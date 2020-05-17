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Самые красивые шпионки в истории (Фото)

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Самые красивые шпионки в истории (Фото)
03:12 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Успех во многом дается легче представительницам прекрасного пола - и все благодаря внешности. В этой подборке вы найдете самых красивых шпионок мира, которые тоже добились многого на своем поприще.

  • 1

    Мата Хари (Маргарита Гертруда Целле) (1876−1917). Из богатой семьи. Семь лет прожила в несчастном браке на острове Ява с пьющим и распутным мужем. Вернувшись в Европу, развелась.

    Ее завербовала немецкая разведка еще до войны, а во время нее Мата Хари начала сотрудничать с французами. Полученными деньгами она покрывала свои карточные долги.

    Девушка имела множество связей с высокопоставленными французскими политиками, которые боялись испорченной репутации. Некоторые историки считают, что как шпионка Мата Хари проявила себя не очень сильно.

    В 1917 году ее рассекретили французские военные и приговорили к смертной казни. 15 октября приговор был исполнен. Возможно, это сделали даже не из-за ее работы в качестве разведчицы.

  • 2

    Виолетта Жабо (1921−1945). В 23 года стала вдовой и вступила в ряды британской разведки. В 1944 году отправилась в оккупированную Францию с секретным заданием, чтобы передавать в штаб данные о численности и местоположении сил противника, а также для проведения ряда диверсионных действий.

    После выполнения заданий вернулась в Лондон к маленькой дочери. Спустя некоторое время снова полетела во Францию, но теперь миссия закончилась провалом - ее автомобиль задержали, она долго отстреливалась, но противник оказался сильнее.

    Ее отправили в концлагерь Равенсбрюк, знаменитый своими жестокими пытками и медицинскими экспериментами над заключенными. Истерзанную Жабо казнили в феврале 1945 года. Она стала второй в истории женщиной, посмертно награжденной Георгиевским Крестом. Позже разведчицу наградили Военным Крестом и медалью "За сопротивление".

  • 3

    Эми Елизабет Торп (1910−1963). Карьера разведчицы началась, когда она вышла замуж за второго секретаря посольства США. Мужчина был старше Эми на 20 лет, и та ему изменяла направо и налево. Супруг был не против: он был агентом английской разведки, а любовники Эми помогали добывать информацию.

    Но супруг скончался, и агент Цинтия уехала в Вашингтон, где продолжила свою деятельность разведчицы: через постель она добывала информацию у французских и итальянских служащих и офицеров.

    Самой известной ее шпионской выходкой стало вскрытие сейфа французского посла. Искусными действиями она смогла сделать это и скопировать морской код, который потом помог войскам союзников осуществить высадку в Северной Африке в 1942 году.

  • 4

    Нэнси Уэйк (Грейс Августа Уэйк) (1912−2011). Родившаяся в Новой Зеландии девушка внезапно получила богатое наследство и переехала в Нью-Йорк, а затем - в Европу. В 30-х годах работала корреспондентом в Париже, критикуя нацизм.

    Вместе с супругом вступила в ряды Сопротивления, когда немцы ворвались во Францию. Во время своей деятельности Белая Мышь помогала переправиться из страны еврейским беженцам и военнослужащим.

    После занималась организацией поставок вооружения и вербовкой новых членов Сопротивления. Вскоре Нэнси узнала, что ее мужа расстреляли фашисты, так как он не рассказал о местонахождении Нэнси. За ее голову гестапо обещало 5 миллионов франков.

  • 5

    Жозефина Бейкер (Фрида Джозефин Макдональд) (1906−1975). Дочь еврейского музыканта и прачки-негритянки. Стала популярной во время парижских гастролей Revue Negre в 1925 году. Бейкер гуляла по Парижу с пантерой на поводке, за что ее прозвали Черной Венерой.

    Вышла замуж за итальянца-авантюриста и стала графиней. Она работала в Мулен-Руж, но снималась и в эротических фильмах. В 1937 году отказалась от гражданства США в пользу Франции, и тут началась война, в которую Черная Венера активно включилась, став шпионкой.

     

    Бейкер выучилась на летчицу и получила звание лейтенанта. Переводила деньги членам подполья. По окончании войны продолжала танцевать и петь, а также снималась в телесериалах. За заслуги перед Францией ей вручили орден Почетного легиона и Военный крест.

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