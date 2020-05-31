Скачать
Воскресенье, 31.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минздрав: к ослаблению карантина не готовы пять областей и Киев
Минздрав: к ослаблению карантина не готовы пять областей и Киев
ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
Украинское Классико Шахтер - Динамо состоится сегодня: где и когда смотреть матч
Украинское Классико Шахтер - Динамо состоится сегодня: где и когда смотреть матч
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июня

Качества женщины, ради которых мужчина не бросит женщину никогда

Смотрите фото (6)
Качества женщины, ради которых мужчина не бросит женщину никогда
13:05 Сегодня Телеграф test.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мужчина будет рядом всегда не взирая на внешность.

  • 1

    Интересная женщина имеет свою точку зрения и может ее аргументировать

    Не верьте тем, кто говорит, что приличная женщина держит свое мнение при себе –эти времена давно прошли. Сегодня мужчины считают умную и умеющую высказывать свою точку зрения женщину очень привлекательной и сексуальной. По крайней мере, умный и достойный мужчина, на которого имеет смысл произвести впечатление.

  • 2

    Интересная женщина высоко себя ценит

    Она отлично знает, чего заслуживает. Она много работала над собой, и многого добилась. Поэтому в отношениях она хочет действительно достойного мужчину. Ей незачем прямо заявлять о себе – она уникальная личность, и добилась многого в этой жизни – все это видно невооруженным глазом и очень привлекает мужчин.

  • 3

    Интересная женщина имеет собственные интересы

    Она не живет исключительно мужчиной и его интересами, ведь у нее есть свои. Достойный мужчина позволит вам реализоваться как личность, и будет уважать вас за это. В то же время это будет подогревать его любопытство – он будет искренне заинтересован вами.

  • 4

    Интересная женщина благодарна за внимание

    расцветает улыбкой и искренне благодарит. Во-первых, вы делаете мужчине приятно, принимая комплимент, а во-вторых, это говорит о том, что вы принимаете свои достоинства и уверенны в себе.

  • 5

    Интересная женщина следит за собой

    Женщины любят привлекательных женщин. Но красота от природы – не всегда самое главное. Умение ухаживать за собой, выглядеть стильно и привлекательно – это главное, что мужчина ждет от женщины. Любите себя, стремитесь к тому, чтобы быть лучше, и все мужчины это непременно заметят!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Девушки, Советы женщинам, Женщина, Качества женщины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комочек смерти: первые признаки тромба в сосудах
02 Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
03 Антарктида уже таяла в прошлом, но быстрее
04 Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)
05 Смерть Джорджа Флойда: в Нью-Йорке арестовали более 200 протестующих
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве анонсировали следующий этап смягчения карантина
В Минздраве анонсировали следующий этап смягчения карантина
COVID-19 в ВСУ: сколько военных в Украине болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько военных в Украине болеют коронавирусом
В столице открывается сезон работы фонтанов
В столице открывается сезон работы фонтанов
Корабль Crew Dragon с астронавтами на орбите и направляется к МКС (Видео)
Корабль Crew Dragon с астронавтами на орбите и направляется к МКС (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь