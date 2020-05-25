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Признаки плохой жены: как ее распознать

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Признаки плохой жены: как ее распознать
11:35 Сегодня Телеграф test.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Брак - тандем двоих. Однако, косяки бывают с двух сторон.

  • 1

    Вы пытаетесь переделать мужчину

    Во-первых, это бесполезно. Во-вторых, оскорбительно. Вы или принимаете мужчину с его недостатками и странностями или ищите того самого. По-другому не бывает, увы.

  • 2

    Ставите под сомнение его мужественность

    Даже если у вас и бывают проблемы в постели это не должно выходить за ее пределы. Это мы к тому, что необходимости говорить об этом подружкам вовсе нет. Такое поведение - не лучший способ вдохновить его на подвиги. Научитесь не высмеивать и судить партнера, но искать вместе решение появившейся проблемы.

  • 3

    Вы помешаны на контроле

    Мужчина желает видеть рядом с собой самодостаточную женщину, у которой есть жизненные цели и интересы, не ограничивающиеся тотальным контролем над супругом. Помните: одна мама у него уже есть. А вот спутницу жизни он хочет видеть другой.

  • 4

    Вы не можете закрыть глаза на мелкие ошибки со стороны мужа

    Вам придется привыкнуть и смириться с тем, что у него есть недостатки (да и вы - далеко не идеал). С мелкими ошибками можно справиться добрым словом и правильно мотивацией. И нет, придирки и обзывательства к ней не относятся. Главное помнить, что наступать себе же на горле нет необходимости. И если мужчина такой уж балласт в вашей жизни, то так ли нужен он вам?

  • 5

    Вы не цените личное пространство партнера

    Каждому человеку время от времени необходимо побыть наедине с собой. Это не значит, что он вас больше не любит, или любит, но не так сильно, как прежде. Просто ему нужен хотя бы час тишины. Только для себя.

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Девушки, Женщины, Советы девушкам, Плохая жена, Признаки плохой жены, Семья и отношения.
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