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Как привлечь восхищение мужчины?

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Как привлечь восхищение мужчины?
12:01 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Для того, чтобы влиять на человека, необязательно применять манипуляцию. Воздействовать можно эффективно, скрыто и причем так, что вам попросту не смогут отказать.

  • 1

    Техника управления и мотивации – вот ключ к тому, чтобы с легкостью воздействовать на любого мужчину. В ее основе – три простых пункта.

    Пункт первый – поднимите настроение человеку, расположите его к себе. Сделать это можно при помощи улыбки, комплимента. Казалось бы, ничего сложного в этом нет, но результат просто превосходный. К тому же, когда вы увидите позитивную реакцию от другого человека, вам и самой станет светлее на душе. Прекрасно, если у вас есть общие темы для общения – например, хобби или один родной город на двоих. Кстати, объединять людей может даже общий конкурент, противник.

  • 2

    Пункт второй – озвучьте свою просьбу, сделайте это четко. Мужчины – не экстрасенсы, и им сложно догадываться о том, чего же от них ожидает женщина. Не стоит ходить вокруг да около с намеками. Просто скажите прямо о том, что вам нужна помощь, совет, и, скорее всего, вы получите утвердительный ответ.

  • 3

    Пункт третий – похвалите мужчину, авансом порадуйтесь тому, что он вам поможет, как будто это уже произошло. Если он согласился посетить с вами концерт группы, которую он раньше не слушал, или пообещал, что будет мыть посуду на выходных, то радоваться нужно так, как будто он подарил вам бриллиантовое колье. Искренняя благодарность – это очень сильное орудие влияния. Каждому человеку приятно, когда его усилия и поступки оцениваются по достоинству, могут кого-то порадовать или даже осчастливить. Эта техника одинаково работает на мужчину любого возраста – на мальчиков и стариков в том числе.

    Помните о том, что комплименты приятны всем. Когда вы хвалите человека, у него появляется мотивация делать для вас хорошие поступки. Это гораздо эффективнее, чем упрек или просьба на повышенных тонах. Вы не заставите мужчину помогать вам, если пренебрежительно посмотрите на него и скажете: "Наверное, лучше вызвать мастера, чем тебя просить о чем-то, все равно ты не возьмешься за это в ближайшие дни". А вот милая улыбка и слова: "Милый, я буду так рада, если ты сможешь повесить полки в нашей комнате. Сразу станет уютнее. Я ведь могу на тебя рассчитывать?". Слова, которые повышают значимость мужчины в его собственных глазах – это лучший способ сподвигнуть его к действиям. Например:

    Я очень нуждаюсь в твоей помощи;

    Дай мне, пожалуйста, совет, а то я не могу с этим разобраться…

    Я восхищена – как у тебя это получается?

    Ты так легко с этим справился! Какой же ты находчивый;

    Ты – идеальный мужчина! Я знаю, что могу на тебя смело положиться.

    Произнесите комплимент низким приятным голосом, и мужчина увидит в этом легкий сексуальный подтекст. Даже если вы не подразумеваете ничего подобного, мужская фантазия сама все разовьет. И вам это на руку, ведь влюбленный, окрыленный мужчина – более добрый, отзывчивый, он быстрее реагирует на просьбы. Вдохновите его своей верой в его силы, и он с радостью будет помогать вам!

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