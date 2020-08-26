Известные героини фильмов с оружием в руках: будет горячо (Фото)

ТОП-20 знаменитых девушек с оружием в руках, которые сражают наповал.

Нет ничего опаснее в жизни, чем красивая девушка и оружие, которое она держит в руках. Эти девушки - уже сами по себе ходячее оружие, которое может сразить наповал мужчин. Но здесь они появляются с настоящим оружием, чтобы усилить эффект.

Кэри-Энн Мосс

Моника Беллуччи

Люси Лью

Скарлетт Йоханссон

Кейт Бекинсейл

Ума Турман

Мила Йовович

Мишель Родригез

Сигурни Уивер

Линда Хэмилтон

Холли Берри

Ума Турман

Анджелина Джоли

Вайнона Райдер

Одри Хепберн

Кэмерон Диас

Галь Гадот

Анна Николь Смит

Мила Йовович

Моника Беллуччи