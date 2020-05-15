Себя нужно любить такой, какая есть: женщины, которые хотели стать "лучше"

1 Жаклин Сталлоне Перед вами мать именитого актера Сильвестра Сталлоне, которая в молодости была очень даже привлекательной девушкой. Она танцевала в на трапеции в цирке, позже стала астрологом и успела трижды побывать замужем. Да, сейчас Жаклин 98 лет, и вполне логично, что она решила бороться за ускользающую красоту. Но, как и другие дамы в этой подборке, миссис Сталлоне остановиться вовремя не смогла. Со временем нос женщины стал больше похож на обрубок, многочисленные инъекции на лице привели к эффекту "укуса пчел", глаза "расплылись". Во время одной из операций у Жаклин даже случился сердечный приступ, но даже после этого она не прекратила эксперименты с "улучшайзингом". Благо, знаменитый сын не жалеет денег на любые прихоти мамы. А стоило бы.

2 Ивон Уэлдон Одна из светских львиц до поры до времени жила себе спокойно, посещала различные тусовки, соблазняла мужчин (благо эффектная внешность позволяла). Но однажды женщина пропала из объективов камер репортеров, долгое время не появлялась на публике, а когда вышла из тени, ее перепутали с Жаклин Сталлоне. Конечно, ничего страшного, если бы это было сравнение с матерью актера в молодости. Но Ивон так перекроила лицо, что своего у нее ничего не осталось. Увы, очередной жертвой пластики стало больше.

3 Синди Ром В 70-х годах Синди была одной из самых популярных девушек Америки. Она строила модельную карьеру (даже несколько раз появилась на обложке Playboy), записывала песни и выпустила свой курс гимнастики. Но молодость не вечна, и Ром предприняла попытку остановить время. Только пластические операции дали совсем другой результат: многочисленные подтяжки превратили лицо звезды в маску. Сейчас некогда популярная блондинка почти не выходит в свет, живет в Италии и воспитывает детей.

4 Эммануэль Беар Фигуре 56-летней французской актрисы до сих пор может позавидовать любая молодая девушка – ее тело просто в восхитительной форме. Чего не скажешь о ее лице, изуродованном многочисленными подтяжками. И даже в 2003 году, когда звезда украсила обложку журнала Elle, ее сняли спиной к камере. А ведь началось все в 1989 году с, казалось бы, безобидного увеличения губ. Но со временем увлечение пластикой переросло в настоящую зависимость. Более того, чтобы избавиться от последствий предыдущих неудачных операций, звезда делала новые. Сейчас, кажется, Беар угомонилась и поняла, что увлечение эстетической хирургией стало для нее фатальной ошибкой. Только жаль, что она это поздно осознала, а последствий погони за красотой уже не исправишь.

5 Эльза Паттон Участница реалити-шоу "Домохозяйки Майями" в свое время наделала много шума и стала одной из главных героинь светских таблоидов. Примечательно, что Эльза всю жизнь мечтала стать популярной, и, когда ей удалось получить свою минуту славы, оказалось, что годы-то идут, а с ними уходит и красота. Тогда Паттон решила удержать молодость с помощью многочисленных уколов красоты, филлеров, подтяжек, ботокса… Но если вначале результаты хирургических вмешательств были не столь заметны, то дальше женщину и вовсе сложно было узнать. Но она до конца жизни считала, что лучше быть силиконовым монстром, чем мириться с морщинами. Скончалась Эльза в прошлом году в возрасте 84 лет.

6 Джоселин Вильденштейн Джоселин можно назвать ходячим пособием для тех, кто не знает меру в борьбе за красоту. Впрочем, изначально Вильденштейн была вполне довольна своими внешними данными, вышла замуж за миллиардера, жила в роскоши и мечтала, чтобы в ее жизни ничего не поменялось. Однако ее упруг не отличался примерным поведением и любил приударить за другими девушками. Ревнивая жена нашла оригинальный способ удержать благоверного: она решила стать женщиной-кошкой. По ее логике, муж, который был охотником и обожал львов, должен был оценить старания. Но избранник все равно ушел к молодой русской модели, а его бывшая супруга получила прозвище "невеста Вильденштейна" (по аналогии с "невестой Франкиштейна"). Впрочем, сама Джоселин утверждает, что никогда не делала пластических операций, и вообще она копия Брижит Бардо. Хотелось бы, конечно, в это верить, но фото "до" говорят об обратном.

7 Микаэла Романини Эксцентричная итальянка до поры до времени не привлекала к себе пристального внимания журналистов. Но все поменялось после того, когда она после 30 лет решила, что выглядит недостаточно привлекательно. Для начала она подправила форму губ, потом начала экспериментировать со цветом лица, позже сделала подтяжку… В общем, никому неизвестно, сколько операций перенесла Микаэла, но то, что их было много, не вызывает сомнения.