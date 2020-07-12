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Вещи, за которые мудрая женщина никогда не будет извиняться

Вещи, за которые мудрая женщина никогда не будет извиняться
Обновлено 16:25 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com
Извиняться хорошо, иногда даже полезно, но с развитием социальных сетей усилилось и общественное мнение, которое "травит" и уничтожает самооценку людей, заставляя извиняться за вещи, которые здравыми людьми не должны осуждаться вовсе.

Извиняться за свое тело

Самое бесполезное – это извиняться за свое тело! Размер груди, талии и длина ног, - все это индивидуальные параметры. Оценка окружающих не должна касаться вашей природы. Главное, – что вы чувствуете себя комфортно в своем теле. Мнение остальных должно остаться при них и никаким образом не затрагивать вашу самооценку.

Извиняться за свой макияж или его отсутствие

Если вы хотите краситься – то красьтесь. Если у вас чувствительная кожа, то вам не стоит идти на поводу у общественного мнения и вредить своему здоровью. Сейчас в моде естественность и индивидуальность. Так что красьтесь в свои любимые цвета или вовсе не делайте мейкап. И никогда этого не стыдитесь.

Извиняться за свой внешний вид

Одежда должна помогать нам чувствовать себя комфортно. И это не только про физическое ощущение, она также должна придавать вам уверенности. Если вам нравится стильный байкерский прикид в свои 47 лет, никого не слушайте и носите его, если вам в этом действительно комфортно!

Извиняться за ваш метод воспитания детей

Вы пошли попить утренний кофе и включили ребенку телевизор на 10 минут, а вас уже критикуют за то, что вы плохая мать? Не стоит переживать из-за этого! У каждого свой метод воспитания. Уверены, что вы делаете все, что в ваших силах для воспитания ребенка. Ваши друзья и знакомые вряд ли профессиональные педагоги. Так что не сомневайтесь в своих действиях.

Извиняться за свою карьеру

Общественное мнение придет критиковать и вашу карьеру. Если вы вдруг работаете не по специальности и предпочли что-то совсем иное. Это ваш выбор! Никто не должен осуждать его. Главное, - что вы получаете удовольствие от процесса. Так что не дайте пошатнуть свою уверенность и продолжайте заниматься тем, что нравится.

Извиняться за мелкие "шалости"

Самое худшее – когда вас осуждают за мелкие "шалости", например, вы любите кофе, но знаете, что пить его много – не очень полезно. И знакомые никогда не стесняются упомянуть вам об этом. Такая критика не должна заставлять вас чувствовать себя виноватой.

Как видите, если вы делаете вещи, которые не вредят обществу, то вам и не стоит обращать внимание на оценку окружающих и, что еще хуже, извиняться за эти безобидные поступки. Живите в гармонии с собой, слушайте больше свою самость и не давайте другим людям разрушать свой баланс.

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Женщины, Отношения, Типы женщин.

Автор:

Телеграф
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