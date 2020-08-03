Как повысить шансы на беременность: 7 простых советов

Но не стоит и переживать, потому что многие варианты бесплодия (даже сложные) сейчас лечатся, а в крайнем случае доступны выгодные и эффективные программы ЭКО. Главное, выбрать проверенный репродуктивный центр — ту же «Клинику профессора Феськова».
Если же вы только начали попытки и хотите увеличить шансы на беременность, воспользуйтесь следующими советами.
Особенно важно вернуться к такому питанию женщинам, регулярно сидящим на диетах, привыкшим к ограничениям. В сложных случаях посоветуйтесь с опытным диетологом.
Если у вас сидячая работа и малоактивный образ жизни, начните с минимальной зарядки и регулярных прогулок. По возможности добавляйте не слишком опасные виды спорта — катание на велосипеде, плаванье или что-то подобное.
Часто на невозможность забеременеть влияет избыточный вес или его недостаток. Этот вопрос тоже решается с помощью специалистов. Нельзя быстро сбрасывать или набирать килограммы — это делают аккуратно, с умом, контролируя состояние организма.
Это касается не только очевидных алкоголя и курения, но и других моментов. Яркий пример — чрезмерное потребление информации из социальных сетей, интернета в целом. Есть люди, которые просыпаются и засыпают с телефоном — их мозг не отдыхает, а сам организм всегда находится в фоновом стрессе. Обязательно «почистите» жизнь от всего лишнего, что не приносит пользы, но отвлекает ваше внимание и забирает ресурсы.
Такими стрессовыми факторами может быть что угодно: агрессивный начальник, родители мужа, живущие в соседней комнате, склочная соседка, финансовые проблемы. Важно проанализировать, какие моменты дестабилизируют ваше психологическое состояние, и максимально быстро их устранить — сменить работу, снять квартиру, открыть счет для подготовки к рождению ребенка и т. д.
Мало просто убрать стресс — важно поддержать себя положительными эмоциями. Начинайте с малых вещей: купите красивую кружку, уютный плед, регулярно смотрите любимые фильмы, слушайте хорошую музыку, ходите на концерты. Настройтесь на то, чтобы получать удовольствие от всего, что вы делаете.
Психологи рассказывают о том, что женщины, которые отпустили ситуацию и успокоились, гораздо быстрее беременеют. Они смещают фокус на себя, свои ощущения, удовольствие от жизни — и получают желаемое. Каждый отрицательный результат воспринимайте спокойно, с твердой уверенностью, что тест будет положительным, просто не в этот раз.
Если правильно настроиться, то шансы забеременеть повысятся намного. Но и в случае сложной ситуации всегда есть выход в виде современных репродуктивных технологий — так что отсутствие зачатия далеко не является приговором.