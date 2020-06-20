"Муза-чудовище" Сальвадора Дали: малоизвестные факты из жизни Галы Дьяконовой (Фото)

1 Гала - ее домашнее имя Считается, что именно Дали дал Елене Дьяконовой прозвище "Гала" - праздник. Это неверно - имя Gala с ударением именно на последнюю гласную ей дал первый муж, поэт Поль Элюар. Однако Галой, Галей или Галиной музу короля сюрреализма звали дома, практически с рождения. Ее матери очень нравилось это имя, однако отец был против. Одно из ранних стихотворений Марины Цветаевой, "Мама в саду", посвящено некой Гале Дьяконовой - это и есть Гала. По наиболее распространенной версии, Гала появилась на свет в Казани, в дальнейшем семья переехала в Москву. Гала в детстве и во взрослом возрасте

2 В детстве она дружила с сестрами Цветаевыми И это посвящение произошло при личной встрече: "Тебе нравится мой стих? Дарю его тебе". Елена-Галина Дьяконова училась в гимназии им.Брюхоненко с Анастасией Цветаевой и была с ней очень дружна. Гала в юности часто заходила к Цветаевым в гости - ей нравилась интеллектуальная атмосфера в их доме. Анастасия очень привязалась к Гале. С Мариной у них сложились менее близкие отношения. Во время поездки в Москву уже со своим супругом Элюаром Гала смогла встретиться со своей детской подругой. К сожалению, виделись они в последний раз.

3 Дали - не единственный гений в ее послужном списке Она никогда не была верна в браке, но ее мужья не возражали. Гала была в длительных и драматичных отношениях с выдающимся художником-сюрреалистом Максом Эрнстом, еще будучи замужем за Полем Элюаром - они некоторое время открыто жили втроем. Гала и Поль Элюар Супруг Гала даже некоторое время чувствовал себя счастливым в этих тройственных отношениях - он искренне восхищался новым возлюбленным Галы, писал о своей любви к Эрнсту. Тристан Тцара говорил, что у Элюара вообще был фетиш на любовные треугольники, его подстегивали и вдохновляли отношения жены с другими мужчинами, он даже сам находил ей новых любовников. Макс Эрнст и написанный им портрет Гала Этот роман способствовал творческому подъему и у Макса Эрнста - Гала умела и любила "подпитывать" мужчин. Но все кончилось взаимным разочарованием, у Элюара случился нервный срыв, и союз распался. Впрочем, дружба (или любовь?) Эрнста и Элюара выдержала это испытание. Макс Эрнст, Гала и Поль Элюар на прогулке

4 У Гала была дочь Гала познакомилась с Полем Элюаром еще в семнадцатилетнем возрасте. Их отношения длились почти два десятилетия, и даже после официального развода они оставались друзьями. В этом браке была и настоящая страсть, и выматывающая скука, преданность и предательство - и ребенок. Гала мало общалась с собственной матерью и плохо представляла, как нужно воспитывать ребенка, у нее не возникло никаких сильных чувств к дочери Сесиль, и она препоручила ее заботам матери Поля. ала, Поль и Сесиль. Макс Эрнст с сыном и женой, Гала с мужем и дочерью Однако, например, роковая встреча с Дали в Кадакесе состоялась в присутствии девочки. Детство Сесиль прошло в окружении звезд сюрреализма - Ман Рэй фотографировал ее, Макс Эрнст рисовал… В дальнейшем Сесиль всячески избегала публичности. Единственным художником, с которым ее связывала действительно теплая дружба, был Пабло Пикассо - остальных друзей отца она считала невыносимо скучными. Так, невидимо и тихо, без скандалов и громких заявлений, Сесиль Элюар, дочь Гала, прожила почти сто лет.

5 Она была одержима молодостью и своим здоровьем Гала в юности лечилась от туберкулеза и очень боялась рецидива. Любовь к деньгам, за которую Гала осуждали и высмеивали, была вызвана во многом этой тревогой. Браки с творческими людьми поначалу не способствовали богатству, а бедность только расшатывала ее хрупкое здоровье. Постоянным спутником Гала был чемодан с лекарствами. В зрелые же годы, будучи уже финансово обеспеченной, Гала озаботилась сохранением молодости. Она ярко и сильно красилась, носила парики, делала пластические операции и проходила курсы омолаживающей терапии. Гала позирует Дали Многочисленные процедуры по омоложению, в те годы гораздо менее безопасные, чем сейчас, негативно повлияли на состояние здоровья Гала в пожилом возрасте. В копилке средств по поддержанию молодости оказались и молодые мужчины - чем старше становилась Гала, тем моложе были ее новые возлюбленные - например, исполнитель роли Иисуса в рок-опере "Иисус Христос - суперзвезда" Джефф Фенхольт.

6 Ее ненавидели друзья и знакомые ее мужей Ненависть к женам кумиров - явление довольно распространенное, и сегодня потоки желчи в сторону Кортни Лав или Йоко Оно вполне сравнимы с тем, что получала в свой адрес Гала. Однако ей доставалось не только от поклонников и биографов партнеров, но и от ближнего круга. Группа сюрреалистов. Первый во втором ряду - Поль Элюар, в первом ряду, справа от Дали - Макс Эрнст Еще в молодости она тушевалась под ненавидящими взглядами друзей Поля Элюара - поэтов, переживших войну и стремившихся творить нечто "подлинное" и "героическое". Гала с ее любовью к красивым вещам казалась им буржуазной. Кружок дадаистов вообще был пропитан мизогинией - их уважение завоевала только "бесполая" художница Клод Каон. А режиссер Луис Бунюэль, снявший вместе с Дали сюрреалистический фильм "Андалузский пес", открыто мечтал задушить Гала.

7 У неё был настоящий талант дизайнера костюма Гала была одаренной женщиной, однако предпочла быть музой, а не творцом. При этом с юности она увлекалась одеждой и аксессуарами гораздо сильнее, чем обыкновенная парижская модница. Она обожала покупать и переделывать вещи - все они казались ей недостаточно экстравагантными. Своему первому мужу во время войны - а он, несмотря на проблемы со здоровьем, рвался на фронт - она присылала эскизы и зарисовки того, как "кастомизировала" ту или иную новую вещь. Правда, в дальнейшем авторство всех безумных костюмов Гала приписывали Сальвадору Дали. Гала в необычных образах позирует вместе с Дали