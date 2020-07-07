Типы жен, которые рано или поздно надоедают мужьям

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Жена-мамочка

Она знает как лучше готовить спагетти, покупать продукты, водить машину, носить шапку. От нее только и слышны нравоучения.

Во сколько ты придешь домой? Не задерживайся!

Опять заболел? А я тебе ГОВОРИЛА одеваться теплее.

Я сказала и точка!

Все эти фразы в детстве он слышал от мамы, но вы не его родительница! Вы – партнеры, которые равнозначны по статусу. В семейной жизни не место мамочкам, папочкам и малышкам. Если вы хотите строить отношения с мужем, а не с каким-то беспомощным существом, уважайте его.