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Что нужно знать о женщинах, выросших без отца

Что нужно знать о женщинах, выросших без отца
Обновлено 12:06 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pinterest.com
Большинство наших взрослых страхов и проблем – родом из детства. Вещи, о которых мы едва помним, откладываются в подсознании и управляют нашей жизнью, даже если мы этого не осознаем. Особенно трудно приходится во взрослой жизни женщинам, выросшим без отца.
  • 1

    У нее нет модели семьи

    Ни фильмы, ни книги, ни пример соседки не заменят девочке опыта взросления в полноценной семье. Она не видела, как родители делят домашние обязанности, как относятся друг к другу, что допустимо в отношениях, а что нет. Поэтому ей будет намного сложнее правильно выстроить отношения с партнером в будущем.

  • 2

    Она считает, что не достойна мужской любви

    Если в детстве ни один мужчина не смог внушить девочке, что она красавица, умница и принцесса, она будет пытаться восполнить эту потребность в мужской любви во взрослой жизни. Со стороны это может выглядеть как вульгарное и доступное поведение. Но такая девушка просто ищет любовь, восхищение. Ей важно чувствовать себя значимой. В другой крайности, она может не ценить себя и заводить отношения с мужчинами, явно ее не достойными.

  • 3

    Она может рассчитывать только на себя

    Если у девочки не было отца или хотя бы старших братьев, ей будет очень сложно научиться доверять мужчинам, делить с ними ответственность. Она умеет сама себя защитить и знает, что в этом мире она может положиться только на себя. Такие женщины не дают мужчинам опекать себя, чувствовать себя главными и незаменимыми, что очень больно бьет по их самооценке. В отношениях они склонны доминировать и ломать мужчин.

  • 4

    Мамин пример не всегда достоин подражания

    Матери, растившей дочь в одиночку, пришлось взвалить на свои плечи все мужские обязанности. Она обеспечивала семью, принимала решения, вынуждена была стать строгой и властной, единственным авторитетом для ребенка. Именно такую модель поведения девушка переносит на свою собственную семью, и согласитесь, мало какой мужчина согласится это терпеть. Поэтому детям, выросшим в неполных семьях, так трудно создать и сохранить свои собственные.

  • 5

    Она уверена, что все мужчины - негодяи

    Если мать так и не смогла простить своего мужа и постоянно вспоминает его недостатки, винит во всех бедах и вспоминает лишь с неприкрытой ненавистью, девочка рискует перенять у матери такое отношение к мужчинам. Во взрослой жизни она будет считать всех мужчин подлецами, которых просто невозможно полюбить. Если она и выйдет замуж, то недоверие и неуважение к мужчинам сделают ее брак несчастливым.

    Конечно, никто не выбирает семью и родителей. Не ваша вина, что развод родителей сформировал у вас ложные принципы отношений. Но всегда нужно пытаться не жить прошлым, ломать свои стереотипы и меняться к лучшему. Помните, мы сами создаем свое счастье.

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Отношения, Девушка, Женщина.

Автор:

Телеграф
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