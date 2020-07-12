Вещи, за которые мудрая женщина никогда не будет извиняться

Извиняться за свое тело
Самое бесполезное – это извиняться за свое тело! Размер груди, талии и длина ног, - все это индивидуальные параметры. Оценка окружающих не должна касаться вашей природы. Главное, – что вы чувствуете себя комфортно в своем теле. Мнение остальных должно остаться при них и никаким образом не затрагивать вашу самооценку.
Извиняться за свой макияж или его отсутствие
Если вы хотите краситься – то красьтесь. Если у вас чувствительная кожа, то вам не стоит идти на поводу у общественного мнения и вредить своему здоровью. Сейчас в моде естественность и индивидуальность. Так что красьтесь в свои любимые цвета или вовсе не делайте мейкап. И никогда этого не стыдитесь.
Извиняться за свой внешний вид
Одежда должна помогать нам чувствовать себя комфортно. И это не только про физическое ощущение, она также должна придавать вам уверенности. Если вам нравится стильный байкерский прикид в свои 47 лет, никого не слушайте и носите его, если вам в этом действительно комфортно!
Извиняться за ваш метод воспитания детей
Вы пошли попить утренний кофе и включили ребенку телевизор на 10 минут, а вас уже критикуют за то, что вы плохая мать? Не стоит переживать из-за этого! У каждого свой метод воспитания. Уверены, что вы делаете все, что в ваших силах для воспитания ребенка. Ваши друзья и знакомые вряд ли профессиональные педагоги. Так что не сомневайтесь в своих действиях.
Извиняться за свою карьеру
Общественное мнение придет критиковать и вашу карьеру. Если вы вдруг работаете не по специальности и предпочли что-то совсем иное. Это ваш выбор! Никто не должен осуждать его. Главное, - что вы получаете удовольствие от процесса. Так что не дайте пошатнуть свою уверенность и продолжайте заниматься тем, что нравится.
Извиняться за мелкие "шалости"
Самое худшее – когда вас осуждают за мелкие "шалости", например, вы любите кофе, но знаете, что пить его много – не очень полезно. И знакомые никогда не стесняются упомянуть вам об этом. Такая критика не должна заставлять вас чувствовать себя виноватой.
Как видите, если вы делаете вещи, которые не вредят обществу, то вам и не стоит обращать внимание на оценку окружающих и, что еще хуже, извиняться за эти безобидные поступки. Живите в гармонии с собой, слушайте больше свою самость и не давайте другим людям разрушать свой баланс.