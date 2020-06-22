Женщины тоже могут: пять известных актрис, которые служили в армии (Фото)

Алона Тал
Девушка, чье имя переводится с иврита как "дуб", а фамилия как "роса", соединила в себе нежную красоту и стойкий характер. Она получила музыкальное образование - закончила школу искусств Тельма-Елин в Тель-Авиве. Девушка неплохо играет на фортепиано и увлекается гитарой. Страсть к музыке и хорошие вокальные данные позволяют ей даже записать несколько песен с израильским рэпером Subliminal. И тут бы и дальше продолжать актерскую и музыкальную карьеру, но исполнение гражданского долга в стране, которая находится в состоянии постоянной военной угрозы, является необходимым. Алону забирают на службу в израильскую армию. Опыт, приобретенный в ней, помог актрисе в дальнейшем справиться с образами девушек с характером. Нашим зрителям Алона Тал наверняка запомнилась по роли Джо Харвелл в сериале "Сверхестественное", а также по сериалу "Шпион".
Джулия Леви-Бекен
Красотка, с еврейскими корнями родилась в Париже в семье голландского режиссера и французской журналистки, что отразилось в ее двойной фамилии. Первый опыт в кинематографе она получила в четырнадцать лет, сыграв одну из выживших девушек после ужасов Холокоста во французском документальном фильме "Призраки Любы". Знание французского, английского, итальянского и иврита позволили не по годам образованной и сообразительной девушке сниматься и в Голливуде, и в израильских сериалах. Ради роли девушки-шпионки ей пришлось переехать в Тель-Авив. Здесь Джулия к тому же прослужила в армии ЦАХАЛ и была признана одной из пяти самых сексуальных актрис Израиля. По ее словам, служба подарила ей ценный опыт для последующих ролей, а также закалила характер.
Хадас Ярон
Хадас Ярон - первая израильтянка лауреат международного Венецианского кинофестиваля, обладательница премии "Офир" за лучшую женскую роль в художественном фильме "Заполнить пустоту". В израильскую армию попала ещё юной сразу после окончания средней школы. Несмотря на то, что для женщин в армии возможны различные поблажки, Хадас не стала ими пользоваться и отслужила положенный срок в два года. В своих интервью она не считает это время потерянным, а наоборот, с теплотой отзывается о нем. Недавно двадцатидевятилетняя актриса снялась в кинодраме "Мария Магдалина", повествующей о жизни самой известной последовательности Иисуса Христа.
Орли Шошан
Актриса и модель из Израиля также отдала почти два года своей молодости армии. Стройная и длинноногая красавица не гнушалась нести тяготы военной службы. При этом она оказалась очень спортивной и хорошо обучаемой. Ее навыки в рукопашном бою и во владении оружием ближнего боя использовались создателями научно-фантастического фильма "Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов" для создания образа мастера-джедая Шаак Ти. Также её приглашали на съёмки продолжения "Звёздные войны. Эпизод III: месть ситхов", однако эти кадры не вошли в экранную версию. Образ, воплощённый Орли Шошан на экране, стал настолько популярным персонажем, что его активно эксплуатируют в комиксах, видеоиграх и даже в фигурках Lego. К сожалению, дальше в большом кино эта актриса не снималась. Зато ее карьера модели шла успешно. Девушка активно путешествовала по свету, успела пожить и в Австралии, и в Японии. Сейчас она проживает в городе Чикаго, штат Иллинойс. В круг ее интересов входит дизайн, мода. Орли открыла свой веб-сайт и успешно продает собственные линии спортивной одежды и нижнего белья.
Галь Гадот
Эта признанная красавица, победительница конкурса "Мисс Израиль-2004", к моменту призыва в армию уже была успешной моделью. Израильские и европейские компании буквально стояли в очереди, чтоб подписать контракт с девушкой, глянцевые журналы добивались публикации ее фото на своих обложках. Тем не менее, Галь отслужила два года в Армии обороны Израиля в качестве фитнес-инструктора. Очарование девушки в военной форме покорило также и читателей мужского журнала Maxim, а еще фото с моделью было опубликовано на первой странице New York Post. Карьера актрисы Галь Гадот развивалась более чем успешно. Ее желали видеть в своих картинах знаменитые режиссеры Голливуда. Роль в кинокартине "Форсаж-4", а также его продолжении, принесли девушке мировую славу. А грация чудо-женщины из одноимённого фильма волнует не только подростков, но и весьма солидных мужчин.
Дженнифер Маршалл
Это ещё одна представительница слабого пола, которая не побоялась мужской работы. И хотя её специализация не была строго военной, она тоже отдала несколько лет юности службе в армии. Актриса Дженнифер Маршалл работала на Военно-морской флот Соединённых Штатов Америки с семнадцати до двадцати двух лет. Она освоила профессии от оператора погрузчика, обработчика воздушных судов до специалиста по логистике. За свои военные заслуги перед страной она даже была награждена медалями. Сейчас девушка занимается актерской карьерой, но при этом продолжает думать о простых военных людях. Дженнифер Маршалл состоит в организации Pin-ups for Vets, которая занимается помощью больным и раненым американским солдатам. Актриса известна по съёмкам и участии в озвучивание фильмов "Посейдон Рекс", "Империя", "Эра грядущего дня", сериала "Колония", игры "Squadron 42". Также девушка занимается продюсерской деятельностью.