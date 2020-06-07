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Типы женщин, которые не нравятся мужчинам

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Типы женщин, которые не нравятся мужчинам
11:59 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Женщины бывают разные. Читай о типах прекрасной половины человечества, которых мужчины всегда будут обходить стороной.

  • 1

    Тусовщица

    Для тусовщицы время от одной вечеринки до другой – это невыносимая пауза в жизни, которую просто нужно перетерпеть, покрепче стиснув зубы. Ей комфортно только на танцполе или за барной стойкой. Тусовщица не приготовит своему парню ужин, когда в воскресенье вечером он будет вынужден остаться дома, чтобы успеть доделать важный отчет к понедельнику.

  • 2

    Пиявка

    Девушка-пиявка всю жизнь от кого-то зависела, зависит и будет зависеть: от своих родителей, друзей, любовников. Больше всего на свете она боится независимости, поэтому ищет себе такого сноба, который уверен: его женщина не должна ни за что платить. Девушка-пиявка обожает секс без презерватива во время овуляции, поэтому, как правило, у нее много детей от разных браков и стабильный доход из алиментов.

  • 3

    Больная

    У девушки-ипохондрика все время что-то болит: она регулярно навещает самых разных врачей, но они не могут точно определить причину ее состояния. Судя по медицинской карточке, у такой девушки больше болезней, чем у лабораторной крысы. А все ее домашние полки завалены таблетками и микстурами. Важно понимать, что, знакомясь с девушками, парни подсознательно выбирают будущую мать своих детей – и нечего удивляться, что чахоточных самок, от которых за километр несет лекарствами, они обходят стороной.

  • 4

    Вилка

    Девушка-вилка патологически боится одиночества – она любой ценой должна быть с кем-то (точнее, хотя бы с кем-то). Но даже если ей удается наладить отношения, она никогда не останавливается в поисках. Она размышляет примерно так: “Пока другого варианта нет – и этот сгодится, но я заслуживаю лучшего!“ Никто не хочет быть временной игрушкой в руках другого человека, поэтому девушка-вилка, как правило, вешается в клубе на всех подряд, но в итоге возвращается домой одна.

  • 5

    Версаче-Гуччи-Дольче

    Модные показы, шопинг, отдых, косметолог, пилатес, пластический хирург, солярий и самое главное – эти маленькие несчастные собачки, которые, прыгая с дивана на ковер, ломают себе ноги. Понятно, зачем на девушках, которые без всего этого жить не могут, женятся миллионеры: огромное состояние – это, кроме прочего, тяжкий груз, который просто хочется с кем-нибудь разделить. Например, во время бракоразводного процесса.

  • 6

    Приманка

    Ее легко заметить в толпе по леопардовому платью. Бюстгальтер push-up делает девушку-приманку еще более соблазнительной. И, кажется, она надела сразу все украшения, которые у нее были. Может, парням и хочется посмотреть на других девушек, но у них нет шансов: девушка-приманка намертво приклеивает к себе мужские взгляды. Однако она способна “подсечь“ лишь наивных юнцов, которые не представляют, во что им это обойдется. А что касается более опытных – они обходят ее стороной, потому что знают: такая всегда крутит сразу несколько романов одновременно.

  • 7

    Психопатка

    У нее по 10 раз в день случаются экстремальные перепады настроения. Она может пнуть на улице хромую собаку. И она, конечно, думает, что знает все на свете, ставит себя в центр Вселенной и во всех бедах обвиняет кого угодно, кроме себя. Что ж, ни один парень не согласится жить в доме, где на кухне лежит остро заточенный поварской нож, а в кровати – женщина-психопатка.

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Женщины, Мужчины, Типы женщин, Какими бывают женщины, Каких женщин не любят мужчины.
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