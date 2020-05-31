Качества женщины, ради которых мужчина не бросит женщину никогда

1 Интересная женщина имеет свою точку зрения и может ее аргументировать Не верьте тем, кто говорит, что приличная женщина держит свое мнение при себе –эти времена давно прошли. Сегодня мужчины считают умную и умеющую высказывать свою точку зрения женщину очень привлекательной и сексуальной. По крайней мере, умный и достойный мужчина, на которого имеет смысл произвести впечатление.

2 Интересная женщина высоко себя ценит Она отлично знает, чего заслуживает. Она много работала над собой, и многого добилась. Поэтому в отношениях она хочет действительно достойного мужчину. Ей незачем прямо заявлять о себе – она уникальная личность, и добилась многого в этой жизни – все это видно невооруженным глазом и очень привлекает мужчин.

3 Интересная женщина имеет собственные интересы Она не живет исключительно мужчиной и его интересами, ведь у нее есть свои. Достойный мужчина позволит вам реализоваться как личность, и будет уважать вас за это. В то же время это будет подогревать его любопытство – он будет искренне заинтересован вами.

4 Интересная женщина благодарна за внимание расцветает улыбкой и искренне благодарит. Во-первых, вы делаете мужчине приятно, принимая комплимент, а во-вторых, это говорит о том, что вы принимаете свои достоинства и уверенны в себе.