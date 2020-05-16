Как быть, если ваш муж сильно ревнивый?

1 Его легко рассердить Практически любое ваше самостоятельное действие выводит его из себя. Но с вашей точки зрения, вы не делаете ничего плохого. Ну договорились с подружками по магазинам пройтись, о косметических новинках поболтать или просто задержались на работе — казалось бы, что в этом такого? Однако в ответ вы получаете громкий скандал и даже слова в свою защиту вставить не можете.

2 Ему не нравится, что вы хвалите знакомых Каждый раз, как вы начинаете превозносить кого-то, кроме него, ему становится не по себе. Причем неважно, о ком вы говорите — о мужчине или о женщине. Вы отозвались о коллеге как о приятном собеседнике, рассказали, как он вам помог, а муж сошел с ума от гнева? Не дразните гусей! Многим женщинам нравится намеренно вызывать ревность любимого, из спортивного интереса или чтобы вернуть остроту отношениям, но в вашем случае патологической ревности надо вести себя поскромнее.

3 Он относится к вам, как к собственности Постоянно хочет знать, где вы и с кем. Непрерывно звонит, когда вы проводите время с друзьями, и требует сказать, когда вы освободитесь. Безусловно, в отношениях не должно быть секретов, а отвечать на вопросы любимого нужно. Однако когда они сыпятся как из рога изобилия и похожи на допрос у следователя, сложно сохранить спокойствие и независимость.

4 Он бесится, когда другие находят вас привлекательной Нормальный человек испытал бы чувство гордости и стал благодарить судьбу за жену-красавицу. Он же вместо этого выходит из себя и накидывается с упреками.

5 Он завидует другим Каждый вечер за ужином муж рассказывает вам, как хорошо живут знакомые. Ира купила новую машину, Диме повысили зарплату, а Марина с Сережей съездили отдохнуть на Бали. Интересоваться жизнью друзей естественно, но когда это становится похоже на одержимость, дело плохо.

6 Он преследует вас Это не значит, что он ходит за вами по пятам, хотя и такое возможно. А вот потребовать пароли страничек в соцсетях, коды доступа к электронной почте, смс, скайпу — запросто. А если вы вышли в свет вместе, то он непременно пялится на вас и следит, как на вас смотрят другие и как вы при этом себя ведете. При нем вы не можете отвечать на звонки и письма, а вот когда вам звонит или пишет он, то ответ должен последовать немедленно. И если сначала он обращался к вам «дорогая», то к десятому сообщению, которое вы случайно проигнорировали, скатывается в оскорбления.

7 У него часто меняется настроение Вы можете спокойно вечером смотреть телевизор, но если вам вдруг позвонила мама, то муж кипит от гнева. Дело может доходить до психологического и даже физического насилия — вспышки ярости он контролировать не может.

8 Что делать, если ваш муж — ревнивец Если из всего вышеперечисленного более чем пять пунктов можно отнести к вашему мужу, сочувствуем — вам достался настоящий ревнивец. Самостоятельно перевоспитать его будет сложно. Но попробовать стоит! Первый шаг — исправить собственные ошибки. Например, если муж звонит вам по десять раз на дню, вы, естественно, перестаете брать трубку. Далее у вас появляются от него секреты, вы назначаете тайные встречи (с подругами или мамой!) и не делитесь с супругом мыслями и переживаниями. Мужчина, который и так неспокоен, чувствует перемены и становится еще более подозрительным, начинает играть в Шерлока Холмса, собирать улики, чтобы потом устроить допрос. Отношения в таких случаях, разумеется, разваливаются.

9 Поговорите откровенно Как ни странно, обычно прямого и честного разговора бывает достаточно. Считайтесь с его чувствами и не позволяйте себе негативных высказываний вроде «Ты опять начинаешь…», «Ты псих», «Откуда это в тебе?». Скажите ему, что вы его понимаете, что каждый раз, как он почувствует себя некомфортно, он может поделиться своими страхами и тревогами. Объясните: вы не желаете от него уходить, вам только нужен открытый диалог на равных. Если он не идет на контакт или вы слишком боитесь его разозлить таким разговором, предложите вместе сходить к семейному психологу. Ведь работать над проблемой должны обе стороны.

10 Будьте доступны и отзывчивы Зная об особенностях своего мужа и его болезненной привязанности к вам, старайтесь не провоцировать его. Не скрываясь, отвечайте на звонки, берите его на встречи с друзьями. Если вы продемонстрируете мужу, что вам можно доверять, рано или поздно он в это поверит. Это не так просто сделать, ведь вам нужно будет предупреждать удары и сообщать обо всех своих действиях заранее, не дожидаясь упреков, которые заставят вас принять уже оборонительную позицию. Собираетесь к подружке? Оставьте ему ее адрес и телефон, держите мобильный на виду, предложите ему забрать вас после встречи.

11 Убедите его в своих чувствах Если вспомнить, что психологи называют причиной ревности низкую самооценку, то логичным разрешением ситуации будет поднять ее. Хвалите мужчину, восхищайтесь, чаще говорите ему, как вы его любите и цените. Уверяйте в том, что вы всегда будете рядом, что вам двоим море по колено, что вместе вы сможете преодолеть любую проблему. Каждый вечер рассказывайте о том, как прошел ваш день, какие планы у вас на завтра.