стопроцентно уверены в своем шаге, но один взгляд на него – и многочасовые раздумья растворяются в воздухе, и вы вновь возвращаетесь на исходную точку, в которой он – всегда прав, а вы – нет. Поверьте, то, что вы не можете принять решение – это не всегда признак его неотразимости и харизмы. Быть может, вами просто манипулируют.

10 Вас пугают его звонки или его появление Если вы начинаете беспокоиться или даже откровенно испытывать страх, как только видите его или принимаете от него звонок, – это очень плохой знак. В нормальных отношениях в бытовых ситуациях партнеры, как правило, рады видеть друг друга (максимум – относятся нейтрально), но страх… В лучшем случае это можно объяснить тем, что вы находитесь на финальной стадии отношений с тем, кем не слишком дорожите. А в худшем – этот человек с вами просто плохо обращается.

11 Он поднимает на вас руку Запомните раз и навсегда: неважно, как он устал на работе, как сильно вы его разозлили или какая еще муха его укусила, насилие – это ненормально и противоестественно, а знаменитая приказка "бьет – значит, любит" – это слабая попытка несчастных женщин успокоить себя. Не испытывайте лишних иллюзий: момент, когда он поднял на вас руку, – это та точка, когда ваш роман больше не имеет смысла. Практика, к сожалению, показывает, что чем чаще женщина прощает мужчине рукоприкладство, тем реже он чувствует себя за это виноватым.

12 Он вас оскорбляет Если вы привыкли общаться друг с другом грубо и вас все устраивает – то можете пропустить этот пункт. Но если он продолжает оскорблять вас, несмотря на ваши возражения, – это, если хотите, такое же насилие, только словесное. Оправдания типа "я же шучу" тоже не принимаются. Уж коли он не может искрить юмором без помощи острого словца, то какой смысл вообще с ним разговаривать?

13 Он постоянно вас подозревает Ревность – чувство хорошее, но в меру. Более того, согласно некоторым исследованиям, если партнер постоянно подозревает вас в неверности, то, скорее всего, так он пытается скрыть свои измены. Но даже если это не так – вы уверены, что хотите до конца жизни оправдываться перед ним за каждый взгляд, брошенный не в ту сторону?