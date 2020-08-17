Свободные отношения в браке: как совмещать эти понятия и стоит ли это делать

Говорят, что любовь живет только три года. Так ли это на самом деле? Многие супружеские пары замечают, что со временем их отношения становятся только хуже. Исчезла та искра, которая раньше промелькала между вами. Вас теперь держат только дети или общий бизнес. Как долго эти отношения будут продолжаться, и есть ли у них хоть какое-нибудь будущее?

Многие пары, чтобы сохранить свои семейные отношения пользуются различными методами. Кто-то из супружеских пар посещает семейных психологов, которые в свою очередь оказывают им квалифицированную помощь. Некоторые остаются довольны результатом работы психологов, а некоторые продолжает искать другие способы для сохранения семейных отношений.

Если вы стали понимать, что смысла никакого нет, и вы уже просто не можете переносить друг друга, то почему бы вам не перейти на свободные отношения? Не многие знакомы с такого рода отношениями, но есть и те, кто активно их используют.

Если вы не хотите, чтобы ваши дети жили в неполноценной семье, без отца или матери, вам приходится терпеть друг друга. Тут на помощь придут свободные отношения, которые не обязывают никого делать то, что им не хочется. Каждый из супругов может иметь свои отношения с другим человеком, но при этом, они не устраивают скандалы, а живут так, будто никогда не состояли в браке.

Плюс таких отношений заключается в том, что вы перестаете искать недостатки в своем супруге, а живете просто как соседи, при этом воспитывая детей или занимаясь общим бизнесом. Вы устраиваете встречи с человеком, который вам нравится, и так строите с ним отношения.

Многие пары, пройдя через свободные отношения, начинали понимать, насколько любили друг друга раньше. Часто бывало и такое, что супруги понимали, что таких как они им не найти и возвращались в обычную семейную жизнь, при этом начав ценить друг друга.

Минусы таких отношений заключаются в том, что ваши дети, смотря на ваши отношения, будут расти в совершенно другом мировоззрении. Они будут считать, что такие отношения это нормально, и вскоре это плохо сможет отразиться на их психике.

Минус еще в том, что если кто-то из супругов захочет связать свою жизнь с совершенно другим человеком, ему будет сложно, так как придется подавать на развод.

Если же вы уже никак не можете сохранить свой брак, вам уже ничего не сможет помочь. Пусть ваш ребенок будет видеться с родителями одинаково, нежели будет страдать от ваших экспериментов.