Может быть не только бабушка: черты, которыми обладает мудрая женщина

1 Она контролирует свои эмоции Эмоции – плохой советчик! Мудрая женщина быстро учится контролировать свои импульсы, ее сложно вывести из себя. Она не таит прошлые обиды, ведь это глупо постоянно суетиться из-за них, ярость и обида не приводят ни к чему хорошему! К такой женщине тянутся подруги за советом, ведь она очень рассудительна. В период беспокойства такая женщина способна рассеять панику, рядом с ней чувствуешь себя в безопасности. Мужчина в тандеме с такой женщиной быстро начинает преуспевать в карьере, ведь мудрая женщина видит его таланты и пытается раскрыть их на благо общего дела!

2 Она легко принимает недостатки окружающих Здравомыслящая женщина умеет принимать недостатки окружающих. Она понимает, что глупо пытаться силой изменить людей и ни в коем случае не осуждает их, ведь она знает, что глупо расстраиваться, когда человек не соответствует ее ожиданием. Такая женщина пытается достичь гармонии и всепонимания и, в случае чего, ищет свой новый баланс.

3 В ней нет гордыни, она уважает себя Такая женщина никогда не обижается на замечания. Она следит за собой и точно знает себе цену! Мудрость дает ей понять свои сильные и слабые стороны, над которыми она работает. Такая женщина никогда не закапывает себя в случае неудачи, а становится для себя лучшей подругой и помогает решить проблему! Гордость она оставила в своей юности, ведь отказ от нее сделал жизнь гораздо спокойнее и благоразумнее.

4 Она занимается собой и духовно развита Для такой женщины ленивый способ проведения досуга - это трата времени, но она не критикует других людей за это! Она непрестанно читает и направляет всю энергию на улучшения себя. Она взрослеет с каждым днем и пытается понять всех, что здорово развивает ее сочувствие, делая ее мудрость на уровне духовных наставников. С такой женщиной интересно.