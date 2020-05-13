Стереотип разрушен: женщины, изменившие мир программирования (Фото)

1 Почему-то, когда заводят речь о совместимости женщин и IT-технологий, мужчины вспоминают глупые шутки. Хотя эпоха эмансипации началась задолго до цифрового века, многие до сих пор считают, что женщины созданы, чтобы украшать мир. Пришло время развенчать распространенный миф. На планете много женщин-специалистов, доказавших свою состоятельность в самых разных профессиях. Ада Лавлейс Дочь великого поэта Джорджа Байрона вошла в историю человечества как первый в мире программист, талантливый математик. Родилась она в Лондоне в 1815 году. Маленькой девочкой Ада Лавлейс любила уединяться в каком-нибудь укромном уголке с ручкой и блокнотом. Ее мать очень опасалась, что дочь унаследовала литературный талант отца и увлеклась стихосложением. На самом деле Ада вовсе не интересовалась поэзией. Девочка была одержима идеей летательного аппарата, который она проектировала. Когда ей Аде было 17 лет, в ее жизни появился математик Чарльз Бэббидж. Сегодня он известен как изобретатель первой вычислительной машины. Ада переводила с итальянского комментарии математика Луиджи Менабреа об изобретении Чарльза Бэббиджа. Девушка сопроводила перевод собственными пояснениями, которые заняли 52 страницы. В числе прочего она описала алгоритм расчетов чисел Бернулли. Ее последовательность вычисления можно смело считать первой компьютерной программой. Ада Лавлейс составила прогноз сферы применения аналитической машины. Многие идеи девушки легли в фундамент развития современного программирования. В ее записях впервые в мире встречаются упоминания о «рабочей ячейке», «подпрограмме», «цикле». Аналитическая машина осталась прекрасной идеей «на бумаге». Научные труды графини Лавлейс получили признание: язык программирования Ada носит имя в ее честь.

2 Хедди Ламарр К редкому сочетанию сногсшибательной красоты и недюжинному интеллекту следует добавить умение проявить характер. Родилась в 1914 году в Вене в семье банкира и пианистки. В 23 года Хедди Ламарр, опоив горничную снотворным, совершает классический побег от мужа-миллионера. Она переехала из Германии в Соединенные Штаты, сменила имя и сценический псевдоним. По пути в Америку Хедди подписала контракт с голливудской кинокомпанией. Новый виток актерской карьеры получил успешное развитие. Когда грянула Вторая мировая война, Хедди Ламарр решила послужить новой родине. Однако она столкнулась с популярным стереотипом, что красота важнее математического таланта. Ей поручили реализацию облигаций оборонного займа. Актриса собрала в оборонный бюджет семь миллионов долларов благодаря забавному бонусу: заплатив 25 тысяч долларов, клиент получал поцелуй голливудской звезды. Красавица не предполагала насколько судьбоносным окажется знакомство с композитором, пианистом Джорджем Антейлом. Они загорелись идеей создать неуловимую радиоуправляемую торпеду. Суть состояла в том, что частота передачи периодически менялась, создавая условия невозможности заглушить или перехватить радиосигнал. Антейл и Ламарр стали соавторами нового принципа секретной связи. В 1942 году они запатентовали изобретение, которое добровольно передали американскому правительству. Спустя полвека власти сняли гриф секретности с некоторых военных патентов, включая изобретение Хенди Ламарр. Идея секретной радиосвязи легла в основу многих современных разработок: Wi-Fi, Bluetooth.

3 Грейс Хоппер Выдающийся командор американского флота, ученый. Грейс Хоппер называла программирование искусством. Родилась в 1906 году в Нью-Йорке. В детстве она была очень любопытной. Эта черта характера сохранилась на всю жизнь. Маленькая Грейс разобрала семь будильников, чем здорово озадачила мать. Из-за болезни отца она избежала участи большинства американок, которые ограничивались ролью жены и домохозяйки. Достойное приданное стоило намного больше хорошего образования. Поэтому отец выбрал второе, чем определил судьбу дочери. Одаренная Грейс Хоппер быстро стала доктором наук в Йельском университете. Когда началась Вторая мировая война, девушка отправилась служить на флот. В 1943 году ее перевели в бюро артиллерийских вычислений Гарвардского университета. Она оказалась в числе первых программистов вычислительной машины Mark I. Первооткрывательница в своей области разработала программы автоматической обработки таблиц данных. Грейс Хоппер создала язык программирования COBOL, который актуален до сих пор. Она первая использовала термин «баг» в отчете об ошибках. Грейс выясняла причину некорректной работы вычислительной машины. Обнаружилось, что в контакты реле попал мотылек. Насекомое извлекли, прикрепили к отчету об ошибках. С тех пор ошибки в программах стали называть багами.

4 Марисса Майер Умная блондинка сломала все существующие стереотипы о женском интеллекте, став главным исполнительным директором «Yahoo!». Родилась в семье инженера и художницы в 1975 году в штате Висконсин, США. Марисса Майер вошла в историю компании Google, как первая женщина-разработчик. Позже она курсировала из одного отдела в другой, занимаясь web-дизайном, менеджментом, маркетингом, обучением персонала. В итоге неутомимая блондинка оказалась на посту президента департамента разработки IT-продуктов. Марисса Маейр оказалась в затруднительной ситуации, когда ей предложили вакансию исполнительного директора Yahoo, поскольку ждала ребенка. Известно, что «интересное положение» не способствует карьерному продвижению. Однако, Марисса представила совету директоров потрясающую презентацию. Руководство компании не сомневалось, что она «та самая», что выведет Yahoo из кризиса. Успехом в карьере она обязана в первую очередь своему характеру, который представляет невероятную «гремучую смесь» из педантичности во всем, запредельного трудоголизма. Марисса Майер привыкла предъявлять высокие требования к себе и команде. Издание Fortune внесло ее имя в рейтинг 50 самых влиятельных женщин Америки. Выдающаяся блондинка доказала скептикам, что профессионализм значительно важнее пола.