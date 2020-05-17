Самые красивые шпионки в истории (Фото)

1 Мата Хари (Маргарита Гертруда Целле) (1876−1917). Из богатой семьи. Семь лет прожила в несчастном браке на острове Ява с пьющим и распутным мужем. Вернувшись в Европу, развелась. Ее завербовала немецкая разведка еще до войны, а во время нее Мата Хари начала сотрудничать с французами. Полученными деньгами она покрывала свои карточные долги. Девушка имела множество связей с высокопоставленными французскими политиками, которые боялись испорченной репутации. Некоторые историки считают, что как шпионка Мата Хари проявила себя не очень сильно. В 1917 году ее рассекретили французские военные и приговорили к смертной казни. 15 октября приговор был исполнен. Возможно, это сделали даже не из-за ее работы в качестве разведчицы.

2 Виолетта Жабо (1921−1945). В 23 года стала вдовой и вступила в ряды британской разведки. В 1944 году отправилась в оккупированную Францию с секретным заданием, чтобы передавать в штаб данные о численности и местоположении сил противника, а также для проведения ряда диверсионных действий. После выполнения заданий вернулась в Лондон к маленькой дочери. Спустя некоторое время снова полетела во Францию, но теперь миссия закончилась провалом - ее автомобиль задержали, она долго отстреливалась, но противник оказался сильнее. Ее отправили в концлагерь Равенсбрюк, знаменитый своими жестокими пытками и медицинскими экспериментами над заключенными. Истерзанную Жабо казнили в феврале 1945 года. Она стала второй в истории женщиной, посмертно награжденной Георгиевским Крестом. Позже разведчицу наградили Военным Крестом и медалью "За сопротивление".

3 Эми Елизабет Торп (1910−1963). Карьера разведчицы началась, когда она вышла замуж за второго секретаря посольства США. Мужчина был старше Эми на 20 лет, и та ему изменяла направо и налево. Супруг был не против: он был агентом английской разведки, а любовники Эми помогали добывать информацию. Но супруг скончался, и агент Цинтия уехала в Вашингтон, где продолжила свою деятельность разведчицы: через постель она добывала информацию у французских и итальянских служащих и офицеров. Самой известной ее шпионской выходкой стало вскрытие сейфа французского посла. Искусными действиями она смогла сделать это и скопировать морской код, который потом помог войскам союзников осуществить высадку в Северной Африке в 1942 году.

4 Нэнси Уэйк (Грейс Августа Уэйк) (1912−2011). Родившаяся в Новой Зеландии девушка внезапно получила богатое наследство и переехала в Нью-Йорк, а затем - в Европу. В 30-х годах работала корреспондентом в Париже, критикуя нацизм. Вместе с супругом вступила в ряды Сопротивления, когда немцы ворвались во Францию. Во время своей деятельности Белая Мышь помогала переправиться из страны еврейским беженцам и военнослужащим. После занималась организацией поставок вооружения и вербовкой новых членов Сопротивления. Вскоре Нэнси узнала, что ее мужа расстреляли фашисты, так как он не рассказал о местонахождении Нэнси. За ее голову гестапо обещало 5 миллионов франков.