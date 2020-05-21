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ТОП 5 признаков женщины-"пилы"

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ТОП 5 признаков женщины-"пилы"
09:17 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Бывает, женщина старается сделать мир лучше, а в ответ слышит: "Ты что, пила?" — и речь не о переборе с мартини.

  • 1

    "Пила" классическая: ей всегда больше всех надо

    Ей постоянно что-то нужно: чтобы сын помыл посуду; муж выключил компьютер и заметил, что ее не удовлетворяет недоделанный ремонт. Еще именно она хочет провести отпуск "в красивом месте", а вот на диване — не хочет, потому что "все это уже достало!" Кого? Ее! В доме только и слышно: "Мне нужно!", "Я хочу!", "Я требую!", "Я просила!.."

    Причина: в дружной семье обязанности "распиливаются" на всех. Но ей досталась не слишком инициативная бригада, вот и приходится брать в свои руки жесткий контроль над "делянкой", чтобы дело хоть как-то двигалось.

    Как перестать пилить: выражать претензии не только от первого лица. Ведь фразами, описанными выше, "пила" сама вкладывает в головы домашних, что все вокруг нужно только ей. Потому меняем акценты: "Сын, тебе нужно помыть посуду". И потом хвалим: "У тебя с каждым разом получается лучше... Как быстро ты взрослеешь!"

    Не всегда важно, чтобы все было сделано прямо сейчас, иногда можно дать ответственному "дозреть" самому, а изредка и вовсе спустить все на тормозах. Мы же в жизни, а не на конкурсе "Образцовая семья".

  • 2

    "Пила" дружба: знает все лучше всех

    Близким надо постараться, чтобы сделать что-то по-своему. Нужно занести мебель в квартиру? Муж и его команда получат подробный женский инструктаж. Сын задумал снять видеоурок оригами? Срочно переодеть, причесать, записать сценарий... И покажи сначала маме — поправит, где не так! Битва с трехлетней дочкой за идеал пластилиновой вороны ("а что у нее клюв, как хобот?") и вовсе перебор, но мамуля хотела, как лучше...

    Причина: в глубине желания всех проконтролировать таится страх, что в случае фиаско кого-то из членов семьи матери, жене и хозяйке общественность поставит "неуд". Желание оградить родных от ударов по самолюбию похвально. Но, критикуя, заботливая "пила" наносит не менее тяжелые душевные раны.

    Как перестать пилить: иногда лучше промолчать. Потому, что фразы "Я уже вижу, что у тебя не получится!" и "А ведь я говорила!" — никому не приносят пользы. Любовь и согласие в семье важнее. Даже если столешницу при переноске так и не обернули, и на кухне теперь красуется царапина — главное, что кто-то ежедневно, по-товарищески прикрывает ее новой птичкой-оригами и пластилиновой вороной с хоботом.

  • 3

    "Электропила": сама не отдыхает и другим не дает

    Под монолог о нелегкой женской доле, демонстративно перемывает "недомытые" чашки. Перейдя к лекции на тему "сарай в отдельном жилище", хватается за пылесос, своим примером подключая домашних к внеплановой уборке. С укором во взгляде чистит аквариум — ну а кто еще, кроме нее... И вроде все сделала сама, но попутно таким своим поведением стружку сняла со всех.

    Причина: неумение разрешить себе отдыхать, когда не "заслужила".

    Как перестать пилить: отдыхать, когда это действительно требуется. Уснуть под мышкой у мужа, как кроткая жена. Закрыться ото всех в ванной, как истинная женщина. Или, как хорошая мать, спрятать гневную себя в спальне, чтобы не вводить детей в стресс перед сном.

  • 4

    Тупая "пила": цепляется за старые ошибки

    Она помнит грехи всех родных и друзей от рождения до настоящей минуты. И припоминает о них близким, стоит появиться хоть одному малейшему поводу.

    "Молоко убежало, потому что ты невнимательный, вот и цветы маме к юбилею не купил потому же, а она обиделась! А что обижаться, когда ты черную майку надеваешь под голубую рубашку, и даже на роды опоздал!"

    И пусть все черные майки в доме давно устранены, да и роды были семь лет назад — все участники драмы раскаляются, как "в тот самый раз".

    Причина: в семье имеются неконструктивно завершенные ссоры. Прошлые обиды возвращаются всякий раз с надеждой: а вдруг в этот раз нас наконец отпустят?

    Как перестать пилить: с прошлым нужно уметь заканчивать, честно признаваясь, что любому человеку в какой-то момент просто надоедает помнить плохое. Стоит попробовать простить сейчас, если не получилось "тогда". Вряд ли с этого момента казусы и недоразумения перестанут происходить. Поэтому лучше взять за правило всякий раз спрашивать прямо, как так получилось, и конструктивно завершать ситуацию, а не копить обиды.

  • 5

    "Пила" одноручная: хочет изменить близких без их на то согласия

    Одно дело помогать кому-то стать лучше, когда он сам об этом просит, и совсем другое — выпиливать из Буратино Супермена просто потому, что Супермен в современном мире заслуживает больше лайков, чем Буратино.

    Сын похож не на Аполлона, а на своего худосочного отца? Оба! Срочно! В качалку! Вот абонемент! Дорогой, может, начнешь носить пиджак? Как "тебе неудобно"? Ну, попробуй. А ради меня?..

    Причина: корни такого поведения следует поискать в проблемах с самооценкой. Не чувствуя себя достаточно уверенно, леди-пила включается в гонку за идеал, а заодно стремится окружить себя идеальными персонажами. Ведь девушка Бонда может быть только у Бонда!

    Как перестать пилить: мы все неидеальны, но это не делает нас хуже, чем мы есть. А чтобы чувствовать себя счастливыми, далеко не всегда нужно носить приставку "супер-". Ведь, на минуточку, Буратино — тоже герой. Признанный миллионами фанатов без всякого совершенствующего "пилинга".

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Девушки, Женщины, Советы женщинам, Какими бывают девушки, Женщина-пила.
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