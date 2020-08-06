От милой девчушки к модели высшего уровня: как в детстве выглядели 10 знаменитых богинь подиума (Фото)

Есть что-то приятное в просмотре снимков того времени. Поэтому мы хотели посмотреть, как выглядели лучшие модели сегодняшнего дня, когда они были маленькими.

Мы хотим представить вам детские фотографии некоторых из самых красивых женщин в мире, чтобы вы могли увидеть, насколько они изменились.

1. Даутцен Крус.

Голландская супермодель привлекла международное внимание, когда стала Ангелом Виктории Сикрет (среди многих других, включенных в этот список). Карьера этой музы обширна и включает в себя рекламные кампании для таких брендов, как L’Oréal, Tiffany & Co. и Calvin Klein.

2. Джоан Смоллс.

Девушка слева, вероятно, никогда не могла бы вообразить в своих самых смелых мечтах, что она была на пороге начала впечатляющей карьеры. Но именно это и произошло с этой пуэрториканской супермоделью, Джоан Смоллс, которая станет первой латиноамериканской моделью, представляющей косметический бренд Estée Lauder.

3. Джиджи Хадид.

Знаете ли вы, что Джиджи Хадид начала свою карьеру в индустрии моды, когда ей было всего 2 года? На самом деле, она была моделью для Guess. И, судя по фотографии слева, мы можем понять, почему она привлекла внимание бренда, когда она была такой маленькой девочкой. Вы согласны?

4. Белла Хадид.

Люди говорят, что сестры, Белла и Джиджи Хадид, выглядели одинаково, когда они были еще девочками. Ну, есть, по крайней мере, одна вещь, которую мы можем знать наверняка: так же, как и ее старшая сестра, Белла стремительно взлетела в мире моды. Она имела честь работать для таких брендов, как Fendi, Versace и Oscar de la Renta.

5. Карли Клосс.

Мы можем с уверенностью сказать, что модельная карьера Карли Клосс была успешной с самого начала. Она начинала как модель для Abercrombie Kids и других известных брендов. Но на первой Неделе моды, в которой она приняла участие, эта муза прошла представила такие компании, как Calvin Klein, Mark Jacobs, Carolina Herrera и Doo.Ri. Какой дебют.

6. Роузи Хантингтон-Уайтли.

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли стала всемирно известной, когда ее выбрали в качестве одного из знаменитых ангелов Victoria’s Secret еще в 2009 году. Хантингтон-Уайтли также стала очень популярной, когда она представляла престижный бренд Burberry.

7. Жизель Бюндхен.

Супермодель Жизель Бюндхен начала свою карьеру в возрасте 14 лет и стала всемирно известной как Ангел Виктории Сикрет. Фактически, она подписала контракт с Victoria Secret на 25 миллионов долларов и стала одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Бюндхен в последний раз прошлась по подиуму для исторического парада, посвященного открытию Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, что было для нее особой честью, поскольку она из Бразилии. Тем не менее, она не оставила свою модельную карьеру в стороне и продолжает охватывать многочисленные рекламные кампании.

8. Крисси Тейген.

Знаете ли вы, что Крисси Тейген является третьей наиболее высокооплачиваемой моделью в мире? Американская модель, которая в настоящее время замужем за певцом Джоном Леджендом, работала с такими брендами, как Nike и GAP.

9. Кара Делевинь.

Кара Делевинь была очень успешной моделью, но ее карьера не ограничивается подиумами и журналами. Эта красивая женщина также является актрисой и играла главные и вспомогательные роли в таких фильмах , как "Отряд самоубийц" и "Бумажные города".

10. Кендалл Дженнер.

Согласно последнему списку Forbes, Кендалл Дженнер - самая высокооплачиваемая модель в мире. По оценкам, она зарабатывает около 22,5 миллионов долларов в год. Лицо этой музы хорошо известно СМИ. Она появилась в популярном реалити-шоу "Семейство Кардашьян" с 11 лет. Кендалл Дженнер начала свою модельную карьеру в 14 лет и с тех пор работала с такими известными модными брендами, как Balmain, Chanel и Dolce & Gabbana.