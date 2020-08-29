Скажем морщинам - нет: как сохранить красоту

У некоторых девушек уже в двадцать есть мелкие морщинки. Нужно ли бороться с ранними изменениями кожи?

Есть несколько причин, почему морщины проявляются на лице в юные годы.

Активная мимика

Эмоциональные, улыбчивые, искренние в выражении своих чувств девушки рано видят в зеркале морщинки. И первыми прочерчиваются именно «гусиные лапки» вокруг глаз.

Длительное нахождение под солнцем

Солнечные лучи — худшие друзья женской кожи, хотя сами девушки обожают загорать. Такое воздействие разрушает коллаген и эластин, а ведь именно они делают кожу упругой.

Проблемы со зрением

Прищур, чтобы разглядеть что-то вдалеке, играет злую шутку с кожей. Если делать так регулярно, разовьется гипертонус круговой мышцы глаза, а это непосредственная причина морщинок.

Грубый уход

Вокруг глаз можно наносить только средства со щадящими компонентами. Если там оказывается агрессивная косметика, кожа быстро стареет.

Что сделать, чтобы морщины не появились?

Гимнастика лица — отличная профилактика ранних морщин. Нужно регулярно делать простые упражнение — и кровообращение в верхних слоях кожи усилится, они увлажнятся и будут выглядеть молодыми.

Обязательно нужно использовать крема с SPF-защитой: они уберегут от «высушивания» солнечными лучами и ожогов.

За тонкой кожей вокруг глаз нужно ухаживать с помощью специальных средств — предназначенных именно для этой зоны.

При плохом зрении стоит носить очки, еще лучше — контактные линзы, которые не навредят внешности и скроют проблемы с рассматриванием отдаленных предметов. С качественной оптикой не придется щуриться и потом избавляться от морщинок. Врач-офтальмолог Ирина Лещенко напоминает: подбирать очки и контактные линзы нужно только со специалистом.