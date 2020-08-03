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Как повысить шансы на беременность: 7 простых советов

Как повысить шансы на беременность: 7 простых советов
08:28 Сегодня Телеграф
Вопрос беременности стоит остро перед многими парами, особенно если попытки длительные, но результата нет. Сразу оговоримся: если вы активно пытаетесь зачать ребенка в течение года, но все попытки бессмысленны, требуется консультация врача. Вполне возможно, что речь идет о каком-то виде бесплодия и потребуется дополнительное профессиональное вмешательство.

Но не стоит и переживать, потому что многие варианты бесплодия (даже сложные) сейчас лечатся, а в крайнем случае доступны выгодные и эффективные программы ЭКО. Главное, выбрать проверенный репродуктивный центр — ту же «Клинику профессора Феськова».

Если же вы только начали попытки и хотите увеличить шансы на беременность, воспользуйтесь следующими советами.

Сделайте питание сбалансированным

Особенно важно вернуться к такому питанию женщинам, регулярно сидящим на диетах, привыкшим к ограничениям. В сложных случаях посоветуйтесь с опытным диетологом.

Добавьте умеренную физическую активность

Если у вас сидячая работа и малоактивный образ жизни, начните с минимальной зарядки и регулярных прогулок. По возможности добавляйте не слишком опасные виды спорта — катание на велосипеде, плаванье или что-то подобное.

Отрегулируйте вес

Часто на невозможность забеременеть влияет избыточный вес или его недостаток. Этот вопрос тоже решается с помощью специалистов. Нельзя быстро сбрасывать или набирать килограммы — это делают аккуратно, с умом, контролируя состояние организма.

Избавьтесь от вредных привычек

Это касается не только очевидных алкоголя и курения, но и других моментов. Яркий пример — чрезмерное потребление информации из социальных сетей, интернета в целом. Есть люди, которые просыпаются и засыпают с телефоном — их мозг не отдыхает, а сам организм всегда находится в фоновом стрессе. Обязательно «почистите» жизнь от всего лишнего, что не приносит пользы, но отвлекает ваше внимание и забирает ресурсы.

одготовка к рождению ребенка

Устраните стрессовые факторы

Такими стрессовыми факторами может быть что угодно: агрессивный начальник, родители мужа, живущие в соседней комнате, склочная соседка, финансовые проблемы. Важно проанализировать, какие моменты дестабилизируют ваше психологическое состояние, и максимально быстро их устранить — сменить работу, снять квартиру, открыть счет для подготовки к рождению ребенка и т. д.

Добавьте в жизнь позитива

Мало просто убрать стресс — важно поддержать себя положительными эмоциями. Начинайте с малых вещей: купите красивую кружку, уютный плед, регулярно смотрите любимые фильмы, слушайте хорошую музыку, ходите на концерты. Настройтесь на то, чтобы получать удовольствие от всего, что вы делаете.

Не зацикливайтесь на теме беременности

Психологи рассказывают о том, что женщины, которые отпустили ситуацию и успокоились, гораздо быстрее беременеют. Они смещают фокус на себя, свои ощущения, удовольствие от жизни — и получают желаемое. Каждый отрицательный результат воспринимайте спокойно, с твердой уверенностью, что тест будет положительным, просто не в этот раз.

Если правильно настроиться, то шансы забеременеть повысятся намного. Но и в случае сложной ситуации всегда есть выход в виде современных репродуктивных технологий — так что отсутствие зачатия далеко не является приговором.

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Телеграф
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