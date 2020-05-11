ТОП типов девушек, которые находят себе богатых мужей

1 Недотрога Богатые мужчины — это охотники, которые любят завоевывать. Легкодоступные и вульгарные барышни им неинтересны. Они привыкли, что вокруг одна фальшь. Если у тебя есть деньги, значит, есть и женщины. Девушки, словно мотыльки, стремятся к красивой жизни, не замечая ничего вокруг. Каждая считает, что путь к сердцу мужчины — это сногсшибательная внешность. Короткая юбка, яркая помада, наращенные ресницы, силиконовая грудь — невесты похожи друг на друга, как близнецы. "Приходишь в ресторан как на смотрины, — говорит Игорь, 45 лет, предприниматель. — У девушек одинаково все: телефоны, прически, фигуры, манеры. Иногда становится страшно. Я, например, ищу ту, которая будет выделяться из клонированных кукол Барби. Да, я мужчина среднего возраста, но мне хочется романтики, хочется ухаживать за любимой, дарить ей букеты цветов, а мне хотят выставить прайс за любовь". Больше шансов завоевать богатого жениха у той, которая будет выделяться из толпы и в первый вечер позволит лишь проводить себя до дома. Запретный плод всегда сладок. Дайте мужчине надежду, что у него есть шанс, но только не сейчас. Умейте отказывать тактично, с легким флиртом. А самое главное — помните, что все приходит к тому, кто умеет ждать. Пусть вам послужит хорошим примером та самая сказочная Золушка, сумевшая покорить принца.

2 Стерва Американская писательница Шерри Аргов выпустила отличное пособие для всех женщин, мечтающих стать независимыми, сильными и привлекательными. Книга называется "Мужчины любят стерв. Руководство для слишком хороших женщин". Интересно, что Шерри убеждена в том, что мужчина никогда не влюбляется по собственному желанию. Им нравится быть свободными. Выбирая стерву, они думают о небольшой интрижке, а на самом деле попадают в любовные сети, умело расставленные партнершей. Кстати, Шерри предупреждает, что стерва — это не озлобленная на весь мир дамочка, строящая козни. Напротив, это очень милая девушка. "Она сладка, как персик, — пишет Аргов. — Но внутри каждого сладкого персика кроется твердая косточка".

3 Роковая красотка Не обязательно иметь внешность Мэрилин Монро, чтобы покорить богатого. Роковой красоткой обычно называют девушку с изюминкой. Расшифровываем: ту, которая сама считает себя привлекательной. Поверьте в собственную неотразимость, и мнение окружающих точно изменится. Вспомните героиню Эми Шумер из комедии "Красотка на всю голову", которая начинает нравиться мужчинам после того, как обретает уверенность в собственной неотразимости. Запомните, что миллионеры никогда не обратят внимание на девушек, которые не любят себя. Девиз всех богатых людей: "Хотите быть счастливыми — вы ими будете". У закомплексованных особ нет шанса завоевать парня с толстым кошельком.

4 Интеллигентка Валерий Меладзе как-то пел, что "девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества". По статистике, женами миллиардеров становятся образованные, умные и воспитанные женщины. Например, Билл Гейтс обратил внимание на будущую супругу Мелинду, потому что та постоянно ходила по офису на плоской подошве. Основатель Microsoft верил в примету: чем ниже каблук, тем умнее женщина. Создатель Google Ларри Пейдж тоже признавался, что гордится женой Лусиндой, которая занимается научными исследованиями в области биомедицинской информатики. Кстати, пара вместе уже 12 лет и воспитывает двоих детей.