Как рождается эксклюзив: от составления концепции до создания украшений со смыслом

Еще совсем немного и вы станете мужем и женой. Невеста подойдет к алтарю, будущие супруги поклянутся друг другу в вечной любви, и в знак верности обменяются кольцами. Но какими будут эти главные свадебные атрибуты?

Классические с гладкой поверхностью, одним центральным акцентом или россыпью сверкающих вставок? Решать вам! Но, согласитесь, хочется оригинальности, особенно, когда речь идет о выборе украшения на всю жизнь. Ювелирная мануфактура «Золотая Лилия» и ее искусные мастера готовы создать для вас эксклюзив.

Компания занимается производством украшений из драгоценных металлов. Специалисты ювелирной мануфактуры не только создадут аксессуары вашей мечты, но и помогут понять, какими именно вы хотите их видеть. Эксклюзивные обручальные кольца станут отражением ваших чувств, воплощением индивидуальности и семейных ценностей. Зачем искать идеал, исследуя витрины лавок и магазинов, если его можно создать?

Концепция и 3D-моделирование

Откуда рождается концепция обручальных колец? Она таится в вашем сердце. Ее просто нужно отыскать. Искренние чувства, видение прекрасного, ценные моменты — кольцо должно быть отражением вас самих. Все, что необходимо – рассказать мастеру, каким вы видите свое идеальное украшение, и учесть такие моменты:

металл;

количество и тип вставок;

дизайн;

размер.

Как только вы определитесь с каждым пунктом, мастера начинают творить. На основе ваших пожеланий создается эскиз, который оживает с помощью 3D-моделирования. Вы сможете изучить будущий шедевр со всех сторон, внести изменение в дизайн. Как только в адрес модели прозвучит «безупречно», ювелиры приступят к дальнейшей работе — изготовлению.

Создание восковой модели

Перед тем, как вы получите готовое идеальное изделие, происходит процесс создания восковки. Это модель будущего шедевра, по которой после осуществляется изготовление. Натуральный размер, толщина, фактуры и рисунки — все должно соответствовать кольцу, которое вы затем наденете на палец избраннице/избраннику. А чтобы колечко сидело идеально, на данном этапе осуществляется примерка.

Обработка и подбор камней

Каждый шаг приближает изделие к совершенству. Когда заказчик утвердил модель по дизайну и размерам, украшение отправляется на обработку. Этот процесс осуществляется исключительно кропотливым, ручным трудом. От качества выполнения зависит будущий вид изделия. Чтобы украшение завладело сердцем, оно должно быть идеальным. Это касается не только материала и качества исполнения, но и главных акцентов — вставок.

Для каждого экземпляра подбираются драгоценные камни. Такие элементы придают обручальным кольцам сияющую «изюминку». Они становятся роскошнее, изысканнее, элегантнее. Ставки будут уместны в мужских и женских моделях. Чистота, правильность геометрических форм, качество огранки — в символы верности и любви будут инкрустированы исключительно безупречные по всем параметрам минералы.

Завершающие этапы и рождение эксклюзива

С помощью шлифовки украшение приобретает точные размеры. В него вставляются подобранные драгоценные камни. Ювелиры надежно закрепляют их в изделии, чтобы они каждый день радовали вас своим сиянием, невероятной игрой бликов.

Кольца полируются. Этот этап обеспечивает благородный блеск драгоценного металла. И вот — на свет появляется уникальное, единственное в своем роде обручальное кольцо, которое скрепит две судьбы и со временем превратится в семейную реликвию.