Женщины тоже могут: пять известных актрис, которые служили в армии (Фото)

1 Алона Тал Девушка, чье имя переводится с иврита как "дуб", а фамилия как "роса", соединила в себе нежную красоту и стойкий характер. Она получила музыкальное образование - закончила школу искусств Тельма-Елин в Тель-Авиве. Девушка неплохо играет на фортепиано и увлекается гитарой. Страсть к музыке и хорошие вокальные данные позволяют ей даже записать несколько песен с израильским рэпером Subliminal. И тут бы и дальше продолжать актерскую и музыкальную карьеру, но исполнение гражданского долга в стране, которая находится в состоянии постоянной военной угрозы, является необходимым. Алону забирают на службу в израильскую армию. Опыт, приобретенный в ней, помог актрисе в дальнейшем справиться с образами девушек с характером. Нашим зрителям Алона Тал наверняка запомнилась по роли Джо Харвелл в сериале "Сверхестественное", а также по сериалу "Шпион".

2 Джулия Леви-Бекен Красотка, с еврейскими корнями родилась в Париже в семье голландского режиссера и французской журналистки, что отразилось в ее двойной фамилии. Первый опыт в кинематографе она получила в четырнадцать лет, сыграв одну из выживших девушек после ужасов Холокоста во французском документальном фильме "Призраки Любы". Знание французского, английского, итальянского и иврита позволили не по годам образованной и сообразительной девушке сниматься и в Голливуде, и в израильских сериалах. Ради роли девушки-шпионки ей пришлось переехать в Тель-Авив. Здесь Джулия к тому же прослужила в армии ЦАХАЛ и была признана одной из пяти самых сексуальных актрис Израиля. По ее словам, служба подарила ей ценный опыт для последующих ролей, а также закалила характер.

3 Хадас Ярон Хадас Ярон - первая израильтянка лауреат международного Венецианского кинофестиваля, обладательница премии "Офир" за лучшую женскую роль в художественном фильме "Заполнить пустоту". В израильскую армию попала ещё юной сразу после окончания средней школы. Несмотря на то, что для женщин в армии возможны различные поблажки, Хадас не стала ими пользоваться и отслужила положенный срок в два года. В своих интервью она не считает это время потерянным, а наоборот, с теплотой отзывается о нем. Недавно двадцатидевятилетняя актриса снялась в кинодраме "Мария Магдалина", повествующей о жизни самой известной последовательности Иисуса Христа.

4 Орли Шошан Актриса и модель из Израиля также отдала почти два года своей молодости армии. Стройная и длинноногая красавица не гнушалась нести тяготы военной службы. При этом она оказалась очень спортивной и хорошо обучаемой. Ее навыки в рукопашном бою и во владении оружием ближнего боя использовались создателями научно-фантастического фильма "Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов" для создания образа мастера-джедая Шаак Ти. Также её приглашали на съёмки продолжения "Звёздные войны. Эпизод III: месть ситхов", однако эти кадры не вошли в экранную версию. Образ, воплощённый Орли Шошан на экране, стал настолько популярным персонажем, что его активно эксплуатируют в комиксах, видеоиграх и даже в фигурках Lego. К сожалению, дальше в большом кино эта актриса не снималась. Зато ее карьера модели шла успешно. Девушка активно путешествовала по свету, успела пожить и в Австралии, и в Японии. Сейчас она проживает в городе Чикаго, штат Иллинойс. В круг ее интересов входит дизайн, мода. Орли открыла свой веб-сайт и успешно продает собственные линии спортивной одежды и нижнего белья.

5 Галь Гадот Эта признанная красавица, победительница конкурса "Мисс Израиль-2004", к моменту призыва в армию уже была успешной моделью. Израильские и европейские компании буквально стояли в очереди, чтоб подписать контракт с девушкой, глянцевые журналы добивались публикации ее фото на своих обложках. Тем не менее, Галь отслужила два года в Армии обороны Израиля в качестве фитнес-инструктора. Очарование девушки в военной форме покорило также и читателей мужского журнала Maxim, а еще фото с моделью было опубликовано на первой странице New York Post. Карьера актрисы Галь Гадот развивалась более чем успешно. Ее желали видеть в своих картинах знаменитые режиссеры Голливуда. Роль в кинокартине "Форсаж-4", а также его продолжении, принесли девушке мировую славу. А грация чудо-женщины из одноимённого фильма волнует не только подростков, но и весьма солидных мужчин.